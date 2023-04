Công an Đồng Nai cho biết vừa phối hợp với Đồn Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Vĩnh Tuấn (38 tuổi, quê Hà Tĩnh) để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam Bùi Vĩnh Tuấn. Ảnh: H.H

Theo điểu tra của cơ quan công an, Bùi Vĩnh Tuấn đã thành lập và làm Giám đốc các Công ty CP Đầu tư xây dựng địa ốc Đại Tuấn Phát, Công ty CP đầu tư phát triển tập đoàn Đông Dương, Công ty CP tập đoàn Boss Land. Sau đó, Bùi Vĩnh Tuấn đã tự ý lập ra các dự án khu dân cư trái phép với các tên gọi: Cát Tường, Dragon City, Sonata tại huyện Long Thành và TP Biên Hòa, rồi lừa ký các hợp đồng bán cho nhiều người thu về số tiền hơn 80 tỷ đồng.

Qua điều tra xác minh, ngày 23/4, Công an Đồng Nai phối hợp Đồn Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài tiến hành bắt giữ Bùi Vĩnh Tuấn.

Sau khi bắt giữ, ngay trong đêm, đối tượng Bùi Vĩnh Tuấn đã bị di lý về Công an Đồng Nai để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.