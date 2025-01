Từ lâu, việc “hái lộc” đầu năm đã trở thành một trong những nét đẹp truyền thống của dân tộc với mong muốn cầu những điều may mắn, tốt đẹp trong năm mới. Lấy cảm hứng từ truyền thống hái lộc về nhà dịp đầu năm, Hữu Nghị Food đã ra mắt sản phẩm hộp quà Tết “Lộc Xuân”, gợi lên những giá trị tích cực về tài lộc và an nhiên hạnh phúc cho một năm sắp tới.

Bộ quà Tết Lộc Xuân với diện mạo rực rỡ. Ảnh: Hữu Nghị Food

Hộp quà Tết với thiết kế mang tông màu đỏ chủ đạo, màu được xem là mang đến vượng khí, tài lộc và may mắn; điểm xuyết cùng họa tiết hoa và cánh én vàng làm nổi bật không khí mùa Xuân rộn ràng tươi vui, chan hòa sức sống mới. Không những vậy, hộp quà với ba lựa chọn: An Khang, Phú Quý, Thịnh Vượng còn có ý nghĩa cầu chúc cho vạn sự bình an, giàu sang phát đạt, mong muốn đem lại tài lộc cho mọi nhà.

Hộp quà Lộc Xuân An Khang: Trao sức khỏe, gửi yêu thương

Hộp quà Lộc Xuân An Khang mang thông điệp cầu chúc bình an, sức khỏe tốt cả về thể chất lẫn tinh thần, tặng hộp quà thể hiện sự quan tâm chân thành mà bạn dành cho gia đình, người thân. Bên trong hộp là những sản phẩm tinh túy, được chọn lọc kỹ càng để mang lại niềm vui trọn vẹn dịp Tết: 1 Tipo bánh trứng 90g; 1 Gold Daisy bánh kem xốp hương đào bạc hà 145g; 1 Tipo bánh kẹp kem phô mai 112g; 1 Tipo bánh bông lan cuộn kem hương dâu 80g; 1 Gold Daisy bánh kẹp kem 236g

Giá bán tham khảo: 150.000 VNĐ/Hộp

Hộp quà Tết Lộc Xuân An Khang 663g. Ảnh: Hữu Nghị Food

Hộp quà Lộc Xuân Phú Quý: Đại phú đại quý, sung túc bình an

Hộp quà Lộc Xuân Phú Quý gửi gắm lời chúc sung túc và thành công rực rỡ trong năm mới. Với sự kết hợp của 7 sản phẩm bánh Tipo hấp dẫn, hộp quà không chỉ làm phong phú thêm mâm cỗ Tết mà còn là biểu tượng cho sự đủ đầy và phát tài, hoàn hảo để dành tặng đối tác, bạn bè hay những người trân quý: 1 Tipo bánh kem xốp phô mai 300g; 1 Tipo bánh kẹp kem phô mai 112g; 1 Tipo bánh bông lan cuộn kem hương dâu 80g; 1 Tipo bánh cookies socola hạt điều & yến mạch 75g; 1 Tipo bánh cookies chocochip 75g; 1 Tipo bánh trứng 60g; 1 Tipo bánh trứng 39g.

Giá bán tham khảo: 210.000 VNĐ/Hộp

Hộp quà Tết Lộc Xuân Phú Quý 741g. Ảnh: Hữu Nghị Food

Hộp quà Lộc Xuân Thịnh Vượng: Hưng thịnh phát đạt, đột phá thành công

Hộp quà Lộc Xuân Thịnh Vượng mang thông điệp về sự phát triển, thành đạt và thành công vượt bậc trong năm mới. Bên trong là những sản phẩm chất lượng, được thiết kế tinh tế, không chỉ khiến người nhận hài lòng mà còn góp phần tạo nên không khí sum vầy ấm áp trong ngày Tết. Đây là món quà hoàn hảo để khởi đầu một năm mới thịnh vượng và trọn vẹn.

Hộp quà gồm: 1 Tipo bánh bông lan cuộn kem sữa chua việt quất 268g; 1 Tipo bánh bông lan tầng kem xoài 180g; 1 Tipo bánh trứng kem sầu riêng 135g; 1 Tipo bánh kẹp kem bơ lạc 112g; 1 Tipo bánh cookies socola hạt điều & yến mạch 75g; 1 Tipo bánh cookies bơ 75g; 1 Tipo bánh trứng kem sữa chua chanh leo 60g; 1 Tipo bánh trứng 39g.

Giá bán tham khảo: 319.000 VNĐ/Hộp

Hộp quà Tết Lộc Xuân Thịnh Vượng 944g. Ảnh: Hữu Nghị Food

Hộp quà Lộc Xuân với diện mạo rực rỡ như góp thêm sự rộn ràng cho không khí những ngày đầu năm mới, hứa hẹn sẽ là một món quà Tết trọn vẹn tâm tình và phù hợp ngân sách trong dịp Tết Nguyên đán này.

Mỗi hộp quà Tết Lộc Xuân được trao đi là một lời tri ân, trân quý của người gửi tặng để Tết năm nay thêm phần ý nghĩa và thi vị. Với mong muốn góp phần lan tỏa món quà ý nghĩa này đến với nhiều khách hàng nhất, Hữu Nghị Food đã triển khai bán hàng trên các trang thương mại điện tử Shopee, TikTok, Lazada... để mang đến sự đa dạng và tiện lợi ngoài các kênh mua hàng online tại website và fanpage của Hữu Nghị Food.

Liên hệ mua sản phẩm Tết Hữu Nghị tại: Các cửa hàng tạp hóa lớn nhỏ trải dài trên toàn quốc Hệ thống cửa hàng tiện lợi, siêu thị Winmart, Go!, T-mart… Các trang mua sắm trực tuyến: Shopee, TikTok, Lazada Website: tet.huunghi.com.vn Hotline: 0243.664.2431

Bích Đào