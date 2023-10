Ngày 8/10, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Công an TP Mỹ Tho vừa tạm giữ hình sự đối với hai anh em ruột Nguyễn Đình Phong (21 tuổi) và Nguyễn Đình Phú (18 tuổi), quê Nghệ An, đang tạm trú tại xã Trung An để điều tra hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Nguyễn Đình Phong tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Tiền Giang

Theo điều tra ban đầu, nữ chủ cửa hàng vật liệu xây dựng ở xã Trung An (TP Mỹ Tho) vay tiền 900 triệu đồng của một thanh niên vào tháng 5 vừa qua. Vay 900 triệu đồng, nhưng thực tế người phụ nữ này chỉ nhận được gần 694 triệu đồng.

Sau đó, người phụ nữ đã trả được 684 triệu đồng. Tuy nhiên, người cho vay vẫn buộc chủ cửa hàng vật liệu xây dựng phải trả thêm 465 triệu đồng mới hết nợ.

Người phụ nữ không còn khả năng chi trả. Lúc đó, người cho vay gọi điện thoại đe dọa tạt sơn cửa hàng vật liệu xây dựng buộc người phụ nữ phải trả nợ.

Sáng 29/9 và 1/10, người phụ nữ phát hiện cửa hàng vật liệu xây dựng của mình bị tạt sơn đỏ nên báo công an.

Quá trình điều tra, Công an TP Mỹ Tho phát hiện Nguyễn Đình Phong và Nguyễn Đình Phú tạt sơn cửa hàng nói trên để đòi nợ nên tạm giữ hình sự.

Qua làm việc ban đầu, hai thanh niên thừa nhận hành vi vi phạm, khai nhận tạt sơn với mục đích đe dọa, gây áp lực để người phụ nữ phải trả tiền.