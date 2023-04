Tháng 4/2023, LUX - Giải pháp Internet toàn diện vinh dự được nhận giải thưởng Sao Khuê, đánh dấu sự ghi nhận cho những nỗ lực bước đầu trên hành trình nâng tầm Internet Việt Nam.

LUX - Giải pháp của những dấu ấn tiên phong & đẳng cấp

LUX hiện là giải pháp kết nối Internet oàn diện khi kết hợp hệ thống mesh Wi-Fi 6 tối tân cùng đường truyền tốc độ cao được tối ưu liên tục theo từng nhóm tác vụ trực tuyến (ví dụ như chơi game, họp trực tuyến, xem video…) nhờ công nghệ dữ liệu lớn (Big data) và trí tuệ nhân tạo (AI). Nhờ đó mà tất cả các nhu cầu của khách hàng đều được đáp ứng tốt nhất & có được những trải nghiệm mượt mà.

Cụ thể, LUX cung cấp đường truyền tốc độ cao với băng thông lên tới 800Mbps; trang bị modem 02 băng tần và thiết bị mở rộng sóng cao cấp 2 hoặc 3 băng tần, đều theo chuẩn Wi-Fi 6, có khả năng kết nối (mesh) với nhau để đem tới vùng phủ rộng vượt trội, tăng tới 50% và tính ổn định cao nhờ độ trễ giảm tới 80%.

Nhờ vậy LUX có thể đáp ứng được cùng lúc tới hơn 100 thiết bị; phủ sóng trọn vẹn được các không gian lớn, không gian bị phân cách. “Công thức” kết hợp này đã được các chuyên gia hạ tầng của FPT Telecom nghiên cứu, kiểm thử và tối ưu liên tục; và đây chính là điểm đột phá khiến cho LUX không đơn thuần chỉ là một gói cước mà là một giải pháp Internet.

Theo đại diện FPT Telecom, các khách hàng sẽ có được những trải nghiệm đẳng cấp nhất với LUX. Tất cả các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật sẽ được ưu tiên cao nhất và xử lý trong vòng 60 phút nhờ hệ thống phân công tối ưu và chăm sóc chủ động được thiết kế riêng dành cho các khách hàng sử dụng giải pháp LUX.

LUX kết hợp hệ thống mesh Wi-Fi 6 tối tân cùng đường truyền tốc độ cao được tối ưu liên tục

Dịch vụ cao cấp, chi phí tối ưu

LUX là giải pháp Wi-Fi 6 cao cấp dành cho khách hàng cá nhân với mức chi phí trên hiệu năng tối ưu, chỉ từ 685.000đ/tháng. LUX hướng đến các khách hàng muốn tận hưởng những trải nghiệm đẳng cấp nhất, mong muốn có một kết nối mạnh mẽ để đáp ứng tốt cho nhiều thiết bị sử dụng cùng lúc trong không gian rộng như biệt thự, nhà nhiều tầng hay căn hộ diện tích lớn. Đặc biệt, với xu hướng sử dụng hệ sinh thái các thiết bị thông minh cho gia đình ngày càng bùng nổ, LUX chắc chắn là một nền tảng hoàn hảo để kết nối hệ sinh thái này.

LUX hướng đến các khách hàng muốn tận hưởng những trải nghiệm đẳng cấp nhất

Điểm vượt trội của LUX là có thể linh hoạt mở rộng để đáp ứng tốt cho cả nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa & nhỏ, các hàng quán, khách sạn… giúp tối ưu về mặt chi phí nhưng vẫn đem tới trải nghiệm trực tuyến mượt mà nhất.

Ông Đỗ Đăng Tiến - Phó Giám đốc Ban dự án GW6 đại diện FPT Telecom nhận giải thưởng Sao Khuê danh giá cho giải pháp LUX

Tháng 4/2023 FPT Telecom vinh dự nhận được giải thưởng Sao Khuê cho giải pháp LUX trong lĩnh vực Viễn thông cho Giải pháp xuất sắc của ngành Phần mềm, Công nghệ thông tin Việt Nam. Đây là sự ghi nhận bước đầu cho những nỗ lực trên hành trình nâng tầm Internet Việt Nam, giúp cho người dùng Việt Nam được tận hưởng những công nghệ và dịch vụ đẳng cấp hàng đầu.

“FPT Telecom nhận thức rõ, giải pháp Internet mạnh mẽ là nền tảng cốt lõi thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số ở quy mô từng hộ gia đình và từ đó tiến mở rộng ra bình diện xã hội. Chính vì thế, chúng tôi luôn chú trọng đầu tư cho công nghệ, lấy trải nghiệm khách hàng tuyệt vời làm kim chỉ nam để liên tục nghiên cứu phát triển và tối ưu sản phẩm dịch vụ”, đại diện FPT Telecom chia sẻ.

Nền tảng LUX của FPT Telecom đạt giải là một trong 13 nền tảng, giải pháp số made by FPT được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2023 – Giải thưởng danh giá nhất của ngành phần mềm và CNTT do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT (VINASA) tổ chức. FPT là doanh nghiệp có nhiều sản phẩm, giải pháp số được vinh danh nhất tại giải thưởng danh giá này. Trong đó, có một giải pháp được vinh danh Top 10 Sao Khuê và hai giải pháp số đạt chứng nhận 5 sao. Năm 2022, doanh thu đến từ sản phẩm, giải pháp made by FPT dựa trên các công nghệ dẫn đầu xu hướng như AI, Cloud, Big Data... tăng trưởng đầy ấn tượng 54,3% và mang lại hiệu quả thiết thực cho nhiều triệu người dân Việt Nam, hàng chục nghìn doanh nghiệp và tổ chức trên phạm vi toàn cầu.

LUX - Giải pháp Internet toàn diện của FPT Telecom ra mắt từ năm 2022, là giải pháp Wi-Fi 6 cao cấp đầu tiên tại thị trường Việt Nam với sự kết hợp của hệ thống Wi-Fi mesh tối tân và đường truyền tốc độ cao tới 800Mbps. Để được tư vấn chi tiết và đăng ký giải pháp, liên hệ: Hotline: 1900 6600 Website đăng ký dịch vụ: https://shop.fpt.vn/ Hệ thống VPGD của FPT Telecom trên 63 tỉnh thành

Doãn Phong