Ngày 4/7, Bộ Công an tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ của Cục An ninh chính trị nội bộ.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì lễ công bố. Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, tân Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ. Ảnh: Công an nhân dân Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ từ ngày 1/7. Ban tổ chức công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Trung tướng Đặng Ngọc Tuyến, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, từ ngày 1/7.