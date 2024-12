Đó là kế hoạch tổ chức lắng nghe phản ánh của nhân dân về lực lượng Công an tại cơ sở do Công an thành phố Hải Phòng vừa ban hành ngày 18/11.

Đại tá Bùi Trung Thành- Phó Giám đốc Công an TP. Hải Phòng lắng nghe phản ánh của nhân dân xã tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo. Ảnh: Công an TP. Hải Phòng

Cụ thể, ở mỗi quận, huyện trên địa bàn thành phố, Công an thành phố lựa chọn một xã, phường tiêu biểu để tổ chức buổi lắng nghe với sự tham gia của chính quyền địa phương, tổ dân phố, thôn và nhân dân.

Tại buổi lắng nghe phản ánh của nhân dân, Công an thành phố tiếp thu các nội dung như tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, kết quả công tác Công an năm 2024, đồng thời tiếp thu ý kiến của nhân dân tham gia xây dựng lực lượng Công an thành phố, cải cách hành chính, nhất là việc công khai các quy định, điều kiện, thủ tục, lệ phí, thời gian giải quyết các công việc có liên quan đến trách nhiệm của lực lượng Công an...

Đại tá Lê Trung Sơn - Phó Giám đốc Công an TP. Hải Phòng lắng nghe phản ánh của nhân dân phường Tân Thành, quận Dương Kinh. Ảnh: Công an TP. Hải Phòng

Năm 2024, tới thời điểm hiện tại, Công an thành phố đã tổ chức được 5 buổi lắng ở nghe phường Trần Thành Ngọ (quận Kiến An), xã Tân Hưng (huyện Vĩnh Bảo), phường Tân Thành (quận Dương Kinh), xã An Hòa (huyện An Dương), xã Minh Tân (Kiến Thuỵ), phường Đằng Lâm (quận Hải An).

Nhân dân phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An phát biểu ý kiến. Ảnh: Công an TP. Hải Phòng

Quá trình tổ chức các hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân luôn được chuẩn bị chu đáo từ nội dung đến hình thức. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi lắng nghe cũng được thông báo trực tiếp đến nhân dân hoặc thông báo qua hệ thống phát thanh của xã, phường, thị trấn.

Những ý kiến đóng góp của chính quyền địa phương, người dân đều được Công an TP. Hải Phòng nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu với tinh thần cầu thị, trách nhiệm. Tại các buổi lắng nghe, lãnh đạo Công an thành phố đã trực tiếp giải đáp, chỉ đạo phòng nghiệp vụ Công an thành phố, Công an quận huyện giải đáp các ý kiến nghị. Nhất là những ý kiến, kiến nghị liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, hoạt động của lực lượng Công an, thái độ, trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ trong việc thực hiện nhiệm vụ...

Nhờ những ý kiến chân thành, thẳng thắn của chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân, lực lượng Công an cơ sở tự kiểm điểm các mặt công tác, kịp thời bổ sung vào chương trình, kế hoạch công tác nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trọng Tùng