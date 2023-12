Vietnam Capital tiền thân là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tài chính, được thành lập năm 2005 với ngành nghề chính là cho vay tín chấp (thực chất là kinh doanh dịch vụ cầm đồ). Mặc dù không hề được cấp phép huy động vốn từ dân cư, nhưng công ty này đã lợi dụng sự cả tin của nhiều người để huy động vốn theo hình thức “gửi tiền tiết kiệm” với lãi suất cao. Để tạo lòng tin, Vietnam Capital bày trí văn phòng giao dịch giống như một phòng giao dịch của ngân hàng, cấp sổ tiết kiệm được in ấn không khác gì so với sổ tiết kiệm do ngân hàng phát hành, gây hiểu nhầm cho nhiều người. Bên cạnh việc trả lãi suất cao cả hơn lãi suất huy động tại các ngân hàng, công ty này còn trả lãi suất đúng hẹn cho người gửi tiền trong thời gian đầu. Tuy nhiên, cũng giống như kịch bản của bao vụ việc khác liên quan đến huy động vốn, chỉ đến khi người gửi tiền không thể rút được gốc lẫn lãi mới biết công ty này không hề có chức năng huy động vốn trong dân cư. Theo điểm a, b, khoản 1 Điều 108 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, công ty tài chính chỉ được nhận tiền gửi của tổ chức thông qua: Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức; Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng; Bảo lãnh ngân hàng. Tuân Nguyễn