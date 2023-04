Điều này khiến không ít phụ huynh vui mừng khi họ không còn phải khốn khổ, chạy vạy để xác nhận nơi cư trú cho con.

Cụ thể, Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có hướng dẫn các Phòng GD-ĐT; các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở có cấp học mầm non, tiểu học, THCS chuẩn bị và tổ chức triển khai công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2023 - 2024.

Điểm mới của tuyển sinh năm nay là hồ sơ vào mầm non, lớp 1, lớp 6 đã giảm bớt giấy xác nhận thông tin về cư trú để tạo nhiều thuận lợi cho phụ huynh học sinh.

Cũng theo Sở GD-ĐT Hà Nội năm nay, hồ sơ tuyển sinh lớp 1 gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển vào lớp 1 (theo mẫu do trường tuyển sinh phát hành) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp; in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến; bản sao giấy khai sinh hợp lệ; giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

Hồ sơ tuyển sinh lớp 6 gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển vào lớp 6 (theo mẫu do trường tuyển sinh phát hành) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp; in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến; bản chính học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ; bản sao giấy khai sinh hợp lệ; quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có); giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

Như vậy, trong thành phần hồ sơ tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 không còn yêu cầu cha mẹ học sinh cung cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú như các năm trước.

Năm nay Hà Nội chính thức bỏ xác nhận cư trú trong tuyển sinh trẻ mầm non 5 tuổi, lớp 1, lớp 5.

Nói về điều này, chị Nguyễn Hải Hà (trú tại Long Biên, Hà Nội) không giấu được sự sung sướng: “Tôi cư trú tại phường Giang Biên nhưng hộ khẩu ở phường khác nên cũng rất lo lắng việc phải bổ sung giấy tờ, thủ tục hành chính để cho con vào lớp 1.

Đặc biệt, tháng 3 vừa rồi, hàng trăm phụ huynh đã phải xếp hàng để xin giấy xác nhận cư trú cho con. Nay Sở GD-ĐT Hà Nội có văn bản chính thức cũng khiến việc tuyển sinh của các con thuận tiện hơn và phụ huynh cũng nhẹ gánh hơn".

Cùng tâm trạng, anh Nguyễn Thành Hưng (ở quận Long Biên, Hà Nội) bày tỏ: “Hồi tháng 3, tôi từng phải xin nghỉ phép để đến trụ sở công an xin xác nhận thay đổi nơi cư trú, hoàn thiện hồ sơ chuyển cấp cho con vào lớp 6, chứng kiến cảnh nhiều phụ huynh cũng khổ sở như mình.

Nay Sở ra văn bản như vậy sẽ tiện hơn cho phụ huynh, nhiều người không còn phải sắp xếp công việc để đi làm giấy tờ cho con”.

Tuyển sinh lớp 1, lớp 6 khi nào? Ngoài thành phần hồ sơ, công tác tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023 - 2024 tại Hà Nội cơ bản giữ ổn định. Các trường công lập (trừ lớp 6 trường chất lượng cao) vẫn thực hiện tuyển sinh theo tuyến qua hình thức trực tuyến và trực tiếp. Thời gian tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1/7. Trong đó, tuyển sinh vào lớp 1 từ ngày 1/7 đến hết ngày 3/7; tuyển sinh trẻ 5 tuổi từ ngày 4/7 đến hết ngày 6/7; tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 7/7 đến hết ngày 9/7. Thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13/7 đến hết ngày 18/7/2023. Độ tuổi tuyển sinh vào lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2017). Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 - 9. Các trường không được nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1. Đối tượng tuyển sinh vào lớp 6 là học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học. Độ tuổi tuyển sinh vào học lớp 6 năm học 2023 - 2024 là 11 tuổi (sinh năm 2012). Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học; học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào học cấp học ở độ tuổi cao hơn 3 tuổi so với độ tuổi quy định.