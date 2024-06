Tối 10/6, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng Bùi Trung Thành cho biết: Ngay sau vụ 2 xe khách đối đầu khiến 1 tài xế tử vong và 2 người khác bị thương trên đường xuyên đảo Cát Bà, Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng CSGT phối hợp với Công an huyện Cát Hải triển khai thành lập các tổ công tác đặc biệt.

Các tổ này làm nhiệm vụ tuyên truyền, cảnh báo các nguy cơ về TNGT đến các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn huyện Cát Hải.

Tổ công tác tuyên truyền, cảnh báo các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải.

Sau khi đánh giá nguyên nhân vụ tai nạn giao thông vừa qua, Phòng CSGT TP Hải Phòng đã tiến hành khảo sát, tổng hợp những bất cập về hạ tầng, biển báo giao thông, tổ chức giao thông để kiến nghị, phục vụ tốt yêu cầu trong phòng ngừa, kiềm chế, giảm thiểu tai nạn.

Trước đó, khoảng 10h45 ngày 8/6, tại đường xuyên đảo Cát Bà khu vực qua xã Gia Luận (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) xảy ra va chạm giữa 2 ô tô khách 45 chỗ. Tài xế Nguyễn Văn H. (SN 1983, trú tại khu chòi 3 Hạ Long, Quảng Ninh) lái xe BKS 15B-030xx đâm trực diện ô tô khách BKS 29E-037xx do Đỗ Thanh T. (SN 1980, trú tại Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) điều khiển.

Vụ va chạm mạnh khiến anh Đỗ Thanh T. tử vong trên xe, tài xế H. bị thương tích phải cấp cứu tại Trung tâm y tế Cát Hải, 1 hành khách khác bị gãy xương bánh chè. Hai xe khách hư hỏng nặng, biến dạng phần đầu. Số hành khách còn lại đều an toàn.