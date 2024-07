Ở lượt trận thứ 8 giải bóng đá nữ U16 quốc gia 2024, Hà Nam dốc hết sức cho cuộc đọ sức tay đôi với Hà Nội, nhằm duy trì cơ hội đua tranh ngôi vô địch với chính đối thủ này và Thái Nguyên T&T. Quyết tâm của đội bóng vùng chiêm trũng được cụ thể hoá bằng bàn thắng phút 31, do công của Bùi Thanh Huyền.

Hà Nam (trắng) đã hết cơ hội đua tranh ngôi vô địch vì trận hoà 1-1 với Hà Nội

Tuy vậy, Hà Nam đã không duy trì được lợi thế dẫn bàn để lấy trọn 3 điểm. Trong hiệp 2, dưới sức ép tấn công của Hà Nội, lứa đàn em của Văn Thị Thanh, Tuyết Dung... đã không thể đứng vững, bị chọc thủng lưới ở phút 65. Bàn thắng do công của Thanh Lam giúp Hà Nội giật lại 1 điểm quý giá, đồng thời chính thức loại Hà Nam ra khỏi cuộc đua đến chức vô địch.

Hiện tại, Thái Nguyên T&T nắm cơ hội lớn nhất để giành ngôi vô địch với 14 điểm trong tay, hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Hà Nội 3 điểm. Hai lượt cuối, Thái Nguyên T&T chỉ gặp thách thức là trận cuối gặp Hà Nam, còn lượt trận áp chót họ gần như sẽ có 3 điểm trọn vẹn vì chỉ phải đối đầu với đội bét bảng TPHCM.

Hà Nội không nắm được quyền tự quyết ngôi vô địch, vì kém Thái Nguyên T&T 3 điểm. Vì thế, đội bóng Thủ đô chỉ trông cậy vào điều bất ngờ, một khi Hà Nội thắng trọn 2 trận cuối và Thái Nguyên T&T thúc thủ trước Hà Nam ở lượt trận đấu hạ màn.

TPHCM (áo vàng) đã tìm được điểm số đầu tiên trong mùa giải 2024

Ở lượt trận thứ 8, TPHCM đã tìm được điểm số đầu tiên nhờ trận hoà 2-2 với Than KSVN.

Lượt trận thứ 9 lăn bóng vào chiều 21/7, với 2 cặp đấu Thái Nguyên T&T vs TPHCM, Than KSVN vs Hà Nội.