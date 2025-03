Trong đó, có 4 quy trình nội bộ liên quan đến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng, gồm:

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải đối với xe mô tô và xe gắn máy; Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải đối với xe mô tô và xe gắn máy; Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định đối với xe cơ giới; Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định đối với xe cơ giới.

Ngoài đăng kiểm ô tô, các cơ sở đăng kiểm được phép thực hiện kiểm định xe máy. Ảnh: Tư liệu

Đối với các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới được phép thực hiện 7 quy trình trong đó được phép kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

7 quy trình gồm: Cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới (trừ xe mô tô, xe gắn máy), xe máy chuyên dùng trong trường hợp miễn kiểm định lần đầu; Cấp lại giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới (trừ xe mô tô, xe gắn máy), xe máy chuyên dùng;

Cấp lại giấy chứng nhận cải tạo; Kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy; Cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới (trừ xe mô tô, xe gắn máy); Cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe máy chuyên dùng; Chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo.

Kiểm định khí thải xe máy là vấn đề được dư luận quan tâm gần đây. Tại Điều 42, Luật Trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ quy định xe mô tô, xe gắn máy phải thực hiện kiểm định khí thải.

Mặc dù Luật có hiệu lực từ 1/1/2025 tuy nhiên, lộ trình thực hiện kiểm định khí thải mô tô, xe gắn máy sẽ thực hiện theo Luật Bảo vệ môi trường. Do đó, quy định kiểm định khí thải đối với xe máy đến nay chưa được thực hiện.

Mới đây, tại cuộc họp về lộ trình áp dụng các quy chuẩn Việt Nam về khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đang lưu hành, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo việc áp dụng quy chuẩn khí thải mô tô, xe gắn máy trước hết tại một số khu vực, tuyến đường phố trọng điểm ở Hà Nội và TPHCM, nơi có mức ô nhiễm không khí cao.

Theo số liệu thống kê, cả nước hiện nay có trên 70 triệu xe máy đăng ký. Tại các thành phố lớn, xe máy vẫn là phương tiện giao thông chính. Riêng Hà Nội có hơn 7 triệu xe máy, trong đó xe máy đã sử dụng trên 10 năm chiếm 72,58%. Đây là nguyên nhân làm gia tăng mức phát thải chất độc hại vào không khí.