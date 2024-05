Giám đốc bị 'người lạ' bán sạch cổ phiếu, lấy mất 2,8 tỷ trong 'một nốt nhạc'

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị Vũ Thị Huyền Trang (SN 1991, giám đốc một công ty truyền thông có trụ sở tại Hà Nội), nạn nhân một vụ lừa đảo với kịch bản quen thuộc nhưng được dàn dựng một cách công phu.

Theo nội dung vụ việc, đầu tháng 5, chị Trang nhận được cuộc gọi từ thuê bao di động 0971361684. Người gọi tự xưng là công an và yêu cầu chị mang CCCD đến Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) hoàn tất các thủ tục để “cập nhật sổ hộ khẩu online”.

Vừa thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng, chị Trang nghi ngờ bị hack tài khoản ngân hàng và chứng khoán nên vội kiểm tra, nhưng lúc này đã quá muộn. Toàn bộ các mã cổ phiếu trong tài khoản chứng khoán của chị mở tại công ty chứng khoán (thuộc một ngân hàng lớn) đã bị bán sạch với số tiền 2,8 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Tạm hoãn xuất cảnh 5 giám đốc doanh nghiệp ở Vũng Tàu vì chây ì nợ thuế

Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo vừa có văn bản thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh để tạm hoãn xuất cảnh đối với 5 chủ doanh nghiệp ở TP. Vũng Tàu, do nợ thuế hàng chục tỷ đồng, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Số tiền các doanh nghiệp trên nợ thuế lên tới hơn 60 tỷ đồng. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh đối với 5 chủ doanh nghiệp trên từ 8/5, đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước. (Xem chi tiết)

Chính phủ đồng ý cho mua điện gió từ dự án Trường Sơn tại Lào

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký văn bản trả lời Bộ Công Thương về chủ trương nhập khẩu điện và phương án đấu nối Nhà máy điện gió Trường Sơn từ Lào về Việt Nam.

Văn bản nêu rõ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chấp thuận đề nghị của Bộ Công Thương về việc phê duyệt chủ trương nhập khẩu điện từ dự án nhà máy điện gió Trường Sơn tại Lào và chủ trương đầu tư lưới điện đấu nối, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch điện VIII và quy định liên quan. (Xem chi tiết)

Ngân hàng Nhà nước bắt đầu thanh tra hoạt động kinh doanh vàng

Ngày 17/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Quyết định số 324/QĐ - TTGSNH2 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng.

Ngân hàng Nhà nước bắt đầu thanh tra hoạt động kinh doanh vàng. Ảnh: Nguyễn Huế

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.

Đoàn thanh tra có sự tham gia của đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương. Thời gian thanh tra 45 ngày. (Xem chi tiết)

Bộ trưởng Tài chính có lệnh khẩn về chống buôn lậu, kinh doanh trái phép vàng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ngày 14/5 có công điện gửi Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, kinh doanh trái phép vàng.

Để đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống buôn lậu, kinh doanh trái phép vàng, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp. (Xem chi tiết)

SJC kiến nghị bỏ độc quyền thương hiệu vàng miếng

Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ của TP.HCM diễn ra chiều 16/5, bà Lê Thúy Hằng - Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) - kiến nghị, sau 12 năm thực hiện Nghị định 24 chống "vàng hoá" nền kinh tế, đến thời điểm hiện tại, Nhà nước nên xoá bỏ độc quyền thương hiệu vàng miếng SJC, để các doanh nghiệp khác có đủ điều kiện cũng được dập vàng miếng thương hiệu của mình, cạnh tranh một cách công bằng.

"Nhà nước cần cho nhập khẩu vàng vì các doanh nghiệp hiện không có nguyên liệu để sản xuất vàng nữ trang, dẫn đến vàng nhập lậu trở thành vấn đề nhức nhối", bà Hằng đề xuất. (Xem chi tiết)

Bộ Tài chính điểm mặt hơn 300 dự án giải ngân vốn đầu tư công 0%

Bộ Tài chính vừa ban hành công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công khai các dự án giải ngân 0% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) do địa phương quản lý.

Bộ Tài chính cho biết, đến hết tháng 4, có 316 dự án, tiểu dự án tại 48 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công là 0%. (Xem chi tiết)

Chính thức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Sau khi tham vấn ý kiến của các bộ, ngành địa phương, Bộ LĐ-TB&XH vừa đề nghị Thủ tướng xem xét ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ ngày 1/7.

Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng là rất cần thiết, nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động. Bộ này đề xuất Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng bình quân 6%, tương ứng tăng từ 200.000 đồng đến 280.000 đồng. Thời điểm tăng lương từ 1/7/2024, trùng thời điểm cải cách tiền lương khu vực Nhà nước. (Xem chi tiết)

Tìm cách sống chung, thay vì ngồi chờ giá vé máy bay hạ nhiệt

Tại hội thảo "Hạ nhiệt giá vé máy bay được không?" do Báo Thanh Niên tổ chức ngày 17/5, ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, thừa nhận đúng là giá vé có tăng từ 15-20%; nhưng ông cho rằng mức tăng này còn xa so với giá trần. Giá vé phổ biến chỉ đạt khoảng 76% so với giá Nhà nước quy định, có chặng chỉ đạt 43%.

Theo các chuyên gia, cơ quan quản lý, các hãng hàng không vẫn đang xoay xở tìm cách giảm giá vé. Các điểm đến và công ty du lịch cũng tìm cách sống chung, thay vì ngồi chờ giá vé hạ nhiệt. (Xem chi tiết)