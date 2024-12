Năm 2024, với phương châm “Nắm vững chủ trương, chính sách - Nắm chắc tình hình, thực tiễn - Nắm rõ chức năng, nhiệm vụ” và “phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan của trung ương và thành phố”, UBND thành phố Hà Nội đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác.Kết quả đó có được một phần nhờ sự đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong từng mặt công tác. Đây là cơ sở tạo tiền đề cho Thủ đô bứt phá trong năm 2025.

Thành phố Hà Nội đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính. Trong ảnh: Hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận “một cửa” UBND quận Tây Hồ. Ảnh: Nguyễn Quang

Hiệu quả từ ứng dụng công nghệ số

Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, năm 2024, UBND thành phố đã ban hành Chương trình công tác với 303 chuyên đề, đề án thuộc phạm vi, thẩm quyền của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố; ban hành Chương trình hành động với 5 trọng tâm trong chỉ đạo điều hành, đề ra 24 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và 179 nhiệm vụ theo phương châm “5 rõ (Rõ việc - Rõ người - Rõ tiến độ - Rõ kết quả - Rõ giám sát) và 1 xuyên suốt” (Một nhiệm vụ - Một đầu mối xuyên suốt).

Đồng thời, UBND thành phố thường xuyên tổ chức các hội nghị chuyên đề, giao ban định kỳ, tập trung giải quyết các vấn đề trọng điểm, cấp bách với 917 cuộc họp, trong đó 7 phiên họp tập thể UBND thành phố, 910 cuộc họp do Chủ tịch UBND thành phố, các Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì. Các cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, bảo đảm thông suốt, ổn định, hiệu quả, giảm thiểu thời gian di chuyển của nhiều đơn vị.

UBND thành phố cũng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Quy chế làm việc mới của UBND thành phố được thiết lập với nguyên tắc đề cao trách nhiệm cá nhân, vai trò nêu gương của người đứng đầu; đẩy mạnh phân cấp trong 16 lĩnh vực và ủy quyền 653 thủ tục hành chính; làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, bảo đảm mỗi nhiệm vụ được thực hiện nhanh gọn, hiệu quả, đúng thẩm quyền.

Để có được những kết quả nêu trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, UBND thành phố tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả công tác và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hệ thống E-Cabinet được triển khai, hướng tới mô hình quản lý văn bản, hồ sơ điện tử, giảm thiểu giấy tờ trong các cuộc họp.

Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính với những bước đi cụ thể, hiệu quả, như triển khai thí điểm Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả phục vụ. Hơn 1.100 thủ tục hành chính tiếp tục được đơn giản hóa, công khai minh bạch trên Cổng giao tiếp điện tử thành phố.

Hướng đến quản trị thông minh

Với quyết tâm tiếp tục đổi mới tư duy, phát huy tinh thần năng động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để đưa Thủ đô Hà Nội phát triển mạnh mẽ, toàn diện, xứng đáng với vai trò, vị thế Thủ đô của đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, UBND thành phố đã đề ra 5 phương hướng phát triển trong năm 2025.

Các đại biểu tham quan mô hình số hóa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, tháng 12-2024.



Trong đó, UBND thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, giao thông công cộng, hạ tầng các khu công nghiệp công nghệ cao và công nghệ sinh học; hạ tầng khung các thành phố thuộc Thủ đô theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và an ninh, an toàn cho người dân Thủ đô.

Bên cạnh đó, UBND thành phố sẽ thể chế hóa Luật Thủ đô sửa đổi và hai quy hoạch theo phương châm “Thể chế thông thoáng - Quản trị thông minh - Tư tưởng thông suốt với văn hóa soi đường và nhân tài dẫn lối”; xây dựng Thủ đô thông minh, hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, xây dựng văn hóa số; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, ủy quyền, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, định hướng chiến lược của Trung ương và các nội dung mới trong Luật Thủ đô sửa đổi.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, UBND thành phố xây dựng hệ thống trợ lý ảo AI để phục vụ xử lý công việc. Hệ thống này được xây dựng trên 6 nền tảng công nghệ chủ lực, như: ChatGPT, Amazone, Facebook, Google…, và đặc biệt là nền tảng trợ lý ảo "Made by HaNoi". Đây là sản phẩm công nghệ đột phá, độc đáo, mang dấu ấn riêng của Thủ đô. Hệ thống trợ lý ảo AI sẽ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc khai thác, tìm hiểu thông tin và đặc biệt là trực tiếp trả lời những kiến nghị, thắc mắc của người dân, doanh nghiệp.