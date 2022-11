Giám đốc Công an nổ súng phát lệnh tổng lực tấn công tội phạm

Sáng nay (15/11), Ban chỉ đạo 138 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các sự kiện lớn trên địa bàn.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được giao nhiệm vụ chủ trì. Đợt ra quân diễn ra từ ngày 15/11/2022 - 5/2/2023.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát lệnh tổng lực ra quân tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: Quang Hưng

Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn đồng loạt ra quân, quyết liệt tấn công các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự ngay từ địa bàn cơ sở, tạo môi trường an ninh an toàn, lành mạnh, đảm bảo cho nhân dân bình yên đón lễ Noel 2022, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các sự kiện quan trọng của tỉnh.

Đoàn xe đặc chủng của lực lượng cảnh sát cơ động. Ảnh: Quang Hưng

Phát lệnh tổng lực ra quân, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nổ phát súng chỉ thiên thể hiện tinh thần quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân.

Sau hiệu lệnh ra quân, hàng chục cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an tham gia diễu hành trên các tuyến đường chính của TP Bà Rịa.

Quang Hưng