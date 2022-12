Giám đốc Công an Lai Châu: Đấu tranh tội phạm với phương châm 'không có vùng cấm'

Báo VietNamNet có cuộc phỏng vấn với Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu về việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là trấn áp tội phạm ma túy.

- Xin ông chia sẻ những kết quả đạt được của công an tỉnh Lai Châu trong thời gian qua kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian tới.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an tỉnh Lai Châu đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Qua đó đã kéo giảm số vụ phạm tội về TTXH (giảm 17,76% so với năm 2019 là năm chưa xảy ra dịch bệnh Covid-19; giảm 2,2% so với năm 2021); tỷ lệ điều tra khám phá được nâng cao (đạt 92,05%);

Số vụ vi phạm về quản lý kinh tế phát hiện, xử lý tăng 80%, môi trường tăng 160%; số vụ về ma túy tăng cao so với cùng kỳ 2021 (bắt giữ bắt 312 vụ, tăng 1,63% về số vụ so với cùng kỳ 2021…

Để thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng Công an Lai Châu chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tiếp tục chỉ đạo triển khai các chủ trương, biện pháp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, hình thành được “thế trận toàn dân phòng, chống tội phạm”;

Tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, đấu tranh, xử lý, mạnh mẽ các vi phạm pháp luật với phương châm "không có vùng cấm" với tinh thần "thượng tôn pháp luật", xử lý đúng người đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và vi phạm pháp luật; kiên quyết không để các đối tượng vi phạm lộng hành, không để tình hình tội phạm diễn biến phức tạp.

Ngoài ra, lực lượng công an Lai Châu tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, trọng tâm là quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức tốt công tác tuần tra, kiểm soát công khai, mật phục để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm.

Đại tá Nguyễn Viết Giang kiểm tra tang vật trong chuyên án 221D

- Lai Châu được biết đến là địa bàn có nhiều điểm nóng về ma túy, nơi đây từng đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án ma túy với số lượng ma túy thu được lên đến hàng chục kilogam. Xin ông cho biết, công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy gặp những khó khăn gì?

Tội phạm ma túy là tội phạm ẩn, hoạt động hết sức kín đáo, phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt; chúng triệt để lợi dụng kẽ hở của pháp luật, các thành tựu của khoa học kỹ thuật để hoạt động, ít để lại dấu vết tại hiện trường và rất ít người làm chứng;

Khi bị phát hiện, bắt giữ thì chống trả quyết liệt để tẩu thoát, tìm mọi cách để tiêu hủy chứng cứ, ngoan cố không khai nhận về hành vi phạm tội của bản thân và đồng bọn nên rất khó khăn cho việc phát hiện bắt giữ và điều tra mở rộng án.

Bên cạnh đó, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, kinh phí phục vụ công tác phòng, chống ma túy còn thiếu. Lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy nói chung, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng còn mỏng, thiếu biên chế, nhất là ở các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Đáng chú ý, một số bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên còn chưa nhận thức đúng về sự nguy hại của ma túy tổng hợp, coi đó là loại ma túy không gây nghiện, ít nguy hiểm dẫn đến gia tăng số người sử dụng loại ma túy này.

- Xin ông cho biết những kết quả nổi bật đạt được trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trong thời gian qua?

Tính từ 15/12/2021 đến 15/8/2022, lực lượng ma túy toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, tiếp nhận tổng số 420 vụ, 517 đối tượng. Tang vật thu giữ: 57,37 kg heroin; 4,47 kg thuốc phiện; 0,79kg ma túy tổng hợp; 511 cây thuốc phiện và một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Trong đó, có các vụ án điển hình như: Vào tháng 2/2022 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công Chuyên án 222L bắt giữ 1 đối tượng, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 21 bánh hêrôin.

Đến tháng 3/2022 Phòng PC04 chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phá thành công chuyên án 722P bắt quả tang đối tượng Giàng A Páo (29 tuổi, trú huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 20 bánh heroin.

Tháng 8/2022 tại Km348 Quốc lộ 4H thuộc địa phận bản Trung Chải, xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu, Phòng PC04 phá thành công chuyên án 1222V bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 16 bánh hêrôin. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát ma túy đã triệt phá hàng loạt chuyên án, thu giữ hàng chục bánh heroin và cá tang vật liên quan.

Lực lượng công an triệt phá tụ điểm ma túy tại Pa Mu, xã Hua Bum

- Xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn được biết đến là tụ điểm ma túy phức tạp của tỉnh Lai Châu, xin ông cho biết các kết quả đạt được trong việc chuyển hóa địa bàn phức tạp này.

Hua Bum là xã biên giới huyện Nậm Nhùn. Số liệu thống kê năm 2021 cho thấy trên địa bàn xã có 78 người nghiện các chất ma túy, ngoài ra còn có 50 người nghi sử dụng trái phép chất ma túy. Toàn xã có 31 đối tượng tù tha về, chủ yếu là tiền án về ma túy.

Công an tỉnh đã phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị nghiệp vụ ngày 7/4/2021 và thống nhất, xây dựng kế hoạch phối hợp số 519 nhằm đấu tranh, giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy xã Hua Bum.

Qua 10 tháng thực hiện Kế hoạch, đến nay tình hình an ninh trật tự tại xã Hua Bum có nhiều chuyển biến tích cực. Các lực lượng tham gia liên tục phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm liên quan đến địa bàn xã Hua Bum. Ý thức người dân đã chuyển biến tích cực, đặc biệt tình trạng mua bán trái phép chất ma túy đã giảm rõ rệt.

- Thưa Đại tá, trong thời gian công tác tại Lai Châu, đâu là chuyên án khiến ông ấn tượng nhất?

Trong thời gian công tác tại Lai Châu, chuyên án khiến tôi ấn tượng nhất là chuyên án trinh sát 221D. Đây là chuyên án mà chúng tôi đã thu giữ được 50kg ma túy dạng đá và bắt giữ 4 đối tượng; truy nã 1 đối tượng.

Lý do khiến chuyên án trên in đậm trong suy nghĩ của tôi là vì trong chuyên án này thể hiện được sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh và sự thống nhất đoàn kết của Ban Chuyên án phá thành công chuyên án, thu giữ số lượng lớn ma túy đá.

Để chuyên án thành công, ban chuyên án đã trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả. Giai đoạn 1, ban chuyên án phát hiện bắt giữ đối tượng là Giàng A Páo (39 tuổi, quê Điện Biên. Thu giữ 18kg ma túy đá. Ngay sau đó Ban chuyên án đã đấu tranh, truy xét bắt giữ thêm 2 đối tượng liên quan.

Giai đoạn 2, với sự quyết tâm đấu tranh đến cùng, đến ngày 23/2/2021, ban chuyên án tiếp tục bắt giữ thêm đối tượng Cứ A Lòng (44 tuổi, quê Điện Biên). Quá trình đấu tranh với các đối tượng các đối tượng đã khai ra số ma túy đá hiện đang còn cất giấu. Ban chuyên án đã thu giữ thêm 32kg ma túy đá.

- Đánh án ma túy luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho các trinh sát và ban Chuyên án. Xin Đại tá chia sẻ về những khó khăn, gian khổ, những hi sinh thầm lặng của lực lượng Cảnh sát đấu tranh với tội phạm ma túy?

Trước hết, tôi xin chia sẻ về những khó khăn, gian khổ, những hi sinh thầm lặng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Trong các lực lượng, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy là một trong những lực lượng phải chải qua nhiều khó khăn, gian khổ nhất và có những hi sinh thầm lặng mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu.

Hiện nay, hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt, các đối tượng luôn có sự thay đổi về phương thức thủ đoạn hoạt động, gây khó khăn cho việc phát hiện và bắt giữ, khi bị phát hiện bắt giữ các đối tượng sẵn sàng bất chấp các thủ đoạn, sử dụng các loại vũ khí để chống trả lại lực lượng chức năng.

Tội phạm ma túy là tội phạm ẩn, hoạt động hết sức kín đáo, phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt; khi bị phát hiện, bắt giữ thì chống trả quyết liệt để tẩu thoát, tìm mọi cách để tiêu hủy chứng cứ, ngoan cố không khai nhận về hành vi phạm tội của bản thân và đồng bọn nên rất khó khăn cho việc phát hiện bắt giữ và điều tra mở rộng án.

Trong quá trình đấu tranh thậm chí có những đồng chí phải xâm nhập vào trong các đường dây ma túy để nắm được phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng do đó tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Để đấu tranh với tội phạm ma túy các trinh sát phải bám sát địa bàn, nắm tình hình, theo dõi đối tượng có khi xa gia đình hàng tháng trời…

- Xin trân trọng cảm ơn Đại tá Nguyễn Viết Giang!

Đoàn Bổng (thực hiện)