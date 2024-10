Vĩnh Linh, Quảng Trị

Các hoạt động này đã tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm dần qua từng năm. Theo kết quả rà soát cuối năm 2023, tỷ lệ nghèo đa chiều của huyện Vĩnh Linh là 4,54% với 1.238 hộ, trong đó tỷ lệ hộ nghèo là 1,99% (542 hộ).

Nhằm đạt mục tiêu giảm nghèo bao trùm, bền vững, bên cạnh chính sách của Trung ương, huyện Vĩnh Linh đã ban hành kế hoạch giảm nghèo bền vững với nhiều giải pháp, đặt mục tiêu sử dụng hiệu quả các nguồn lực giảm nghèo bền vững ở giai đoạn mới.

Huyện Vĩnh Linh phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,5-1%/năm, đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện ở dưới mức 2%. Bên cạnh đó, địa phương quyết tâm nâng cao mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân: 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được tư vấn, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ tìm việc làm; 100% người dân được hỗ trợ tham gia BHYT; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% hộ có nhu cầu được tiếp cận sử dụng dịch vụ Internet…

Điểm quan trọng trong công tác giảm nghèo ở huyện Vĩnh Linh là tăng cường huy động mọi nguồn lực thực hiện chương trình; tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình nhằm tạo sinh kế cho người nghèo, đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đều tiếp cận được nguồn vốn vay khi có nhu cầu vay vốn sản xuất, phát triển kinh tế gia đình…

Giai đoạn 2021-2023, Vĩnh Linh đã dành trên 20,6 tỷ đồng để thực hiện các dự án giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Năm 2024, 5 mô hình thuộc 11 dự án phát triển sản xuất (trâu, bò, cao su...) mà huyện đã xây dựng, nhân rộng nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững cho 99 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn đang phát huy hiệu quả. Hàng trăm căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo cũng được xây mới và sửa chữa.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với tiêu chí hộ nghèo theo chuẩn đa chiều mới, không chỉ giảm nghèo về thu nhập mà đòi hỏi giảm nghèo đa chiều, toàn diện hơn, vì thế, các địa phương, đơn vị trong huyện Vĩnh Linh đòi phải phải có tầm nhìn xa hơn để có thể hoàn thành các mục tiêu.

Tiêu chí hộ nghèo theo chuẩn đa chiều mới đòi hỏi các địa phương không chỉ giảm nghèo về thu nhập mà còn giảm nghèo đa chiều, toàn diện hơn.

Xác định việc làm là bệ đỡ an sinh quan trọng trong giảm nghèo đa chiều, bền vững, Vĩnh Linh tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, đổi mới làm tốt công tác hướng nghiệp, dạy nghề cho người lao động theo hướng chuyên môn hóa để phân luồng lao động phát triển nguồn lực lao động chất lượng cao.

Đến nay, số lao động được giải quyết việc làm ở Vĩnh Linh đều tăng, thu nhập và đời sống của người lao động được nâng lên rõ rệt. Trung bình mỗi năm, địa phương tạo việc làm mới cho hơn 2.400 lao động, góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo.

Huyện phối hợp với các trường dạy nghề mở các lớp như nghề cơ khí, sửa chữa điện dân dụng, may công nghiệp… Nhiều người đã vận dụng kiến thức được học từ đây để tự tìm kiếm việc làm hoặc tự tạo việc làm phù hợp. Cùng với việc quan tâm giải quyết việc làm tại chỗ, huyện Vĩnh Linh còn khuyến khích người dân đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (xuất khẩu lao động) nhằm nâng cao thu nhập, giúp gia đình thoát nghèo và góp phần vào công tác giảm nghèo tại địa phương.

Quan tâm đến hộ nghèo do thanh niên làm chủ, huyện đoàn Vĩnh Linh sáng tạo nhiều cách làm hay. Để hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo do thanh niên làm chủ, từ năm 2021 đến nay, huyện đoàn đã kêu gọi, phối hợp xây dựng 25 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng; trao tặng 44 mô hình khởi nghiệp cho thanh niên với kinh phí 8 triệu đồng/mô hình.

Với nhiều nỗ lực, tỷ lệ hộ nghèo do thanh niên làm chủ ở Vĩnh Linh năm 2023 giảm còn 32 hộ, giảm 23 hộ so với với cuối năm 2022. Năm 2024, huyện đoàn Vĩnh Linh phấn đấu giảm thêm 10 hộ nghèo và cận nghèo do thanh niên làm chủ.

Trên toàn huyện Vĩnh Linh, năm nay, huyện tiếp tục tăng cường đẩy mạnh phát triển kinh tế theo thế mạnh của mỗi địa phương, ưu tiên phát triển các mô hình tại chỗ nhằm tạo việc làm cho người nghèo, hộ nghèo. Huyện cũng huy động nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, vận dụng tối ưu các nguồn lực sẵn có, đẩy mạnh phát triển các công trình có sự hỗ trợ của người dân theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.