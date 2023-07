SEA V.League (Southeast Asian Volleyball League - tiền thân là ASEAN Grand Prix) mùa giải 2023 có sự góp mặt của các đội tuyển quốc gia đến từ Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines. Năm nay, bên cạnh nội dung nữ, nội dung nam sẽ chính thức được đưa vào hệ thống thi đấu và có đội tuyển Việt Nam tham dự.

Theo thông báo từ BTC SEA V.League 2023, giải năm nay sẽ tổ chức 2 chặng đấu dành cho từng nội dung, mỗi chặng gồm 2 lượt, lượt đi và lượt về. Ở nội dung nam sẽ do Philippines và Indonesia đăng cai, nội dung nữ sẽ là Thái Lan và Việt Nam.

Giải nam lượt đi diễn ra tại Yogyakarta (Indonesia) từ ngày 21/7 – 23/7/2023 và sau đó là lượt về tại Manila (Philippines) từ ngày 28/7-30/7/2023; Lượt đi giải nữ tại Việt Nam từ ngày 4/8-6/8/2023 và lượt về tại Chiangmai (Thái Lan) từ ngày 11/8-13/8.

Được biết, tại Việt Nam, Vĩnh Phúc là địa điểm đăng cai tổ chức. NTĐ Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc cũng chính là nơi vừa tổ chức thành công giải bóng chuyền Cúp CLB nữ châu Á 2023.

Trước khi tham gia SEA V.League 2023, đội tuyển nam Việt Nam vừa trở về từ AVC Challenge Cup 2023 với thành tích lọt vào bán kết, trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam - nhà vô địch AVC Challenge Cup 2023 cũng vừa tham gia giải bóng chuyền nữ Challenger Cup thế giới 2023 từ ngày 27/7 đến 30/7. Năm ngoái, ở SEA V.League 2023 các cô gái của chúng ta giành ngôi vị Á quân, sau tuyển Thái Lan.

Các trận đấu tại SEA V.League 2023 sẽ được trực tiếp trọn vẹn trên kênh ON Sports+, ON Sports Action, ứng dụng ON và ON Plus của VTVcab.