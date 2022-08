Giải U9 toàn quốc 2022: 4 đội xuất sắc nhất vào vòng bán kết

Trận đấu mở đầu của loạt trận tứ kết là cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An và Ngọc Hùng TP. Hồ Chí Minh, trận chiến mà kết quả được dự báo trước là chắc chắn thuộc về đội bóng xứ Nghệ.

Trước đó, Sông Lam Nghệ An thị uy sức mạnh ở vòng bảng khi thắng 3 trận với tỷ số 8-0 trước Luxury H.L Quảng Ninh, vượt qua chủ nhà Đắk Lắk 9-0 và khuất phục Hải Phòng 7-1.

Vòng tứ kết diễn ra hấp dẫn

Đến vòng tứ kết, Sông Lam Nghệ An lập nên một kỷ lục mới khi thắng đậm Ngọc Hùng TP. Hồ Chí Minh với tỷ số lên tới 11-1 để vào trở thành đội bóng đầu tiên điền tên mình vào danh sách 4 đôi mạnh nhất.

Trận tứ kết thứ 2 diễn ra giữa đội cũng toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng là Thuận An Bình Dương và HYS Hà Nội cũng đã khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về Thuận An Bình Dương. Như vậy đại diện đến từ miền Nam này sẽ gặp ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch là Sông Lam Nghệ An ở bán kết.

Hai trận đấu cuối cùng giữa Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội gặp Luxury H.L Quảng Ninh và Kon Tum đối đầu với Việt Hùng Thanh Hóa cũng đã kết thúc với thắng lợi lần lượt là 5-0 và 3-5

Hai cặp đấu bán kết SLNA vs Thuận An Bình Dương và CLB Bóng đá Hà Nội vs Việt Hùng Thanh Hoá. Hai trận bán kết sẽ diễn ra chiều ngày 29/8 tại Nhà thi đấu tỉnh Đăk Lăk.