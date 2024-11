Việc giảm cân sau sinh là một thách thức lớn đối với nhiều phụ nữ. Bên cạnh việc chăm sóc con nhỏ, phụ nữ sau sinh thường phải đối mặt với việc cân nặng tăng cao không kiểm soát, đặc biệt là do những thay đổi về hormone và chế độ dinh dưỡng.

Ảnh: drnguyenanhtuan

Chị Maria, một phụ nữ người Anh, đã đối mặt với khó khăn về cân nặng sau khi sinh. Dù cố gắng thay đổi chế độ ăn và tập thể dục, đồng thời áp dụng nhiều phương pháp giảm cân, cân nặng của chị vẫn không giảm đáng kể và luôn ở mức trên 100kg.

Sau khi tìm hiểu, chị Maria quyết định lựa chọn phẫu thuật nội soi thu nhỏ dạ dày dưới sự tư vấn và thực hiện của PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Phẫu thuật Tiêu hóa, chủ nhiệm khoa phẫu thuật ống tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Trước khi phẫu thuật, cân nặng của chị Maria đạt mức 121kg. Sau phẫu thuật, chỉ trong vòng 1 tháng, chị giảm được 12kg, và sau 3 tháng, cân nặng của chị đã ổn định ở mức 93,5kg. Đây là một thành công lớn mà chị chưa bao giờ giám nghĩ tới, cân nặng ổn định đã không chỉ giúp chị lấy lại vóc dáng mà còn cải thiện đáng kể cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Chị đã lấy lại được niềm vui, sự tự tin sau những tháng ngày đầy lo âu và bế tắc.

Phẫu thuật thu nhỏ dạ dày là gì?

Phẫu thuật nội soi thu nhỏ dạ dày là một phương pháp can thiệp trực tiếp vào hệ tiêu hóa nhằm lấy bỏ đi vùng phình vị lớn, nơi có các tế bào tiết ra hocmon Ghrelin gây cảm giác đói và thèm ăn, đồng thời cũng làm giảm 70 - 80% thể tích dạ dày, chỉ giữ lại một ống dạ dày nhỏ với dung tích khoảng 150 - 200 ml. Từ đó giúp bệnh nhân giảm cảm giác đói, thèm ăn và khi ăn thì rất nhanh đạt cảm giác no. Phương pháp đã được chứng minh là giúp bệnh nhân béo phì có thể thỏa mãn được với khối lượng thức ăn chỉ bằng 20 - 30% khối lượng ăn trước khi phẫu thuật, do vậy có thể giúp bệnh nhân giảm cân bền vững.

Phẫu thuật được thực hiện thông qua các lỗ nhỏ trên thành bụng, sử dụng các dụng cụ nội soi và các thiết bị cắt nối tự động rất hiện đại giúp phẫu thuật được thực hiện an toàn, ít sang chấn và bệnh nhân sau mổ ít đau, phục hồi nhanh chóng. Phần dạ dày bị cắt bỏ sẽ được lấy ra qua một vết mổ nhỏ tại rốn. Sau phẫu thuật, bệnh nhân chỉ có vài vết sẹo nhỏ, và sau thời gian hồi phục, các vết sẹo này sẽ mờ dần và có thể biến mất hoàn toàn.

PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn trong một ca phẫu thuật nội soi thu nhỏ dạ dày. Ảnh: drnguyenanhtuan

Hiệu quả của phương pháp thu nhỏ dạ dày

Theo nghiên cứu đăng trên Tạp chí Obesity Surgery năm 2020, phẫu thuật nội soi thu nhỏ dạ dày có thể giúp bệnh nhân giảm từ 50 - 70% trọng lượng cơ thể dư thừa trong vòng 18 tháng sau phẫu thuật. Đặc biệt, phương pháp này không chỉ giúp giảm cân mà còn cải thiện các bệnh lý đi kèm như đái tháo đường type 2, cao huyết áp, ngủ ngày, ngừng thở khi ngủ và các bệnh lý về khớp.

PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn, sau 5 năm triển khai áp dụng kỹ thuật, đã thực hiện thành công và an toan tới hơn một ngàn bệnh nhân với kết quả giảm cân ấn tượng. Bệnh nhân thường giảm trung bình từ 20 - 30 kg trong 6 - 12 tháng đầu sau phẫu thuật và có thể duy trì mức cân nặng ổn định lâu dài nếu biết tuân thủ tốt các chế độ ăn uống và tập luyện thể chất sau mổ

Phẫu thuật thu nhỏ dạ dày thường được chỉ định cho những bệnh nhân có chỉ số BMI từ 35 trở lên. Đối với những người có bệnh lý liên quan đến béo phì, phẫu thuật có thể được thực hiện với chỉ số BMI từ 30 trở lên. Trong một số trường hợp, phương pháp có thể được thực hiện khi người bệnh đã hoàn toàn thất bại với các phương pháp giảm cân khác như thay đổi chế độ ăn uống, tập luyện hoặc điều trị bằng thuốc giảm cân không mang lại hiệu quả.

Phụ nữ sau sinh có thể thực hiện phẫu thuật này sau khi cơ thể đã hồi phục hoàn toàn, thường là 6 tháng sau sinh thường và 12 tháng sau sinh mổ. Đây là khoảng thời gian giúp cơ thể ổn định và đảm bảo an toàn cho quá trình phẫu thuật.

Chăm sóc sau phẫu thuật - “chìa khoá” thành công lâu dài

PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn thăm bệnh nhân sau khi phẫu thuật. Ảnh: drnguyenanhtuan

Sau phẫu thuật, việc tuân thủ chế độ ăn uống và tập luyện theo chỉ dẫn của bác sĩ đặc biệt quan trọng. Phẫu thuật không phải là giải pháp duy nhất cải thiện tình trạng béo phì, mà còn đòi hỏi bệnh nhân duy trì lối sống lành mạnh. Điều này bao gồm việc ăn uống cân đối, ưu tiên thực phẩm giàu dinh dưỡng như rau củ, trái cây, protein ít béo, cùng với việc tập thể dục đều đặn.

Bên cạnh đó, bệnh nhân có thể cần bổ sung vitamin và khoáng chất như vitamin B12, sắt và canxi để tránh tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng sau phẫu thuật.

Phẫu thuật nội soi thu nhỏ dạ dày là một phương pháp giảm cân an toàn và hiệu quả, đặc biệt là đối với phụ nữ sau sinh gặp khó khăn trong việc kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, phẫu thuật chỉ là bước đầu tiên trong quá trình kiểm soát cân nặng dài hạn. Bệnh nhân cần cam kết thay đổi lối sống và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ để duy trì kết quả giảm cân và cải thiện sức khỏe lâu dài.

PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn

(Phó Viện trưởng Viện Phẫu thuật Tiêu hóa, chủ nhiệm khoa phẫu thuật ống tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108)