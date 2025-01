Đứng vững trong danh sách VNR500 năm thứ 3 liên tiếp, Greenfeed khẳng định nỗ lực hơn 20 năm không ngừng đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng để mang đến những sản phẩm lành, ngon cho hàng triệu người tiêu dùng cùng giải pháp chăn nuôi hiệu quả.

Đại diện Greenfeed nhận giải Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500)

Được định kỳ công bố từ năm 2007, bảng xếp hạng VNR500 tôn vinh các doanh nghiệp đóng góp lớn cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam và quảng bá thương hiệu doanh nghiệp tới cộng đồng kinh doanh trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, danh sách Top 10 Công ty Thức ăn chăn nuôi uy tín vinh danh những doanh nghiệp có nội lực vững mạnh, khả năng điều chỉnh, ứng phó kịp thời để vượt qua những thách thức trong giai đoạn chuyển tiếp sang thời kỳ bình thường tiếp theo; đạt những thành tựu đáng được ghi nhận trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng, tạo được vị thế trên thị trường, có hình ảnh ấn tượng trong mắt công chúng và nhà đầu tư.

Định hướng chú trọng phát triển công nghệ dinh dưỡng ưu việt và chất lượng giúp Greenfeed tiếp tục trong Top 10 Công ty Thức ăn chăn nuôi uy tín năm 2024. Ảnh: Greenfeed

Trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, Greenfeed xác định dinh dưỡng là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả chăn nuôi. Đặc điểm nổi trội của thức ăn chăn nuôi Greenfeed gồm: Cập nhật tiến bộ nghiên cứu từ các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước; Nguyên liệu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn sinh học, truy xuất nguồn gốc dễ dàng; Không chứa chất cấm, chất tạo nạc hoặc tăng trọng; Công thức tối ưu phù hợp cho từng đối tượng và từng giai đoạn vậy nuôi; Đạt các tiêu chuẩn quốc tế uy tín như ISO 22000, HACCP, GLOBAL GAP, BAP.

Không chỉ đầu tư cho sản phẩm, các dây chuyền sản xuất và nhà máy của GREENFEED luôn đạt chuẩn với hệ thống hiện đại, được tích hợp các sáng kiến kinh tế tuần hoàn như sử dụng điện mặt trời áp mái, giảm bao bì nhựa, tuần hoàn tái sử dụng nước thải chăn nuôi cho sản xuất... Đồng thời, Greenfeed luôn kiên định trong việc chú trọng nâng cao chất lượng nguyên liệu và sản phẩm, liên tục đổi mới và sáng tạo trong quy trình sản xuất, chế biến.

Thức ăn chăn nuôi Greenfeed được chế biến từ nguồn nguyên liệu sạch, truy xuất nguồn gốc cùng công thức được phát triển bởi các chuyên gia dinh dưỡng trong và ngoài nước. Ảnh: Greenfeed

Cùng với công nghệ dinh dưỡng, giống vật nuôi tốt cũng chính là điều kiện quyết định thương phẩm đầu ra chất lượng cao. Greenfeed đã mang đến cho thị trường các sản phẩm thực phẩm đảm bảo yếu tố lành - ngon - lạ mang mang thương hiệu G Kitchen. Với quy trình khép kín Feed - Farm - Food từ thức ăn, con giống, giết mổ, chế biến đến phân phối, các sản phẩm của G Kitchen không chỉ đảm bảo hương vị hấp dẫn mà còn đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và truy xuất nguồn gốc. Nhờ đó, thương hiệu đã vinh dự nằm trong Top 50 sản phẩm dịch vụ tin dùng Việt Nam năm 2024, để lại nhiều dấu ấn đặc biệt với người tiêu dùng về chất lượng và tính minh bạch trong từng sản phẩm.

Giai đoạn 2022 - 2024, tổng sản lượng thức ăn chăn nuôi toàn quốc bình quân đạt khoảng 22 triệu tấn, trong đó trên 50% là thức ăn chăn nuôi dành cho chăn nuôi lợn. Tính riêng 2024, lĩnh vực thức ăn chăn nuôi có nhiều thuận lợi khi chăn nuôi phát triển ổn định; quy mô thị trường lớn, không chỉ phục vụ trong nước mà còn tham gia xuất khẩu; thủ tục nhập khẩu khá thuận lợi, thông thoáng.

Nhiều doanh nghiệp tiến hành đổi mới về công nghệ, cách thức quản lý và nhiều vấn đề liên quan đến để tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; nghiên cứu sản phẩm thức ăn chăn nuôi hữu cơ, đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn sinh học tìm kiếm, đa dạng nhà cung cấp nguyên vật liệu với giá cạnh tranh; đầu tư máy móc, dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi tự động hóa, đạt tiêu chuẩn quốc tế; thực hiện chiến lược phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Phương Anh