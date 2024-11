Ngày 3/11, giải golf Chung tay vì ATGT 2024 quy tụ hơn 200 golfer đã tranh tài vô cùng sôi nổi. Các golfer tham dự chia làm ba bảng, thi đấu gậy 18 lỗ (stroke play).

Sau 6 giờ tranh tài sôi nổi, golfer Hoàng Quân xuất sắc giành chức vô địch (Best Gross) với thành tích gross 72. Danh hiệu Best Net của nữ được trao cho golfer Lê Hồng Anh. Ba vị trí nhất bảng thuộc về golfer Dương Công Kế (bảng A), Phạm Thanh Hoài (bảng B), Trần Thanh Long (bảng C).

BTC trao cúp vô địch cho golfer Hoàng Quân.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn trao 6 giải gần cờ nhất cho các golfer: Lê Thanh Tùng, Phan Trọng Hiếu, Trần Ngọc Anh, Cấn Văn Sơn, Ngô Minh Tuấn, Lê Cảnh Nhạc. Golfer Mr Jaems, Vũ Quý Phàn, Nguyễn Thanh Thủy, Phan Quốc Hiếu nhận giải phát bóng xa nhất. Trong khi đó, golfer Nguyễn Đại Dương, Trần Tuấn Hải nhận giải gần đường kẻ nhất.

Trong khuôn khổ lễ trao giải, thông qua Ủy ban ATGT Quốc gia, bà Nguyễn Thị Hồng Nga - Tổng biên tập Báo Giao thông, Trưởng ban Tổ chức giải thay mặt chương trình Chung tay vì ATGT trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho các em học sinh là thân nhân người bị TNGT, có hoàn cảnh khó khăn.

Giải đấu thành công ngoài mong đợi.

Ngoài ra, chương trình Chung tay vì ATGT cũng thông qua Ban ATGT tỉnh Ninh Bình trao 50 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng cho các em học sinh có thân nhân bị TNGT trên địa bàn tỉnh.