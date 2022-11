Gói bảo hiểm cháy nổ 46 tỷ đồng - cam kết an toàn cho người dùng của Pisen

Pisen được thành lập từ năm 2003 và được biết đến là nhà phát minh ra sạc dự phòng đầu tiên trên thế giới. Sau 20 năm phát triển, Pisen trở thành tập đoàn công nghệ toàn cầu, là một trong những thương hiệu nổi tiếng dẫn đầu về phụ kiện điện tử số.

Nhờ đó, Pisen nhanh chóng chinh phục hơn 200 triệu khách hàng, sản phẩm được xuất trên 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài những dòng sản phẩm chất lượng về phụ kiện điện thoại, pin, sạc... được sản xuất với tiêu chuẩn khắt khe, Pisen còn khẳng định giá trị sử dụng với gói bảo hiểm 46 tỷ (tương đương với 2 triệu USD).

Pisen được biết đến là hãng phụ kiện điện thoại tiên phong cung cấp gói bảo hiểm trách nhiệm cho người sử dụng với các trường hợp thương tật, hỏng tài sản do các sản phẩm pin sạc Pisen gây ra. Gói bảo hiểm trách nhiệm với giá trị cao này được áp dụng cho các tổ chức hợp tác làm việc có liên quan đến sản phẩm Pisen, nhân viên, đại lý, khách hàng và người tiêu dùng mua sản phẩm của Pisen.

Độ hoàn thiện trong từng sản phẩm Pisen luôn được nghiên cứu, phát triển với triết lý “an toàn - bền bỉ” hàng đầu thị trường. Theo Pisen, những vấn đề hãng nhận được phản ánh đến nay chỉ dừng lại ở lỗi phần cứng, không có thương vong xảy ra. Các trường hợp này vẫn được 1 đổi 1 trong khoảng thời hạn sử dụng tới 2 năm (tùy sản phẩm).

Luôn duy trì thành tích phát triển chất lượng sản phẩm với các chứng chỉ quốc tế (German Red Dot Awards - 2015, German IF Design Awards - 2016, CES American Innovations Design and Engineering Awards - 2016) với định hướng phát triển là doanh nghiệp tiên phong, Pisen vẫn muốn đảm bảo an tâm cho khách hàng với gói bảo hiểm lên tới 2 triệu USD này.

Một số nội dung cơ bản về gói bảo hiểm toàn cầu trị giá 46 tỷ đồng:

Trị giá bảo hiểm lên đến 2 triệu USD đối với mỗi trường hợp thương tật hoặc hỏng tài sản do Các sản phẩm Pin sạc dự phòng, Pin & sạc máy ảnh cáp sạc... Pisen;

Sản phẩm được áp dụng gói bảo hiểm: sản phẩm Pisen chính hãng (hàng xuất quốc tế của Pisen);

Đối tượng được áp dụng: Các tổ chức hợp tác làm việc có liên quan đến sản phẩm Pisen, Nhân viên Pisen, Đại lý Pisen (Khách hàng và nhân viên khách hàng làm việc liên quan đến sản phẩm Pisen), người tiêu dùng mua sản phẩm Pisen;

Tất cả các trường hợp xảy ra vấn đề sẽ được điều tra và bồi thường.

Hướng dẫn sử dụng hệ thống chống giả bằng QR Code và kích hoạt gói bảo hành tới 24 tháng của Pisen:

Bước 1: Tìm tem Qr Code được dán trên sản phẩm và cào lớp phủ bạc. Lớp phủ bạc để đảm bảo khách hàng là người đầu tiên và duy nhất kiểm tra thông tin chống giả và gửi thông tin về hệ thống.

Bước 2: Sử dụng camera của smartphone và quét mã Qr Code

Nếu xuất hiện website chính hãng Pisen cùng lời chúc mừng nghĩa là sản phẩm trên tay bạn là hàng chính hãng

Bước 3: Nhập chính xác thông tin người dùng để nâng cấp gói bảo hành từ 18 tháng lên tới 24 tháng. Các linh kiện pin iPhone, màn hình iPhone,... từ 360 ngày lên 420 ngày. Hệ thống sẽ tiếp nhận thông tin khách hàng để đối chiếu trong các trường hợp cần bảo hành sau này.

Hướng dẫn kiểm tra sơ bộ chống giả bằng Barcode ID:

Bước 1: Lấy Barcode ID trên vỏ hộp sản phẩm. Barcode ID là một dãy số có 8 chữ số bên dưới Barcode

Bước 2: Truy cập: check.pisenvietnam.vn

Bước 3: Nhập Barcode ID và nhấn Kiểm tra

Nếu sản phẩm chính hãng sẽ được hệ thống thông báo “Đây là sản phẩm chính hãng”.

Bích Đào