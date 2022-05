Gian nan hành trình chọn sữa cho con

Nan giải đi tìm loại sữa giải quyết các vấn đề sức khỏe của trẻ

Chị Thu Hoài (TP.HCM) chia sẻ: “Con trai tôi năm nay đã 2 tuổi nhưng hay ốm vặt, táo bón và thấp bé, nhẹ cân hơn bạn bè cùng lứa. Tôi đã thử vài loại sữa nhưng loại giúp cải thiện cân nặng thì không thấy ghi công dụng giúp tăng cường đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa. Bí quá, tôi tham khảo vài ý kiến của người quen cũng như trên mạng thì nhận được hàng tá lời khuyên rất khác nhau. Loay hoay đến giờ, tôi thật sự cũng chưa biết nên chọn loại sữa nào có thể giúp con phát triển tốt và hạn chế các vấn đề về sức khỏe”.

Chị Phùng Ngọc (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng gặp vấn đề tương tự khi đi tìm một loại sữa “kết hợp” cho con: “Mỗi nhãn hiệu sữa đều có thế mạnh riêng, có loại hỗ trợ tiêu hóa hoạt động hiệu quả; loại khác giúp tăng cường sức đề kháng; một số giúp cung cấp các vi chất phát triển trí não, chiều cao, cân nặng... Tôi không dám cho con uống nhiều loại sữa cùng lúc. Tôi đang tìm loại sữa vừa giúp con vừa tăng đề kháng, vừa hỗ trợ tiêu hóa lại tốt cho mắt và trí não”.

Mối lo ngại của chị Ngọc là có cơ sở bởi các chuyên gia dinh dưỡng cũng đưa ra lời khuyên không nên cho trẻ uống nhiều loại sữa cùng lúc, hệ tiêu hóa sẽ gặp áp lực, dinh dưỡng bị dư thừa gây thừa cân béo phì hoặc vô tình khiến trẻ bị dị ứng.

Trên nhiều diễn đàn hay các nhóm cộng đồng chuyên chia sẻ chuyện nuôi con, những chủ đề thảo luận chia sẻ trăn trở của cha mẹ trong việc tìm kiếm loại sữa vừa bổ dưỡng vừa giúp con tăng cường đề kháng, luôn thu hút hàng trăm lượt bình luận. Đa số các ý kiến đều đang “truy lùng”, mong ước có một loại sữa “đa di năng” giúp giải quyết các vấn đề trên.

Các thành tố giúp con phát triển hệ tiêu hóa, miễn dịch và trí não đang là tiêu chí hàng đầu của các mẹ Việt khi lựa chọn sữa

Nutifood GrowPLUS+ Sữa non (Vàng) - công dụng “3 trong 1”

Nhằm giải quyết mối băn khoăn của các mẹ, Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS) đã đặc chế nên sản phẩm Nutifood GrowPLUS+ Sữa non (Vàng) với công dụng 3 trong 1 nhằm tăng cường đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa và phát triển não bộ cho trẻ. Đây cũng là sản phẩm mới nhất thuộc nhãn hiệu sữa trẻ em số 1 Việt Nam trong 3 năm liên tiếp (từ 2019 - 2021).

BS.CKI Trần Thị Minh Nguyệt, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TP.HCM (NRI) nhận định: “Sự phát triển của trẻ nhỏ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, nhưng hệ tiêu hóa cùng hệ miễn dịch khỏe mạnh chính là điều kiện quan trọng nhất để trẻ tăng trưởng đạt chuẩn, phòng tránh các bệnh nhiễm khuẩn như viêm đường hô hấp, tiêu chảy... Ngoài ra, độ tuổi từ 1 - 3 tuổi cũng là giai đoạn trẻ phát triển trí não nhanh nhất nên rất cần được bổ sung các dưỡng chất có lợi cho hệ thần kinh. Do đó, các bậc phụ huynh nên nghiên cứu và lựa chọn đúng sản phẩm sữa giải quyết được 3 nhu cầu này cho trẻ”.

Nutifood GrowPLUS+ Sữa non (Vàng) có thành phần chính gồm 100% sữa non 24h nhập khẩu từ Mỹ kết hợp công thức FDI giúp nhân đôi đề kháng cho trẻ nhỏ. Trong đó, hàm lượng lớn kháng thể IgG, lactoferrin, amino-axít và các enzyme trong sữa non 24h góp phần hoàn thiện hệ miễn dịch thụ động. Công thức FDI mang lại nguồn bổ sung đề kháng thứ 2, giúp trẻ phòng tránh được bệnh nhiễm khuẩn. Công thức này cũng được Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã chứng nhận lâm sàng làm giảm tỷ lệ trẻ nhiễm khuẩn hô hấp đến 58,6%, tình trạng rối loạn tiêu hóa giảm 77,8% và vấn đề về giấc ngủ giảm đến 56,4%.

Sự kết hợp giữa sữa non 24h và nền tảng FDI “đề kháng khỏe - tiêu hóa tốt” giúp nhân đôi đề kháng cho trẻ nhỏ

Bộ đôi dưỡng chất HMO và FOS/Inulin trong công thức FDI còn giúp trẻ phát triển đường ruột khỏe mạnh, tăng cường hệ tiêu hóa, qua đó hấp thu tối đa các chất dinh dưỡng. Nền tảng này đã được chứng nhận lâm sàng từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho thấy hiệu quả rõ rệt với thể trạng của trẻ em Việt Nam chỉ sau 4 tháng sử dụng.

Sản phẩm Nutifood GrowPLUS+ Sữa non (Vàng) còn bổ sung các thành tố quan trọng cho sự phát triển não bộ và thị giác của trẻ như DHA và Lutein. Các vi chất như vitamin nhóm B, A, D3, canxi, kẽm, phốt-pho trong sữa đóng vai trò lớn giúp trẻ tăng trưởng vượt trội về chiều cao và cân nặng.

Giải quyết 3 nhu cầu lớn về dinh dưỡng, Nutifood GrowPLUS+ Sữa non (Vàng) nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều mẹ Việt

Sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu 100% từ Thụy Điển, một trong những chiếc nôi của ngành sữa công thức thế giới.

Với hai phiên bản sữa bột và sữa bột pha sẵn tiện dụng, Nutifood GrowPLUS+ Sữa non (Vàng) chính là sản phẩm tối ưu giúp các mẹ xây dựng nền tảng vững vàng để trẻ lớn khôn vượt bậc.

Đánh dấu chặng đường 10 năm, nhãn hiệu Nutifood GrowPLUS+ tri ân khách hàng bằng hàng ngàn suất học bổng cho trẻ em Việt Nam. Chương trình kéo dài từ ngày 01/04 đến ngày 15/5/2022 với 10 giải Học bổng Kim cương trị giá 100.000.000 đồng/giải; 100 giải Học bổng Vàng trị giá 10.000.000 đồng/giải; 1.000 giải Học bổng Bạc trị giá 1.000.000 đồng/giải; cùng với 100.000 giải Khuyến khích trị giá 50.000 đồng/giải và 1.000.000 giải May mắn trị giá 10.000 đồng/giải dưới hình thức thẻ cào điện thoại. Để biết thêm thông tin chi tiết về thể lệ và cơ cấu giải thưởng, xem tại: https://khuyenmainutifood.growplus.vn/

Tấn Tài