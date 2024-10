Từ đầu năm đến nay, từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” và nguồn xã hội hóa, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã hỗ trợ xây mới 15 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 11 căn nhà và hỗ trợ vốn, sinh kế... cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Hiện địa phương còn 226 hộ nghèo và 444 hộ cận nghèo, trong đó có nhiều hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở. An Khê đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2029 sẽ hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 40 đến 50 căn nhà.

Xóa nhà dột nát, nhà tạm cho hộ nghèo, cận nghèo là chính sách có ý nghĩa nhân văn to lớn, đem lại điều kiện sống ổn định và an toàn cho người đân. Nó không chỉ cải thiện chất lượng sống mà còn mở ra những cơ hội mới cho người yếu thế trong xã hội ở các mặt như đảm bảo sức khỏe tốt hơn, có thể an tâm tập trung học tập và phát triển kinh tế bền vững.

Một căn nhà kiên cố, ấm áp, đủ vững vàng trước gió mưa chính là hy vọng và nền tảng cho một tương lai tươi sáng. Chính vì lẽ đó, xóa nhà dột nát, nhà tạm luôn là một trong những nhiệm vụ cần kíp nhất của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp của thị xã An Khê tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kêu gọi sự đóng góp từ các nguồn lực để thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội.