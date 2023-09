Bén duyên với nghề đặc biệt

Ở thị trấn Lao Bảo, nhiều người dân rất tôn trọng, yêu mến anh Trần Đức Lập (sinh năm 1988), trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Nhắc đến anh Lập, người ta nhớ ngay đến một Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn trẻ trung, năng động. Không những thế, anh còn được biết tới là một người có kinh nghiệm trong việc giải quyết những sự cố cho người dùng mạng xã hội. Nhờ sự hỗ trợ của anh Lập, nhiều người dân ở trong và ngoài thị trấn đã bảo vệ được tài khoản mạng xã hội của mình.

Niềm đam mê công nghệ thông tin đã đưa anh Lập đến với một công việc rất đặc biệt - Ảnh: T.L

Sinh ra, lớn lên ở vùng cao Hướng Hóa, anh Lập có một tuổi thơ khá vất vả. So với bạn bè đồng trang lứa, anh được tiếp cận với công nghệ thông tin khá muộn. Vì thế, khi vào TP. Hồ Chí Minh theo đuổi giấc mơ giảng đường, những kiến thức, kỹ năng tin học là thử thách, rào cản lớn đối với anh. Không để mình thua bạn, kém bè, anh Lập lao vào học tập, tìm hiểu, rồi đam mê lúc nào không hay. Những kiến thức, kỹ năng tin học đã hỗ trợ anh rất nhiều trong việc thực hiện mục tiêu sở hữu tấm bằng đại học chuyên ngành kế toán.

Tốt nghiệp đại học, anh Lập quyết định trở về quê hương và trở thành một nhân tố tích cực trong các hoạt động đoàn, hội địa phương. Để cải thiện cuộc sống gia đình, vợ chồng anh Lập còn chăm chỉ kinh doanh, buôn bán. Cách đây 4 năm, hình thức kinh doanh online phát triển mạnh mẽ.

Với những kiến thức về công nghệ sẵn có, anh Lập đã giúp việc buôn bán, kinh doanh của gia đình trở nên thuận lợi hơn. “Khi mọi thứ đang suôn sẻ thì trang Facebook của vợ mình gặp sự cố. Bấy giờ, cả hai vợ chồng rất lo lắng. Trang Facebook cá nhân mà vợ mình sở hữu giống như một “cửa hàng” trên không gian mạng của gia đình mình. Nó được lập từ lâu và có rất nhiều khách hàng kết nối nên vợ chồng mình phải cầu viện sự giúp đỡ của rất nhiều người”, anh Lập kể.

Sau những ngày như “ngồi trên đống lửa”, nhờ sự trợ giúp, vợ chồng anh Lập mới khôi phục được tài khoản cá nhân. Không muốn tình huống tương tự tiếp tục xảy ra, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh, buôn bán của gia đình, anh Lập ngay lập tức tìm hiểu và vỡ ra được nhiều điều.

Sau đó, với những gì nghiên cứu, tìm tòi được, anh mạnh dạn giúp đỡ nhiều người thân, bạn bè khắc phục các sự cố liên quan đến tài khoản Facebook cá nhân của họ như: quên mật khẩu cá nhân; bị kẻ xấu hack tài khoản; bị hạn chế lượt theo dõi, tương tác... Cứ sau mỗi “ca khó”, anh Lập lại có thêm kinh nghiệm. Từ đây, năng lực của anh cũng dần tăng. Tiếng lành đồn xa, nhiều người tìm đến nhờ anh giúp đỡ, trong đó có những người Việt Nam ở nước ngoài. Đối với một số trường hợp, anh giúp hoàn toàn miễn phí.

Công việc nhân đôi niềm vui

Cách đây không lâu, tài khoản Facebook của chị Hồ Thị Họa My, hiện đang kinh doanh ở thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông gặp sự cố không mong muốn và đã được hỗ trợ để lấy lại. Theo chị Họa My, chị lập tài khoản này từ nhiều năm, nó không chỉ là kênh kinh doanh, buôn bán, kết nối những người có chung niềm đam mê mà còn là nơi lưu giữ rất nhiều kỷ niệm của chị. Khi tài khoản gặp sự cố, điều khiến chị Họa My rất lo lắng là kẻ xấu có thể lợi dụng để mượn tiền hoặc lừa đảo người khác. “Nhờ sự hỗ trợ của anh Lập, Họa My đã lấy lại được tài khoản của mình. Mình rất biết ơn vì điều đó”, chị Họa My cho biết.

Anh Trần Đức Lập hướng dẫn người dân cách sử dụng mạng xã hội văn minh, an toàn -Ảnh: Q.H

Nhắc đến những chia sẻ của chị Họa My, anh Lập cho biết, đó là một trong khoảng 300 trường hợp được anh hỗ trợ để lấy lại tài khoản facebook cá nhân thời gian qua. Hầu hết họ biết đến anh Lập thông qua lời giới thiệu của người thân, bạn bè, đối tác... Dù là ai, anh Lập cũng hỗ trợ một cách vui vẻ, nhiệt tình. Bởi, anh biết với những người này, tài khoản facebook rất quan trọng.

Theo dòng câu chuyện, anh Lập chia sẻ, hiện nay những sự cố mà người dùng facebook gặp phải là “muôn hình vạn trạng”. Tuy nhiên, các sự cố ấy thường liên quan đến hai tình huống chính. Thứ nhất, vì không nắm rõ quy định của facebook, một số người đã vô tình vi phạm những điều bị ngăn cấm, hạn chế. Trường hợp thứ hai là một số người bị kẻ xấu giả mạo hoặc tấn công, cướp tài khoản. “Đôi khi chỉ cần kích chuột vào một đường link lạ hoặc cung cấp mã OTP cho người nào đó, tài khoản của bạn có thể ngay lập tức gặp sự cố”, anh Lập chia sẻ thông tin.

Vì sự cố mà người dùng Facebook gặp phải là “muôn hình vạn trạng” nên cách xử lý không phải lúc nào cũng giống nhau. Có trường hợp anh Lập chỉ cần vài chục phút là xử lý gọn ghẽ nhưng cũng có những trường hợp phải mất mấy ngày liền. Thông thường, những người tìm đến với anh Lập càng sớm thì thời gian giải quyết sự cố càng được rút ngắn, thuận lợi hơn. Nắm rõ nguyên nhân, trong quá trình hỗ trợ người gặp sự cố, anh Lập thường tranh thủ để hướng dẫn người dân cách sử dụng facebook văn minh, an toàn; bí quyết để gia tăng lượng tương tác; giải đáp những thắc mắc... Đối với một số trường hợp, anh còn là “chuyên gia”, “tư vấn viên” miễn phí lâu dài.

Nói về công việc mà mình vô tình bén duyên, anh Lập bật mí, đây là nghề có khá nhiều cám dỗ. Bởi, với công việc này, ranh giới giữa giúp người và lợi dụng những điều mình biết để trục lợi khá mong manh. Vì thế, anh Lập luôn tự nhủ bản thân phải thực sự tỉnh táo, nghiêm túc chấp hành những quy định của pháp luật và điều đảng viên không được làm.

Không phải những đồng tiền công, điều ý nghĩa nhất đối với anh chính là thấy niềm vui của những người tìm đến với mình; những tin nhắn cảm ơn, thăm hỏi, động viên; lời giới thiệu từ khách hàng này sang khách hàng khác... Đó cũng chính là lý do thôi thúc anh tích cực học hỏi thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng để làm tốt hơn nghề phụ đặc biệt của mình.

Theo Tây Long (Báo Quảng Trị)