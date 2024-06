XEM CLIP:

Theo báo cáo mới nhất của Phòng CSGT Công an tỉnh Long An, nạn nhân thứ hai tử vong là anh N.D.K. (34 tuổi), thường trú huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Anh K. bị thương trong vụ tai nạn và được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Ngoài nạn nhân trên, trước đó, một người đã tử vong ngay sau vụ va chạm là anh N.D.K. (21 tuổi), thường trú phường 4, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MĐ

Theo Phòng CSGT, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 16h50 phút chiều ngày 6/6. Thời điểm trên, ô tô chở công nhân (loại 28 chỗ ngồi), BKS 63B-00063 do tài xế Trần Kim Thức (64 tuổi) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng TPHCM đi Long An.

Khi đến Km 1935+ Quốc lộ 1, thuộc ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (ngã tư Bình Nhựt) thì va chạm với 8 xe máy đang dừng phía trước cùng chiều làm nhiều người ngã, văng xuống đường.

Qua test nhanh, tài xế Trần Kim Thức âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn. Tài xế có giấy phép lái xe hạng D, có giá trị đến ngày 16/6/2025.

Xe ô tô 28 chỗ BKS 63B-00063 có giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực đến ngày 1/7/2024.

Tai nạn liên hoàn đoạn qua giao lộ trên quốc lộ 1 gây ùn ứ giao thông. Ảnh: MĐ.

Qua xác định ban đầu, tài xế khai do xe mất phanh dẫn đến tai nạn. Vụ việc đang được Phòng CSGT phối hợp Công an huyện Bến Lức tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Hnh ảnh camera ghi lại cho thấy thời điểm xảy ra tai nạn, lượng người và phương tiện qua lại ở khu vực rất đông. Xe chở công nhân đang lưu thông bên làn đường dành cho cho ô tô thì đột nhiên chạy ngang sang bên trái, lao vào một loạt xe máy rồi dừng lại.