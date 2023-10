Ngày 2/10, Thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, đóng tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cho biết đã hoàn tất thủ tục và bàn giao hai nghi can liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại TP.HCM cho Công an địa phương này điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.

Hai nghi phạm giết người bị bắt giữ tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây. Ảnh: MĐ.

Thượng tá Phạm Thành Trung thông tin, ngày 1/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây nhận được thông báo của Công an huyện Đức Huệ có 2 đối tượng liên quan đến vụ giết người xảy ra vào ngày 30/9 tại quận 8, TP.HCM. Theo đó, hai đối tượng đang trên đường lẩn trốn và có khả năng sẽ tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Tiếp nhận thông tin trên, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây chủ trì phối hợp với Công an huyện Đức Huệ, Công an xã Mỹ Quý Tây tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát.

Đến 22h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện 2 người có biểu hiện nghi vấn xuất cảnh trái phép tại khu vực bãi xe thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý Tây. Cả hai đối tượng có đặc điểm nhận dạng như Công an TP.HCM cung cấp nên đã tạm giữ đưa về Đồn làm việc.

Qua khai thác nhanh, hai đối tượng khai là Vũ Xuân Trường (19 tuổi) và Phan Hoàng Tuấn (18 tuổi) đều thường trú tại quận 8, TP.HCM. Cả hai có liên quan đến vụ án giết người ở quận 8, TP.HCM vào ngày 30/9 và đang có ý định xuất cảnh trái phép sang Campuchia để trốn sự truy bắt của công an.