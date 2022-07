Hạ tầng giao thông mở lối, bất động sản Long An thu hút giới đầu tư

Nhiều tuyến đường trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ để kết nối liên vùng

Nhằm tạo nên những kết nối giao thương thuận tiện, nhanh chóng giữa TP.HCM với các tỉnh lân cận trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như: Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tiền Giang… nhiều tuyến đường huyết mạch nối TP.HCM đến các tỉnh đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng như: cao tốc Bến Lức - Long Thành; dự án đường vành đai 3, vành đai 4 TP.HCM, tuyến Metro số 4, quốc lộ 50B…

Một đoạn của quốc lộ 50B kết nối TP.HCM với các tỉnh Long An, Tiền Giang)

Cao tốc Bến Lức - Long Thành khi hoàn thành sẽ kết nối miền Tây Nam Bộ (điểm đầu tỉnh Long An) với Đông Nam Bộ (điểm kết thúc tỉnh Đồng Nai), giúp liên thông mạng lưới cao tốc, quốc lộ, hệ thống cảng biển và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Dự án đường Vành đai 3 đi qua TP.HCM, Long An, Đồng Nai, Bình Dương có tổng chiều dài hơn 76 km. Khi tuyến Vành đai 3 hoàn thành sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa các tỉnh, tạo dòng lưu thông thông suốt hơn. Song song đó, dự án đường Vành đai 4 TP.HCM đi qua 5 tỉnh trong đó có Long An sau khi thông xe hứa hẹn sẽ tăng tính kết nối các tỉnh trong vùng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long với miền Đông Nam Bộ.

Quốc lộ 50B kết nối TP.HCM với các tỉnh Long An, Tiền Giang khi hoàn thành sẽ tạo trục kết nối giao thông với các tuyến Vành đai 3, Vành đai 4, góp phần tăng cường kết nối tới các cửa ngõ quốc tế bằng đường biển như: cảng Hiệp Phước, càng nước sâu Thị Vải - Cái Mép, cảng Long An và đường hàng không (sân bay quốc tế Long Thành). Song song, Long An cũng đang chủ động đầu tư xây dựng các tuyến đường tỉnh trọng điểm để tăng sự kết nối với TP.HCM cụ thể: ĐT 826E, ĐT 830E, ĐT 827E…

Không chỉ vượt mặt các khu vực khác khi hưởng trọn lợi thế từ hạ tầng giao thông, Long An còn đẩy mạnh phát triển đô thị vệ tinh tại những khu vực có vị trí chiến lược trong kết nối với TP.HCM như: Đức Hòa - Bến Lức - Cần Giuộc, đảm bảo sự phát triển đồng bộ, phù hợp với định hướng chung của khu vực.

Sức hút của Khu đô thị xanh Elite Life

Đáng chú ý, Cần Giuộc được dự báo có tốc độ đô thị hóa nhanh, đến năm 2023 sẽ đạt mức 90%, vừa vặn giải tỏa áp lực về đô thị hóa cho TP. Hồ Chí Minh cũng như kích hoạt làn sóng đầu tư bất động sản đổ về Cần Giuộc, Long An với sự xuất hiện của hàng loạt dự án tiềm năng. Nổi bật phải kể đến dự án Elite Life tạo được sức nóng ngay từ khi ra mắt thị trường.

Khu đô thị Elite Life nằm gần tuyến ĐT 826E kết nối với tuyến quốc lộ 50B, rút ngắn đáng kể khoảng cách từ TP.HCM đến Long An

Dự án Elite Life tọa lạc tại vị trí “vàng” trên mặt tiền đường ĐT 826E, liền kề KCN Long Hậu và Ga Metro số 4. Được biết, ĐT 826E thành phần 2 có điểm đầu giao với tim đường ĐT826C, điểm cuối giao đường nhựa khu công nghiệp Long Hậu được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị, nền đường rộng 40m, quy mô 6 làn xe, dải phân cách giữa rộng 1,5m, vỉa hè rộng 8m…

Trong tương lai, đây là tuyến đường kết nối với tuyến quốc lộ 50B, trục động lực Tây Nam (đường Phạm Hùng nối dài của TP.HCM), đường Nguyễn Văn Tạo (TP.HCM), khu công nghiệp Hiệp Phước TP.HCM… Hơn nữa, đường ĐT 826E có tổng mức đầu tư khoảng 312 tỷ đồng ở thành phần 2, trong đó có Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tân Thái Thịnh, chủ đầu tư của Elite Life góp vốn, cho thấy tâm huyết đầu tư vào hạ tầng, tạo tiền đề cho sự phát triển của dự án lẫn các khu vực lân cận của công ty.

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tân Thái Thịnh chủ đầu tư của Elite Life là 1 trong 4 đơn vị góp vốn xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT826E. Ảnh: Báo Long An

Từ Elite Life, cư dân chỉ mất 20 phút di chuyển đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng, 30 phút vào trung tâm Quận 1 và 45 phút đi sân bay quốc tế Long Thành. Nghĩa là ngoài các tiện ích nội đô, Elite Life còn thừa hưởng những tiện ích từ các thành phố lớn ở TP.HCM, vừa đáp ứng nhu cầu ở thực của cư dân tương lai, vừa nâng cao tiềm năng cho thuê lẫn khả năng thanh khoản.

Đặc biệt, bài toán về áp lực tài chính của nhà đầu tư lẫn khách mua để ở trong thời điểm này cũng được chủ đầu tư “hóa giải” khi công bố chính thức mức giá chỉ từ 3,789 tỷ đồng/căn (chưa VAT) cùng phương thức thanh toán linh hoạt, nhận ưu đãi vay ngân hàng lên đến 70% giá trị sản phẩm trong tối đa 30 năm, hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc trong vòng 12 tháng hoặc đến khi nhận nhà. Ngoài ra, dự án Elite Life còn áp dụng chiết khấu tối đa lên đến 4% bên cạnh các chương trình chiết khấu hấp dẫn khác như: Lộc đầu tư; Lộc tri ân; Lộc gia tăng; Vòng xoay may mắn…

Thông tin chi tiết dự án Elite Life xem tại website: http://elitelife.info.vn

Tố Uyên