Sáng 27/4, Ban tổ chức “Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ” năm 2023 đã thông tin cho tiết về thời gian bắn pháo hoa.

Theo đó, địa điểm bắn tại cầu đi bộ Công viên Văn Lang, phường Tiên Cát, TP Việt Trì. Thời lượng bắn không quá 15 phút, bắt đầu từ lúc 21h ngày 28/4.

Năm nay, Ban tổ chức Giỗ Tổ 2023 dự kiến khoảng 8 triệu lượt du khách về Đền Hùng, gấp 8 lần năm 2022 nên vấn đề đảm bảo an toàn giao thông, không xảy ra ùn tắc được chú trọng.

Công an Phú Thọ cho biết, đã phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, công an các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và TP Hà Nội phân luồng từ xa nhằm hạn chế phương tiện đi qua khu vực lễ hội.

Dự kiến khoảng 8 triệu lượt du khách về Đền Hùng năm 2023.

Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các phương án, kế hoạch phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho du khách.

Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động tối đa lực lượng công an các huyện, thành thị lân cận khu vực Đền Hùng, bố trí cán bộ, chiến sĩ CSGT tổ chức phân luồng và hướng dẫn phương tiện, thường xuyên tuần tra lưu động để kịp thời nhắc nhở các trường hợp vi phạm.

Thượng tá Phan Quốc Việt - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã yêu cầu cán bộ chiến sĩ ở từng chốt và từng vị trí được phân công phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo uy tín và hình ảnh tốt đẹp của lực lượng công an tỉnh nói chung, lực lượng CSGT nói riêng đối với đồng bào và khách du lịch về tham dự lễ hội...

Công an tỉnh Phú Thọ bố trí lực lượng phân luồng giao thông từ xa để tránh ùn tắc.

Sở Giao thông vận tải cũng đã chỉ đạo các đơn vị vận tải có phương án sẵn sàng bổ sung phương tiện, tăng chuyến nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân; bố trí các phương tiện ứng trực tại các bến xe nhằm giải tỏa giao thông khi lượng khách tăng đột biến; phối hợp với lực lượng CSGT tham gia trực chốt tại các vị trí phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt.

Cùng với việc đảm bảo trật tự ATGT thì việc đảm bảo ANTT cũng được Khu Di tích lịch sử Đền Hùng chuẩn bị kỹ lưỡng.

Theo Phó Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng Phạm Thị Hoàng Oanh: “Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT trong những ngày Giỗ Tổ, phân công các tổ bố trí lực lượng trực chốt 24/24 giờ có nhiệm vụ đảm bảo ANTT, an toàn tài sản cho du khách tại các điểm diễn ra các hoạt động phục vụ du khách; bảo vệ cảnh quan và an toàn phòng cháy chữa cháy theo khu vực được phân công...

Để phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi cờ bạc, trộm cắp, móc túi, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành thị tăng cường rà soát, thường xuyên kiểm danh, kiểm diện các đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ; đồng thời phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố lên danh sách các đối tượng hình sự hoạt động lưu động để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, không để các đối tượng lợi dụng lễ hội thực hiện hành vi phạm tội.

Trước đó, Ban tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra nạn “chặt chém”, chèo kéo du khách ở Đền Hùng.