Hà Nội rà soát khu đô thị sinh thái nghìn tỷ của 'ông trùm' BOT Tasco

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri quận Nam Từ Liêm về việc đề nghị UBND TP xem xét chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đơn vị ở 2,3 do Công ty CP Tasco (HUT) làm chủ đầu tư – dự án Khu đô thị sinh thái Xuân Phương (tên thương mại Foresa Villa) tại phường Xuân Phương đã dừng nhiều năm nay chưa được triển khai, khiến người dân có nhà ở thuộc dự án này không cải tạo, sửa chữa được, dẫn đến nhà xuống cấp, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân.

hàng loạt căn biệt thự đã xây dựng bị bỏ hoang nhiều năm, cỏ dại mọc um tùm tại khu đô thị sinh thái Xuân Phương (Foresa Villa)

Trả lời kiến nghị của của cử tri, UBND TP Hà Nội cho biết, ngày 4/2/2008, UBND TP có Quyết định số 603 thông qua đề xuất dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ Lê Đức Thọ đến Khu đô thị mới Xuân Phương theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT). Công ty CP Tasco (Tasco) là nhà đầu tư được giao lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường này.

Để thực hiện dự án xây dựng đường Lê Đức Thọ - Khu đô thị mới Xuân Phương, Tasco được UBND TP đối ứng cho 70ha đất, gồm: 30ha đất tại dự án đơn vị ở số 1 phường Xuân Phương, 3.000m2 đất tại 48 Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy) và 38ha đất tại đơn vị ở 3 và một phần đơn vị ở 2 Khu đô thị mới Xuân Phương (nay là dự án Khu đô thị sinh thái Xuân Phương).

Đến ngày 15/6/2016, UBND TP đã ban hành Quyết định số 3105 về việc cho phép Tasco tiếp tục sử dụng 370.440m2 đất (37,4ha) tại phường Xuân Phương, để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương – giai đoạn 1.

Theo báo cáo của Tasco, dự án triển khai đảm bảo tiến độ được phê duyệt, trong đó giai đoạn 1 gồm 567 căn triển khai từ năm 2015-2018, giai đoạn 2 gồm 246 căn còn lại triển khai từ năm 2019-2025.

“Hiện UBND TP đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đề xuất giải quyết đối với các đơn vị chậm triển khai, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án”, văn bản trả lời của UBND TP Hà Nội cho biết.

Theo giới thiệu, dự án có tổng mức đầu tư 2.850 tỷ đồng gồm các khu chức năng như khu cây xanh, hồ nước, các công trình nhà ở thấp tầng, công trình công cộng, đơn vị ở và công trình hạ tầng xã hội. Mặc dù có mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, trên diện tích lớn nhưng ghi nhận tại khu đô thị, hàng loạt căn biệt thự đã xây dựng bị bỏ hoang nhiều năm, cỏ dại mọc um tùm. Nhiều tuyến đường xung quanh dự án trở thành bãi tập kết rác thải sinh hoạt, xây dựng.

Tasco là doanh nghiệp được mệnh danh "ông trùm BOT" với nhiều dự án cơ sở hạ tầng giao thông. Tasco hiện là chủ đầu tư các dự án BOT với các trạm thu phí để hoàn vốn cho dự án như quốc Lộ 10, quốc lộ 21, quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Bình, quốc lộ 10 đi Hải Phòng...

VETC - đơn vị được thành lập để triển khai dự án vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng trên toàn quốc, cũng chính là công ty con của Tasco.

Ngoài lĩnh vực truyền thống là đầu tư các dự án BOT, hồi đầu tháng 2 vừa qua, ông trùm BOT Tasco (HUT) thông qua kế hoạch tăng vốn để hoán đổi 100% cổ phần tại Công ty TNHH SVC Holdings (chủ sở hữu Savico - Công ty bất động sản và phân phối ôtô lớn nhất Việt Nam). Đây là thương vụ đầu tư đáng chú ý khi SVC Holdings cũng là một trong những đại gia trong lĩnh vực phân phối ô tô khi bán ra 1/10 lượng ô tô tại Việt Nam.

Sau khi thâu tóm đại gia hàng đầu trong lĩnh vực phân phối ô tô, HĐQT HUT cũng thông qua chủ trương thành lập công ty con - Công ty TNHH Tasco Land, do Tasco sở hữu 100% vốn điều lệ. Trong đó, Tasco Land sẽ tập trung phát triển mảng bất động sản cao cấp.

Đồng thời, Tasco cũng thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty CP Du lịch Bất động sản Ninh Vân Bay (NVT) thông qua Tasco Land để tạo nền tảng thương hiệu, vận hành và triết lý phát triển sản phẩm bất động sản cao cấp.

Được biết, Ninh Vân Bay là công ty hoạt động chính trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng với việc đưa vào khai thác, vận hành khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao như Six Senses Ninh Vân Bay, Emralda Ninh Bình, Lạc Việt New Tourist City, Six Senses Sai Gon River,…

Từng được biết đến là một trong những ông trùm trong lĩnh vực xây dựng và khai thác BOT, tuy nhiên, gần đây công ty này đang đẩy mạnh cơ cấu vốn tại các công ty con, trong đó thoái vốn khỏi lĩnh vực y tế và tập trung vào bất động sản.

Theo đó, cuối năm 2021, Tasco đã chuyển toàn bộ vốn nắm giữ tại Công ty CP Bệnh viện mắt Hà Nội Cơ sở 2 cho công ty con - Công ty TNHH T’Hospital. Không lâu sau, công ty này đã thông qua phương án thoái toàn bộ vốn khỏi T’Hospital, đồng thời thoái vốn khỏi lĩnh vực y tế.

Ngoài ra, cuối năm 2021, Tasco cũng đã thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn khỏi 7 công ty con, công ty liên kết trong các lĩnh vực xây dựng, xây lắp, nông nghiệp... với giá trị thoái vốn tối thiểu 600 tỷ đồng.

Tasco hiện là chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản tại Hà Nội như Khu đô thị sinh thái Foresa Villa (38ha); Dự án South Building Pháp Vân (2.173m2); Dự án chung cư cao cấp 48 Trần Duy Hưng (2.800m2); Khu đô thị sinh thái Mỹ Đình - Nam Từ Liêm (49ha); Dự án nhà ở cán bộ nhân viên Bộ Ngoại giao (13,687m2)…

Hà Nội lên tiếng về cuộc ‘nội chiến’ ở dự án BT nghìn tỷ UBND TP Hà Nội yêu cầu Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Nhà đầu tư) với Công ty CP Phát triển địa ốc Cicenco5 (Doanh nghiệp dự án) nộp khoản lãi vay 920 tỷ theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.