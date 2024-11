Sự phát triển của trục kinh tế khu tây TP.HCM

Khu tây TPHCM đang trở thành trục kinh tế trọng điểm của khu vực. Ảnh phối cảnh: Khải Hoàn Land

Long An trong những năm gần đây đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một trong những trung tâm công nghiệp và logistics trọng điểm. Đặc biệt, sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu thế giới với những dự án trị giá hàng trăm triệu USD là minh chứng rõ ràng nhất cho sự phát triển của bất động khu công nghiệp Long An.

Đầu tiên phải kể đến Khu công nghiệp Phúc Long, một trong những điểm sáng công nghiệp phía Nam, đang chuẩn bị cho giai đoạn bứt phá mới với khoản đầu tư lên đến 5.642 tỷ đồng. Dự án mở rộng diện tích hơn 300ha không chỉ khẳng định vị thế chiến lược, mà còn hướng đến xây dựng một môi trường sống và làm việc lý tưởng, thu hút lao động và cư dân chất lượng cao đến khu vực.

Chưa hết, mới đây, Suntory PepsiCo Việt Nam khởi công xây dựng nhà máy thứ 6 tại huyện Đức Hòa (Long An). Nhà máy này có quy mô 20 ha, vốn đầu tư hơn 300 triệu USD (tương đương 7.500 tỷ đồng) và sẽ đi vào hoạt động quý I/2026. Ngoài PepsiCo Việt Nam, các ông lớn như AEON, Lotte, Mitsubishi, Yokorei.... đã và đang đầu tư loạt dự án quy mô tại Long An.

Đáng chú ý, ngành logistics tại Long An cũng đang phát triển với tốc độ nhanh chóng. Hệ thống cảng nội địa như cảng quốc tế Long An và các trung tâm logistics hiện đại đã và đang được đầu tư bài bản, giúp tối ưu hóa vận chuyển hàng hóa, giảm thời gian và chi phí vận hành.

Những bước phát triển này không chỉ giúp Long An nâng tầm vai trò trung tâm công nghiệp và logistics mà còn là động lực kéo theo sự hình thành và phát triển của các khu đô thị mới, mở ra cơ hội an cư - lạc nghiệp cho cư dân và nhà đầu tư. Từ đây, dự án khu đô thị The Larita nhờ vào vị trí chiến lược, đã trở thành minh chứng sống động cho sức bật của khu tây TP.HCM.

The Larita: tâm điểm giao thương - dòng chảy thịnh vượng

Sở hữu vị trí đắc địa, dự án khu đô thị The Larita được xem là “tâm điểm giao thương” của khu Tây TP.HCM. Nằm ngay mặt tiền đường Hoàng Phan Thái, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, nơi đây không chỉ là cầu nối giữa TP.HCM với các tỉnh miền Tây mà còn giữ vai trò chiến lược trong việc thúc đẩy dòng chảy kinh tế và thương mại khu vực.

The Larita sở hữu tâm điểm giao thông, mở rộng khả năng kết nối. Ảnh phối cảnh: Khải Hoàn Land

Nhờ mạng lưới giao thông hoàn thiện, từ các tuyến cao tốc như Bến Lức - Long Thành, Quốc lộ 1A, đến các dự án Vành đai 3, Vành đai 4, Long An ngày càng khẳng định vai trò “huyết mạch giao thông” kết nối các trung tâm kinh tế. Điều này tạo ra lợi thế vượt trội cho dự án The Larita khi sẽ trở thành nơi dễ dàng tiếp cận các trung tâm logistic, cảng biển và khu công nghiệp lớn của miền Nam.

Không chỉ dừng lại ở vai trò giao thương, vị trí của The Larita được kỳ vọng mang lại giá trị an cư và đầu tư bền vững. Với khoảng cách gần TP.HCM nhưng mức sống “dễ thở” hơn, nơi đây thu hút tầng lớp trung lưu và cư dân trẻ đang tìm kiếm một không gian sống hiện đại, thuận tiện nhưng vẫn giữ được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

The Larita không chỉ là một khu đô thị, mà còn là biểu tượng cho sự thịnh vượng của một vùng kinh tế đang trỗi dậy mạnh mẽ. Vị trí chiến lược đã định hình nơi đây trở thành trung tâm của những giá trị văn hóa, thương mại và tiềm năng phát triển trong tương lai.

Biểu tượng Ngũ Kỳ Lân - hình ảnh của sự thịnh vượng và bền vững

Lấy cảm hứng từ hình tượng Ngũ Kỳ Lân, biểu tượng của sự phát triển vững chãi và thịnh vượng, khu đô thị phía tây TP.HCM đã khéo léo lồng ghép giá trị văn hóa Á Đông vào từng chi tiết. Ngũ Kỳ Lân tượng trưng cho sự bảo vệ, hòa hợp và phát triển, gắn liền với niềm tin về một cuộc sống sung túc, phồn thịnh.

Biểu tượng Ngũ Kỳ Lân tượng trưng cho sự thịnh vượng của dự án khu đô thị The Larita. Ảnh phối cảnh: Khải Hoàn Land

Không gian nơi đây không chỉ là điểm đến lý tưởng cho cư dân mà còn mang thông điệp về sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên, giữa giá trị truyền thống và hiện đại, kiến tạo nên khu đô thị xanh bền vững. Cùng với loạt tiện ích đủ đẩy, tất cả đều hướng đến mục tiêu mang lại môi trường sống trong lành, giúp cư dân cân bằng cuộc sống và tận hưởng trọn vẹn giá trị nghỉ dưỡng ngay tại nơi an cư.

Bích Đào