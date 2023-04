Ngày 21/4, Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết, đang điều tra vụ hai nghi phạm Trần Thanh Tâm (50 tuổi, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều và Bùi Văn Hiền (51 tuổi, ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo Công an, hai nghi phạm Tâm và Hiền có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy và nhiễm HIV.

Hai nghi phạm Tâm, Hiền cùng tang vật có liên quan vụ án. Ảnh: CACC

Khoảng 2h cùng ngày, lực lượng Công an quận Cái Răng tuần tra trên đường Võ Nguyên Giáp (đoạn qua phường Tân Phú) phát hiện hai nghi phạm này lái ô tô hiệu Mazda và thực hiện trộm bình ắc quy ô tô biển số Vĩnh Long do anh Võ Tấn Vẹn (36 tuổi) làm chủ.

Phát hiện công an, nghi phạm Tâm, Hiền lái ô tô bỏ chạy. Lực lượng công an đuổi theo đến khu dân cư Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, thì chặn được phương tiện trên. Qua kiểm tra ô tô Mazda, công an phát hiện có 8 bình ắc quy các loại và dụng cụ tháo lắp.

Chỉ trong 1 ngày đêm, hai nghi phạm trộm 8 bình ắc quy. Ảnh: CACC

Bước đầu hai nghi phạm khai thuê ô tô để đi trộm cắp tài sản. Chỉ 1 ngày đêm (20 -21/4), hai đối tượng đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp tài sản, lấy 8 bình ắc quy các loại.