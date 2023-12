{"article":{"id":"2223367","title":"Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội được phong tặng NSND","description":"Đại tá - NSƯT Nguyễn Thị Bích Hạnh, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội có tên trong danh sách được phong tặng NSND đợt này.","contentObject":"<p>Đại tá, NSƯT Nguyễn Thị Bích Hạnh (nghệ danh Hồng Hạnh) là một trong những nữ ca sĩ xuất sắc của quân đội. Chị là nghệ sĩ nữ đầu tiên giữ cương vị Giám đốc của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội (CMNQĐ).</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bich-hanh-4-406.jpg?width=768&s=xv1qQ4IN7Pjho1heyXgOZw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bich-hanh-4-406.jpg?width=1024&s=zripeTnqDAAJnmfStiDcow\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bich-hanh-4-406.jpg?width=0&s=jfjrVUmSC4MOY5-HgDfnuA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bich-hanh-4-406.jpg?width=768&s=xv1qQ4IN7Pjho1heyXgOZw\" alt=\"bich hanh 4.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bich-hanh-4-406.jpg?width=260&s=Y7NV81S5yJmx-l2JB_s5MQ\"></picture>

<figcaption>Đại tá, NSƯT Nguyễn Thị Bích Hạnh.</figcaption>

</figure>

<p>Hồng Hạnh quê ở Quảng Ninh, theo học Trường Nghệ thuật Quân đội, sau đó về công tác tại Đoàn Ca múa Quân đội, nay là Nhà hát CMNQĐ. Khởi đầu là một ca sĩ, do phấn đấu, rèn luyện tốt cả về tài năng và đạo đức, chị được đề bạt qua các vị trí: Đội trưởng, Phó đoàn trưởng, Phó giám đốc Nhà hát và từ năm 2018 là Giám đốc Nhà hát CMNQĐ. </p>

<p>Trên sân khấu, với chất giọng nữ trung đậm đà màu sắc dân gian, điêu luyện về kỹ thuật và tinh tế trong xử lý tác phẩm, giọng hát của chị được khán giả, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ yêu thích.</p>

<p>Khi còn là ca sĩ trẻ, đến khi là NSƯT đứng trên các sân khấu lớn, hay Giám đốc Nhà hát, Hồng Hạnh luôn quan tâm trau chuốt từng ca từ, điệu múa, không ngừng nghiên cứu, tư duy để mỗi tác phẩm phải chạm đến trái tim khán giả. </p>

<p>Chị gắn bó với nhiều bài hát ngợi ca người mẹ Việt Nam, mang lại những rung cảm lớn cho trái tim người nghe. Trong số những giải thưởng mà Hồng Hạnh gặt hái được qua các Liên hoan nghệ thuật thì những bài hát về người mẹ chiếm phần không nhỏ.</p>

<p>Năm 1995, ca khúc <em>Cho con xin câu hát</em> (Minh Quang) do chị trình bày đoạt Huy chương Vàng Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc. Năm 2001, Hồng Hạnh hát <em>Mẹ tôi 1</em> của nhạc sĩ An Thuyên, giành Huy chương Vàng tại Cuộc thi <em>Mùa xuân và người chiến sĩ</em> do Bộ Quốc phòng tổ chức.</p>

<p>Đến năm 2009, tác phẩm <em>Mẹ tôi 2 </em>của An Thuyên do chị thể hiện được trao Huy chương Bạc tại Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc. Ngoài ra, những bài hát khác như <em>Mẹ tôi</em> của Đoàn Bổng, <em>Mẹ </em>của Nguyễn Tiến, <em>Huyền thoại mẹ</em> của Trịnh Công Sơn, <em>Lời ru cỏ non</em> của Hữu Ước, <em>Mẹ</em> của Phan Long... được chị trình diễn rất thành công trên sân khấu.</p>

<p>Chị cũng ghi dấu ấn với nhiều bài hát về Bác Hồ như: <em>Vầng trăng Ba Đình, Bác Hồ một tình yêu bao la, Miền Trung nhớ Bác, Lời Bác dặn trước lúc đi xa, Thăm Bến Nhà Rồng...</em> </p>

<p>Tuy nhiên, nhiều người lại yêu thích tiếng hát Hồng Hạnh qua hai ca khúc <em>Mưa rơi</em> (thơ: Tố Hữu, nhạc: Trần Hoàn) và <em>Tâm tình với con</em> (thơ: Xuân Thiều, nhạc: Trần Hữu Bích) bởi giọng ca chân chất, giàu xúc cảm, như lột tả hết được cái hồn của mỗi câu thơ nét nhạc, cùng lối diễn giản dị, sâu lắng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bich-hanh-3-407.jpg?width=768&s=SaukoXBkvq-RuD2sKe_YjA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bich-hanh-3-407.jpg?width=1024&s=AICR9Ex_uf2obvMogZqvRA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bich-hanh-3-407.jpg?width=0&s=wWqL8NypjX7QlfrL-mkSiA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bich-hanh-3-407.jpg?width=768&s=SaukoXBkvq-RuD2sKe_YjA\" alt=\"bich hanh 3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bich-hanh-3-407.jpg?width=260&s=juX2seubqGQ-uEL6_8v2qw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Tiếng hát Hồng Hạnh là tiếng hát của một người lính. Sân khấu biểu diễn của chị ngoài Nhà hát CMNQĐ và các sàn diễn nghệ thuật lớn, còn là trên thao trường, bãi tập, nơi núi rừng, làng bản xa xôi, những đồn biên phòng cheo leo trên sườn núi… để phục vụ bộ đội.</p>

<p>Tiếng hát của chị cũng vượt không gian, đến với nhiều quốc gia châu Á, châu Âu… Năm 2013, Nhà hát CMNQĐ đi làm nhiệm vụ quốc tế, trình diễn tại Hàn Quốc chương trình nghệ thuật mang tên <em>Nhịp cầu hữu nghị </em>được công chúng nước bạn nhiệt liệt hoan nghênh. </p>

<p><strong>Ca khúc 'Mẹ' của Nguyễn Tiến qua giọng ca NSƯT Hồng Hạnh</strong></p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UZ3P.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

Thiên Di (bài viết có sử dụng tư liệu của nhà văn - Trương Nguyên Việt) 