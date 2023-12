{"article":{"id":"2218819","title":"Hãi hùng xe 'hung thần' xuyên qua khu dân cư ở Vĩnh Phúc","description":"Hàng loạt xe tải trọng lớn chở vật liệu chạy rầm rập qua khu dân cư khiến nhiều người dân ở Vĩnh Phúc hoang mang, thấp thỏm.","contentObject":"<p><strong>Bất an vì xe “hung thần”</strong></p>

<p>14h ngày 26/11, chị H. ở ngã ba chợ Lâm (xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) giật bắn người bởi tiếng còi và liền đó là chiếc xe tải lao ầm ầm qua trước cửa sạp hoa quả, bụi cuộn mù mịt. Sau khi định thần, nữ tiểu thương xách xô nước và giặt khăn lau lớp bụi bám trên sạp hàng.</p>

<p>“Tôi bán hàng ở đây 3-4 năm, nhưng thời gian gần đây cảm thấy khá bất an khi tình trạng hằng ngày xe tải lao qua như \"hung thần\". Những xe tải thùng cao chở đầy đất, bóp còi inh ỏi khiến một số người giật mình, luống cuống giữa đường. Mới đây tôi còn nghe tin có người bị xe tải cán tử vong”, chị H. nói, mắt nhìn về phía con đường liên xã chi chít ổ voi, ổ gà. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-qua-tai-5-2-3.jpg?width=768&s=2oTTCFHicyoGwUnapLagYA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-qua-tai-5-2-3.jpg?width=1024&s=hxkDetGfOo9ea9n1MTq5Yg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-qua-tai-5-2-3.jpg?width=0&s=cobQ4DrM4-HknrBEYAQBuQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-qua-tai-5-2-3.jpg?width=768&s=2oTTCFHicyoGwUnapLagYA\" alt=\"W-qua-tai-5-2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-qua-tai-5-2-3.jpg?width=260&s=SSMEcbIc4FIqwcBGcx2B7w\"></picture>

<figcaption>Xe tải trọng lớn liên tục ra vào ngã ba chợ Lâm. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/qua-tai-8-2-4.jpg?width=768&s=T7lSt-Dmt81KcyPnNSh0eg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/qua-tai-8-2-4.jpg?width=1024&s=5Wa5SaKaLdCHMPR5vSjcAg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/qua-tai-8-2-4.jpg?width=0&s=5Bq_z8J25OsneDhJDYOhGQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/qua-tai-8-2-4.jpg?width=768&s=T7lSt-Dmt81KcyPnNSh0eg\" alt=\"qua-tai-8-2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/qua-tai-8-2-4.jpg?width=260&s=TBIyKTi2X5bv5inE7imyDQ\"></picture>

<figcaption>Đoàn xe chở đất đi qua ngã ba chợ Lâm.</figcaption>

</figure>

<p>Bán thịt lợn ở ngã ba chợ Lâm nhiều năm, bà T. vẫn còn rùng mình khi kể lại vụ tai nạn vào chiều 25/11, khi chứng kiến một thanh niên bò ra từ bánh sau xe tải chở đất. </p>

<p>\"Lúc đó xe máy do nam thanh niên điều khiển đi ngược chiều với xe tải, khi vào khúc cua, xe tải đi sát mép phần đường đối diện nên xảy ra va chạm giao thông. Người điều khiển xe máy bị xây xát, bò ra sau bánh xe, còn xe máy bị hư hỏng nặng\", bà T. kể lại.</p>

<p>Cách sạp hàng của bà T. vài chục mét, ông L. (60 tuổi) ngồi trước cửa nhà nhìn ra con đường có nhiều xe tải chở vật liệu chạy qua. Nhà có cháu nhỏ nên ông L. luôn canh chừng, nhắc nhở các cháu không mải chơi lao ra gần đường lớn. </p>

<p>Không chỉ thấp thỏm lo lắng cho các cháu, ông L. cũng phải đối mặt với cảnh bụi bặm, ô nhiễm do xe tải chở đất chạy qua.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-qua-tai-10-2-5.jpg?width=768&s=5Kt4qOwkDAjPMHxX4gOySg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-qua-tai-10-2-5.jpg?width=1024&s=DuPSy2gBazXU3OahgumTJA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-qua-tai-10-2-5.jpg?width=0&s=LNb9COC9SMi_nB5AaXLGVw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-qua-tai-10-2-5.jpg?width=768&s=5Kt4qOwkDAjPMHxX4gOySg\" alt=\"W-qua-tai-10-2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-qua-tai-10-2-5.jpg?width=260&s=D1ZV6D0F38jASlqd-e7pWg\"></picture>

<figcaption>Người dân hai bên đường ám ảnh khi chứng kiến tai nạn do xe chở đất gây ra. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-qua-tai-7-2-6.jpg?width=768&s=2aUdA5TzR4GA4CjirhzHsQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-qua-tai-7-2-6.jpg?width=1024&s=Rfu3PVmwlwprFFM3oeEWLg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-qua-tai-7-2-6.jpg?width=0&s=oqFvdfGarETVxnbPZw0YQw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-qua-tai-7-2-6.jpg?width=768&s=2aUdA5TzR4GA4CjirhzHsQ\" alt=\"W-qua-tai-7-2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-qua-tai-7-2-6.jpg?width=260&s=2RZOKGoEnSOBPLJmBLAdkg\"></picture>

<figcaption>Xe tải trọng lớn chiếm gần trọn lòng đường.</figcaption>

</figure>

<p>Thấy sự xuất hiện của phóng viên, bà S. (khu vực chợ Lâm, xã Minh Quang) phản ánh, khoảng 1 tháng nay, những đoàn xe chở đất đi qua khu vực chợ khiến cuộc sống của người dân đảo lộn vì ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. </p>

<p>“Người dân chúng tôi cảm thấy bất bình, đây là khu vực đông dân cư, hằng ngày mọi người mua bán hàng hóa, là trung tâm của thôn, nhưng giờ phải hứng chịu cảnh xe tải chạy ầm ầm như vậy”, bà S. nói. </p>

<p><strong>1 giờ có gần 40 lượt xe tải vút qua </strong></p>

<p>Tại khu vực chợ Lâm, rất nhiều người dân đều bày tỏ bức xúc khi chứng kiến cảnh đoàn xe chở vật liệu nườm nượp chạy qua. </p>

<p>Theo ghi nhận của <em>PV VietNamNet</em>, chỉ trong 1 giờ (từ 15-16h ngày 23/11), có khoảng 40 lượt xe tải chở đất đi qua đoạn đường này. Vì quá lo lắng và ám ảnh với những chiếc xe này, người dân nơi đây gọi đó là xe \"hung thần\".</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nh1-vt1-7.jpg?width=768&s=1HWE-AyhURQKW1RhWlZDDw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nh1-vt1-7.jpg?width=1024&s=z6DCy8caZtHh3o8KHpWVCw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nh1-vt1-7.jpg?width=0&s=yeFTrLizEZriy3kflDUi5Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nh1-vt1-7.jpg?width=768&s=1HWE-AyhURQKW1RhWlZDDw\" alt=\"nh1 vt1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nh1-vt1-7.jpg?width=260&s=Yq4J0KYy_ZFeF1xxEp6GpQ\"></picture>

<figcaption><em>Vụ tai nạn cướp đi sinh mạng một người phụ nữ do xe chở đất gây ra tại xã Minh Quang ngày 2/11. Ảnh: XĐ</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-img-20231126-111229-1-8.jpg?width=768&s=LK4K_HNeEJ0kPNJvfbSa9w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-img-20231126-111229-1-8.jpg?width=1024&s=BxapPe-CcZShhiCb6OWl_A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-img-20231126-111229-1-8.jpg?width=0&s=HSjl1m5VFnFR8rTVhNxfDQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-img-20231126-111229-1-8.jpg?width=768&s=LK4K_HNeEJ0kPNJvfbSa9w\" alt=\"W-img-20231126-111229-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-img-20231126-111229-1-8.jpg?width=260&s=mnonhzkUCN-hI9IdH5_UfQ\"></picture>

<figcaption><em>Sau vụ tai nạn, hàng trăm chuyến xe vẫn nối đuôi nhau đi qua con đường đang thi công. </em></figcaption>

</figure>

<p>Nỗi lo này của người dân thôn Cam Lâm Đồn hoàn toàn có cơ sở khi ngày 2/11/2023, một phụ nữ bị cuốn vào gầm xe chở đất đi ngược chiều. Không có phép màu nào đến với người phụ nữ này. Gần 20 ngày sau <a href=\"https://vietnamnet.vn/tai-nan-giao-thong-tag3873647161724407035.html\" target=\"_blank\">vụ tai nạn kinh hoàng</a>, nỗi ám ảnh vẫn in trên nét mặt những người chứng kiến. </p>

<p>Từ những phản ánh của người dân, <em>PV VietNamNet</em> lần theo những chuyến xe “hung thần” để có những hình ảnh về lịch trình xuất phát và điểm đến. </p>

<p>Cụ thể, những chuyến xe chở đất xuất phát từ khu vực mỏ đất tại thôn Cam Lâm Đồn (xã Minh Quang). Mỏ đất này do Công ty TNHH MTV Thương mại và Khai thác khoáng sản Miền Bắc (Công ty khoáng sản Miền Bắc) quản lý, khai thác.</p>

<p>Theo ghi nhận của PV, hàng dài xe tải cỡ lớn mang đất từ mỏ này di chuyển qua khu vực ngã ba chợ Lâm rồi tiến thẳng đến một dự án có quy mô lớn tại TP Vĩnh Yên. </p>

<p><strong>Xã ra văn bản bất nhất, xe chở đất ngang nhiên chạy</strong></p>

<p>Chứng kiến đoàn xe chở đất nườm nượp chạy qua, người dân cho biết, từng căng thẳng đến mức phải dùng các vật dụng để chặn đường, buộc chính quyền vào cuộc, có phương án xử lý dứt điểm.</p>

<p>Ngay sau đó, UBND xã Minh Quang cử lực lượng xuống tháo gỡ và ban hành văn bản liên quan đến hoạt động vận tải đất qua ngã ba chợ Lâm. </p>

<p>Một người dân trên địa bàn nói: “Chúng tôi kiến nghị nhiều lần lên UBND xã Minh Quang nhưng sự việc không dừng lại, thậm chí có dấu hiệu gia tăng hơn trước”. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-qua-tai-4-2-9.jpg?width=768&s=KWl-lG5mnR38zQ1oGGkKJQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-qua-tai-4-2-9.jpg?width=1024&s=x3g2aYP1QMaxz8zDiGo-3A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-qua-tai-4-2-9.jpg?width=0&s=zlCOHfG_YUc8uj4-2ZP52Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-qua-tai-4-2-9.jpg?width=768&s=KWl-lG5mnR38zQ1oGGkKJQ\" alt=\"W-qua-tai-4-2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-qua-tai-4-2-9.jpg?width=260&s=0PvBFwSeV_OkSQKomNb-OA\"></picture>

<figcaption><em>Người dân bất an chứng kiến đoàn xe vút qua.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-qua-tai-11-2-10.jpg?width=768&s=P4NzOY6gjczaoL1YlI1SAg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-qua-tai-11-2-10.jpg?width=1024&s=S3dVaTDdWuCw2oq1Z0mK7g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-qua-tai-11-2-10.jpg?width=0&s=fdebeOqmWw0KHqKOnps_QQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-qua-tai-11-2-10.jpg?width=768&s=P4NzOY6gjczaoL1YlI1SAg\" alt=\"W-qua-tai-11-2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-qua-tai-11-2-10.jpg?width=260&s=whRx6pyDeIjZvGb3kAY63g\"></picture>

<figcaption><em>Đoàn xe chở đất tới dự án khu đô thị có quy mô lớn tại TP Vĩnh Yên.</em></figcaption>

</figure>

<p>Theo tìm hiểu, vào ngày 10/11, UBND xã Minh Quang ra văn bản số 459 yêu cầu Công ty mỏ khoáng sản Miền Bắc dừng khai thác để tạo điều kiện cho đơn vị thi công tuyến đường và đảm bảo an toàn giao thông, môi trường theo quy định. Thời gian dừng hoạt động khai thác tới khi thi công xong tuyến đường.</p>

<p>Thế nhưng, 4 ngày sau (ngày 14/11), UBND xã Minh Quang ra văn bản số 464 cho phép hoạt động chở đất tiếp tục với yêu cầu lưu lượng thấp hơn, tránh giờ cao điểm. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/z4887347833228-af965ff906875fb2c299c44eebf9f2ba-11.jpg?width=768&s=dXCUl2DWEQvS5EVJfAja_A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/z4887347833228-af965ff906875fb2c299c44eebf9f2ba-11.jpg?width=1024&s=ialKDAiWTRWBfjfIAr-o1Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/z4887347833228-af965ff906875fb2c299c44eebf9f2ba-11.jpg?width=0&s=3887ZpBXz5WCaNxth9-_Lw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/z4887347833228-af965ff906875fb2c299c44eebf9f2ba-11.jpg?width=768&s=dXCUl2DWEQvS5EVJfAja_A\" alt=\"z4887347833228 af965ff906875fb2c299c44eebf9f2ba.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/z4887347833228-af965ff906875fb2c299c44eebf9f2ba-11.jpg?width=260&s=LGlz8SvsgUbZPgczWhNwcw\"></picture>

<figcaption><em>Xã ban hành 2 văn bản cách nhau 4 ngày liên quan đến hoạt động xe tải chở đất trên địa bàn.</em></figcaption>

</figure>

<p>Một lãnh đạo UBND huyện Tam Đảo xác nhận, huyện đã liên tục có các văn bản chỉ đạo nhằm đảm bảo an toàn giao thông, môi trường và giúp người dân sinh sống tại khu vực chợ Lâm an tâm. Tuy vậy, như PV ghi nhận, thực tế xe chở đất vẫn rầm rộ hoạt động, người dân vẫn nơm nớp lo sợ. </p>

<p>Không chỉ đi qua khu dân cư tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, những chuyến xe tải chở đất còn đi qua nhiều khu vực cắm biển cấm xe tải trọng trên 10 tấn. Quá trình theo hành trình của các xe này, PV không ghi nhận được hình ảnh vào cuộc kiểm tra của lực lượng chức năng. </p>

<p><em>Kỳ tiếp: Đoàn xe tải chở đất băng qua cầu cấm, 'gieo' sợ hãi ở Vĩnh Phúc</em></p> Theo đại diện Sở GTVT TP.HCM, công nghệ nâng hạ là tự động, nhanh, thuận lợi nên tác động đến giao thông bộ qua cầu không đáng kể.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cau-thu-thiem-4-nang-tinh-khong-len-45m-se-gay-un-tac-duong-bo-2223175.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/cau-thu-thiem-4-nang-tinh-khong-len-45m-se-gay-un-tac-duong-bo-671.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T12:59:59","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222947","title":"Sự hối lỗi sau song sắt của tài xế sử dụng ma túy, gây tai nạn chết người","description":"Tài xế Đ.Đ.Q. (quê ở Thái Nguyên) thừa nhận, vụ tai nạn và án phạt tù là cái giá bản thân phải trả khi không thể từ bỏ ma túy.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/su-hoi-loi-sau-song-sat-cua-tai-xe-su-dung-ma-tuy-gay-tai-nan-chet-nguoi-2222947.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/su-hoi-loi-sau-song-sat-cua-tai-xe-su-dung-ma-tuy-gay-tai-nan-chet-nguoi-1833.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T08:50:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223007","title":"Cần hơn 86.000 tỷ đồng kéo dài Metro số 1 đến Bình Dương, Đồng Nai","description":"Phương án kéo dài tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đến Bình Dương, Đồng Nai chia làm ba đoạn với tổng mức đầu tư hơn 3,6 tỷ USD, tương đương hơn 86.000 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-hon-86-000-ty-dong-keo-dai-metro-so-1-den-binh-duong-dong-nai-2223007.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/can-hon-86000-ty-dong-keo-dai-metro-so-1-den-binh-duong-dong-nai-124.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T08:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222432","title":"Hiện trạng 2 tuyến đường thí điểm cho xe đạp ở Hà Nội","description":"Hai cung đường được đề xuất cải tạo để dành cho xe đạp là tuyến dọc sông Tô Lịch và vỉa hè quanh công viên Hòa Bình (Hà Nội). Thực tế, đây là những tuyến đường hằng ngày vắng người qua lại.","displayType":19,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hien-trang-2-tuyen-duong-thi-diem-cho-xe-dap-o-ha-noi-2222432.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hien-trang-2-tuyen-duong-thi-diem-cho-xe-dap-o-ha-noi-1343.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T05:30:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2222942","title":"Kế hoạch chi tiết xây cầu Thủ Thiêm 4 hơn 6.000 tỷ đồng bắc qua sông Sài Gòn","description":"Cầu Thủ Thiêm 4 bắc qua sông Sài Gòn có mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, được đề xuất khởi công năm 2025 và hoàn thành năm 2028 theo hình thức PPP, hợp đồng BOT thu phí 18 năm 8 tháng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ke-hoach-chi-tiet-xay-cau-thu-thiem-4-hon-6-000-ty-dong-bac-qua-song-sai-gon-2222942.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/ke-hoach-chi-tiet-xay-cau-thu-thiem-4-hon-6000-ty-dong-bac-qua-song-sai-gon-1710.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T21:53:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222943","title":"Nghiên cứu xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam thiết kế 350km/h","description":"Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý Bộ GTVT cần xem xét nghiên cứu đầu tư đường sắt tốc độ cao đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với xu thế phát triển trên thế giới, tốc độ thiết kế 350km/h.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghien-cuu-xay-dung-duong-sat-toc-do-cao-bac-nam-thiet-ke-350km-h-2222943.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/nghien-cuu-xay-dung-duong-sat-toc-do-cao-bac-nam-thiet-ke-350kmh-1685.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T21:32:39","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222903","title":"TP.HCM chi gần 250 tỷ đồng nâng tĩnh không 2 cầu huyết mạch ở cửa ngõ","description":"Cầu Bình Triều 1 và cầu Bình Phước 1 sẽ được TP.HCM chi gần 250 tỷ đồng nâng tĩnh không lên nhằm đáp ứng đồng bộ các cầu trên sông Sài Gòn đạt tối thiểu 7m.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tp-hcm-chi-gan-250-ty-dong-nang-tinh-khong-2-cau-huyet-mach-o-cua-ngo-2222903.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/tphcm-chi-gan-250-ty-dong-nang-tinh-khong-2-cau-huyet-mach-o-cua-ngo-1573.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T20:18:45","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222825","title":"Kiến nghị tăng phí 4 tuyến cao tốc từ tháng 1/2024","description":"4 tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được chủ đầu tư kiến nghị tăng phí từ tháng 1/2024.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kien-nghi-tang-phi-4-tuyen-cao-toc-tu-thang-1-2024-2222825.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/kien-nghi-tang-phi-4-tuyen-cao-toc-tu-thang-12024-1372.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T17:27:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222716","title":"Nữ tài xế lái Mercedes đâm đổ tường nhà cổ ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn","description":"Lực lượng chức năng xác định, nữ tài xế lái chiếc Mercedes đâm đổ tường nhà cổ trên phố Hàng Bạc (phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn ở mức 2 (quy định tại Nghị định 100).","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-tai-xe-lai-mercedes-dam-do-tuong-nha-co-o-ha-noi-vi-pham-nong-do-con-2222716.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/398361049-651925873535213-8490082553283446233-n-1-1095.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T14:57:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222611","title":"Cầu đi bộ nghìn tỷ bắc sông Sài Gòn là công trình biểu tượng để lại cho đời sau","description":"Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi cho rằng, công trình cầu đi bộ nghìn tỷ đồng nối liền 2 bờ sông Sài Gòn ngoài công năng đi bộ còn là điểm nhấn, biểu tượng để lại cho đời sau.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cau-di-bo-nghin-ty-bac-song-sai-gon-la-cong-trinh-bieu-tuong-de-lai-cho-doi-sau-2222611.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/cau-di-bo-nghin-ty-bac-song-sai-gon-la-cong-trinh-bieu-tuong-de-lai-cho-doi-sau-885.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T11:54:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222559","title":"Nữ tài xế lái Mercedes đâm đổ tường ngôi nhà lâu đời nhất phố cổ Hà Nội","description":"Rạng sáng nay, nữ tài xế lái ô tô Mercedes màu trắng đâm đổ tường ngôi nhà cổ trên phố Hàng Bạc (Hoàn Kiếm, Hà Nội).","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-tai-xe-lai-mercedes-tong-sap-nha-pho-co-ha-noi-2222559.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/o-to-mercedes-dam-do-tuong-ngoi-nha-co-nhat-ha-noi-615.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222249","title":"Cầu gần 700 tỷ đồng ở cửa ngõ TP.HCM 5 năm nằm trơ khung sắt","description":"Dự án xây dựng cầu Tân Kỳ - Tân Quý (quận Bình Tân, TP.HCM) với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng sau 5 năm vẫn nằm trơ khung sắt, hàng rào quây tôn, nhiều hạng mục dang dở.","displayType":19,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cau-gan-700-ty-dong-o-cua-ngo-tp-hcm-5-nam-nam-tro-khung-sat-2222249.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/cau-gan-700-ty-dong-o-cua-ngo-tphcm-5-nam-nam-tro-khung-sat-427.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T09:17:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2222380","title":"Điểm mấu chốt để 2 tuyến đường dành cho xe đạp ở Hà Nội không 'hiu quạnh'","description":"Để thu hút người dân, Hà Nội nên nghiên cứu tính kết nối liên thông giữa các tuyến đường dành cho xe đạp, thiết kế mặt đường êm ái, cảnh quan xung quanh đẹp và thân thiện.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/diem-mau-chot-de-2-tuyen-duong-danh-cho-xe-dap-o-ha-noi-khong-hiu-quanh-2222380.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/diem-mau-chot-de-2-tuyen-duong-danh-cho-xe-dap-o-ha-noi-khong-hiu-quanh-987.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T05:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222286","title":"Thiếu tá công an bị xe máy gặp tai nạn văng gãy xương đùi","description":"Khi đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, thiếu tá công an bị xe máy trong vụ tai nạn giao thông văng trúng người làm gãy xương đùi.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thieu-ta-cong-an-bi-xe-may-gap-tai-nan-vang-gay-xuong-dui-2222286.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/thieu-ta-cong-an-bi-xe-may-gap-tai-nan-vang-gay-xuong-dui-480.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T13:34:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222259","title":"13 tuyến đường trung tâm TP.HCM cấm xe 18 ngày","description":"Để phục vụ diễn tập chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ tại ga ngầm Bến Thành của tuyến Metro số 1, TP.HCM sẽ cấm xe 13 tuyến đường xung quanh trong 18 ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/loat-duong-trung-tam-tp-hcm-cam-xe-18-ngay-de-dien-tap-chua-chay-ga-metro-so-1-2222259.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/13-tuyen-duong-trung-tam-tphcm-cam-xe-18-ngay-398.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T11:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222114","title":"Hà Nội dự kiến chi 10 tỷ thí điểm hai tuyến đường cho xe đạp","description":"Dọc sông Tô Lịch, vỉa hè quanh công viên Hòa Bình là hai tuyến đường vừa được Sở GTVT Hà Nội đề xuất tổ chức dành cho xe đạp, với kinh phí dự kiến gần 10 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-du-kien-chi-10-ty-thi-diem-hai-tuyen-duong-cho-xe-dap-2222114.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ha-noi-du-kien-chi-10-ty-thi-diem-hai-tuyen-duong-cho-xe-dap-798.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T19:40:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222022","title":"Cửa ngõ Tân Sơn Nhất kẹt cứng như cao điểm Tết","description":"Các tuyến đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất như Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ xảy ra tình trạng kẹt cứng dù chưa đến cao điểm Tết.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cua-ngo-tan-son-nhat-ket-cung-nhu-cao-diem-tet-2222022.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/cua-ngo-tan-son-nhat-ket-cung-nhu-cao-diem-tet-557.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T15:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221859","title":"Phối cảnh cầu Cần Giờ 11.000 tỷ đồng dự kiến làm xong năm 2028","description":"Cầu Cần Giờ với kinh phí hơn 11.000 tỷ đồng có thiết kế hình cây đước bắc qua sông Soài Rạp có chiều dài hơn 7km, dự kiến xây dựng và hoàn thành vào năm 2028 theo hình thức PPP.","displayType":19,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phoi-canh-cau-can-gio-11-000-ty-dong-du-kien-lam-xong-nam-2028-2221859.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/phoi-canh-cau-can-gio-11000-ty-dong-du-kien-lam-xong-nam-2028-289.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T10:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221870","title":"Đường phố Hà Nội ùn tắc, hỗn loạn từ sáng đến tối vì mưa","description":"Mưa kèm thời tiết lạnh kéo dài từ sáng sớm đến chiều tối khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc kéo dài, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/duong-pho-ha-noi-un-tac-hon-loan-tu-sang-den-toi-vi-mua-2221870.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/duong-pho-ha-noi-un-tac-hon-loan-tu-sang-den-toi-vi-mua-1590.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T23:43:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221846","title":"TP.HCM đầu tư hơn 11.000 tỷ làm cầu Cần Giờ","description":"Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ hơn 11.000 tỷ đồng được đề xuất khởi công năm 2025, hoàn thành vào năm 2028 theo hình thức PPP, hợp đồng BOT thu phí hơn 23 năm.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tp-hcm-dau-tu-hon-11-000-ty-lam-cau-can-gio-2221846.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/lam-cau-can-gio-hon-11000-ty-dong-theo-hinh-thuc-ppp-hoan-thanh-nam-2028-1500.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T23:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221559","title":"Sân bay Điện Biên chính thức mở cửa trở lại từ 2/12","description":"Bộ GTVT vừa ban hành quyết định cho phép cảng hàng không (sân bay) Điện Biên hoạt động trở lại từ 0h1’ ngày mai (2/12).","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/san-bay-dien-bien-chinh-thuc-mo-cua-tro-lai-tu-2-12-2221559.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/san-bay-dien-bien-chinh-thuc-mo-cua-tro-lai-tu-212-536.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T11:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221521","title":"Nữ tài xế ô tô con bị thương nặng sau khi húc đuôi xe đầu kéo ở cao tốc","description":"Sau cú húc mạnh vào đuôi xe đầu kéo đang bị hỏng ở cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, nữ tài xế xe con bị thương nặng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-tai-xe-o-to-con-bi-thuong-nang-sau-khi-huc-duoi-xe-dau-keo-o-cao-toc-2221521.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/nu-tai-xe-o-to-con-bi-thuong-nang-sau-khi-huc-duoi-xe-dau-keo-o-cao-toc-455.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T11:00:46","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221513","title":"Nhiều đề xuất 'gắt' chặn xe hợp đồng trá hình chạy nghênh ngang trên phố","description":"Nhằm chặn tình trạng xe hợp đồng trá hình chạy nghênh ngang trên các tuyến phố, mới đây một cán bộ Cục Đường bộ Việt Nam đã đề xuất loại hình này phải vào bến để đón trả khách.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhieu-de-xuat-gat-chan-xe-hop-dong-tra-hinh-chay-nghenh-ngang-tren-pho-2221513.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/de-xuat-xe-hop-dong-tra-hinh-phai-vao-ben-371.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T10:21:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221028","title":"Đào đường, xẻ rãnh ngổn ngang tại khu dân cư ở Hà Nội","description":"Nhiều ngõ tại khu Đầm Trấu (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang bị đào xới nham nhở. Công trường đất đá ngổn ngang nhưng các biển cảnh báo an toàn được đặt sơ sài.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dao-duong-xe-ranh-ngon-ngang-tai-khu-dan-cu-o-ha-noi-2221028.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/dao-duong-xe-ranh-ngon-ngang-tai-khu-dan-cu-o-ha-noi-1023.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T16:06:25","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

