Hạ tầng trở thành “trợ lực” của mô hình Thủ đô đa trung tâm

Trong lịch sử, phía đông Hà Nội từng là “vùng đất ngủ quên” phía bên kia sông Hồng. Tuy nhiên, từ sau quy hoạch năm 1998 và sự ra đời của quận Long Biên vào những năm 2000, nơi đây đã bước vào kỷ nguyên bứt phá.

Hơn hai thập kỷ qua, với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng đô thị và giải quyết bài toán dân số, hạ tầng khu đông được đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt là các dự án giao thông trọng điểm, từ đó tạo ra hiệu ứng lan tỏa, tạo cơ hội mở rộng hoạt động kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, theo Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, ngoài 8 cây cầu hiện tại, phía đông Hà Nội sẽ được đầu tư thêm 10 cây cầu lớn vượt sông Hồng như: Vân Phúc, Hồng Hà, Thượng Cát, Thăng Long mới, Tứ Liên,…

Phương án thiết kế cầu Thượng Cát. Nguồn: BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội

Theo KTS. Bùi Đình Trường, chuyên gia quy hoạch đô thị, Giám đốc Công ty Tư vấn Kiến trúc Việt Nam: "Việc xây dựng những cây cầu này không chỉ nhằm khép kín và tạo sự liên kết các vành đai mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc mở thêm hướng phát triển đô thị Hà Nội về phía đông theo mô hình đa trung tâm. Đây cũng được xem là nền tảng để thành phố kiến tạo một “Kỳ tích sông Hồng” đột phá của thế kỷ 21".

Trong tương lai, hạ tầng khu đông còn được nâng cấp bởi 8 tuyến đường sắt Metro với 2 tuyến Metro 8 và Metro 1 sẽ trực tiếp đi qua huyện Gia Lâm. Đặc biệt, khả năng kết nối vùng đang không ngừng mở rộng với các tuyến trọng điểm như Quốc lộ 5A, 5B (Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng) và Vành đai 4 gắn kết Thủ đô với các vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Ngoài lợi thế về hạ tầng kết nối, quy hoạch tổng thể và hệ tiện ích nội khu chất lượng cũng là yếu tố thiết yếu giúp nâng tầm dự án BĐS khu đông. Ảnh phối cảnh minh hoạ

Theo KTS. Nguyễn Xuân Anh - Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia, tương lai của một “Lõi nội đô 2” ngay tại phía đông Hà Nội. Ông dự báo khu vực này sẽ trở thành trung tâm hoạt động của các doanh nghiệp, thương mại và tài chính lớn ở tầm khu vực, quốc gia và quốc tế, đồng thời là nơi hội tụ của giới tri thức cùng các tập đoàn kinh tế và tài chính hàng đầu.

The Senique Hanoi: Điểm nhấn “trọn chất tinh hoa” trong lòng khu đông

Từ chiến lược mang tính vĩ mô cho đến các dự án cơ sở hạ tầng của Nhà nước đang dần thành hình, khu đông Hà Nội đang trở thành một điểm sáng trong bức tranh bất động sản thủ đô khi sở hữu lợi thế riêng biệt về quỹ đất rộng lớn cùng sự hiện hữu của nhiều khu đô thị sầm uất đã hình thành.

Theo Batdongsan.com.vn, thị trường Hà Nội và khu vực phía đông đang đứng đầu về mức độ quan tâm loại hình chung cư, với mức tăng trưởng 6 - 7% so với quý II/2024. Đứng trước tiềm năng này, nhiều “ông lớn” BĐS đã thực hiện bước đi chiến lược, trong đó có nhà phát triển BĐS được tin chọn hàng đầu châu Á - CapitaLand Development (CLD).

The Senique Hanoi - dự án mới nhất của CLD tại phía Đông, tiếp nối thành công của Heritage West Lake và Lumi Hanoi ở phía tây. Ảnh phối cảnh dự án: CapitaLand Development

Tại phía đông Thủ đô, CapitaLand Development ra mắt dự án cao tầng khép kín The Senique Hanoi với 2 phân khu The Senique I & II và The Senique Premier. Dự án kết nối thuận tiện với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cách khu vực trung tâm tài chính 30 phút và Sân bay Quốc tế Nội Bài 40 phút di chuyển.

The Senique Hanoi hứa hẹn đem tới không gian sống Đông - Tây hội ngộ với những điểm nhấn kiến trúc độc đáo. Ảnh phối cảnh dự án: CapitaLand Development

Dự án mang đến khách hàng đa dạng loại hình sản phẩm, từ căn 1 phòng ngủ tối ưu cho người độc thân và cặp đôi trẻ, đến căn hộ bốn phòng ngủ rộng rãi dành cho các gia đình đa thế hệ. Ngoài ra, các căn hộ phiên bản “giới hạn” duplex và penthouse với diện tích lên đến 430m² là lựa chọn lý tưởng dành cho gia chủ tinh hoa.

Căn Duplex tại VPBH & Căn hộ mẫu The Senique Hanoi, mang đến cái nhìn trực quan hơn về tuyên ngôn sống giao hòa mọi giác quan cho chủ nhân. Ảnh phối cảnh dự án: CapitaLand Development

Góp phần định hình diện mạo mới cho chân trời đông Hà Nội, dự án The Senique Hanoi mang đến không gian sống giao thoa Đông - Tây, giữa hiện đại và cổ điển đồng thời lưu giữ những giá trị văn hóa bản địa. Trở thành minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình mạnh mẽ của khu vực, The Senique Hanoi hứa hẹn là tổ ấm lý tưởng của cộng đồng cư dân tinh hoa.

