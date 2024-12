Ngày 31/12, Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Vũ (23 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, An Giang) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Bị can Vũ tại cơ quan công an. Ảnh: E.X

Theo điều tra ban đầu, hôm 21/12, chị T.T.C.G. (34 tuổi, ngụ xã Mỹ Hội) tới nhà người thân ở xã Hậu Thành, huyện Cái Bè. Khi về nhà, chị G. phát hiện kẻ gian cạy cửa sổ, đột nhập vào phòng ngủ lấy trộm nhiều tài sản.

Tổng số tiền, vàng mà chị Giang mất là 143 triệu đồng, 22,5 chỉ vàng 18k, 5 chỉ vàng 24k.

Công an khám nghiệm hiện trường, trích camera an ninh nhà dân phát hiện có 2 thanh niên ăn mặc rất lịch sự, chân mang giày, xuất hiện gần nhà chị G.

Qua điều tra, Công an huyện Cái Bè phối hợp cùng Công an TP Long Xuyên (An Giang) bắt nghi can Vũ, khi gã đang trốn trong khách sạn.

Qua khai thác nhanh, công an tiếp tục bắt giữ thiếu niên 13 tuổi - em cùng cha khác mẹ với Vũ.

Công an thu hồi 70 triệu đồng, 2 điện thoại trị giá 64 triệu đồng.

Bước đầu Vũ khai, cùng em trai đón xe khách từ Long Xuyên đi đến xã An Cư, huyện Cái Bè thì xuống đi bộ. Trên đường đi, cả 2 quan sát thấy nhà nào khóa trái cửa thì tìm cách đột nhập vào lấy tài sản.

Sau khi trộm cắp, cả 2 đốt quần áo, giày và thuê xe ôm chở đi nhiều đoạn đường, không để lại dấu vết.

Đối với em trai của Vũ do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra đề nghị chính quyền địa phương lập hồ sơ quản lý giáo dục tại địa phương.