Tại phiên họp của UBND TP.HCM về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2022, Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, trong tháng 4/2022 có nhiều hoạt động của các thế lực thù địch như Việt Tân, có cả trường hợp như Đại học Thái Bình Dương tổ chức các hội thảo tại TP.HCM để đưa ra những thông tin thất thiệt, không đúng về chiến sự Nga – Ukraine.

Tháng 4 vừa qua, Công an TP cũng ghi nhận 19 đoàn với 337 lượt người dân khiếu kiện trên địa bàn TP. Trong đó, 5 lượt và 145 lượt khiếu kiện chủ yếu các vấn đề về đất đai.

Trong khi đó, tại TP.Hà Nội, ngày 25/4, đã có xuất hiện tình trạng tụ tập đông người có tổ chức, có trật tự treo băng rôn yêu cầu Bộ Tài chính xử lý, can thiệp liên quan các vấn đề về thị trường chứng khoán, trái phiếu. Hiện, tình trạng trên chưa xảy ra trên địa bàn TP.HCM nhưng lực lượng công an TP đã chuẩn bị lực lượng, chủ động nắm bắt tình hình để giải quyết trong trường hợp cần thiết.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM tại phiên họp chiều 26/4 (ảnh: Trung tâm Báo chí TP.HCM)

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi nhận định, việc kiểm soát tốt dịch Covid-19 là tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội TP trong thời gian qua. Các sự kiện kinh tế - văn hóa - xã hội được tổ chức tốt trong tháng 4 như một thông điệp mạnh mẽ khẳng định sự trở lại, hồi phục của TP.HCM.

Chủ tịch TP lưu ý về hoạt động trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 sắp tới, khi Thường trực Ủy ban đã phải cân nhắc rất nhiều việc bắn pháo hoa hay không bắn pháo hoa dịp này. Dẫu có 2 luồng ý kiến, lãnh đạo TP.HCM thấy rằng, địa phương đã bỏ bắn pháo hoa trong nhiều kỳ nên cố gắng khôi phục hoạt động này để mang lại món ăn tinh thần cho người dân.

Tuy nhiên, năm nay, TP.HCM chỉ bắn pháo hoa tại 2 điểm, tầm cao tại khu Thủ Thiêm, tầm thấp ở Đầm Sen nên sẽ có tình trạng người dân dồn vào những địa điểm nên công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cần được đặt ra. Làm sao không để tình huống hoảng loạn, xô đẩy dẫn tới những điều không hay. Lực lượng công an TP.HCM sẽ phối hợp với các lực lượng địa phương đảm bảo tình hình an ninh trật tự để ngày nghỉ lễ là những ngày vui, nhiều ý nghĩa của toàn dân TP.HCM và du khách đến với TP.

