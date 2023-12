{"article":{"id":"2227069","title":"Trao giải báo chí 'Vì một Hải Phòng phát triển' lần thứ V","description":"Chiều 14/12, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải báo chí 'Vì một Hải Phòng phát triển' lần thứ V.","contentObject":"<p>2023 là năm thứ 5, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” với chủ đề “Hải Phòng - Thành phố văn minh, hiện đại”.</p>

<p>Sau gần 9 tháng phát động đã thu hút được các cơ quan thông tấn báo chí và những người làm báo tại thành phố và trung ương tham gia.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/hai-phong-trao-giai-4-1567.jpg?width=768&s=cofEV4CAID9rSO5mAyDT_w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/hai-phong-trao-giai-4-1567.jpg?width=1024&s=LoPA-7NL_92eXGHg_z53EA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/hai-phong-trao-giai-4-1567.jpg?width=0&s=Svhu7hOh6Rf0kmfuz-8cjQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/hai-phong-trao-giai-4-1567.jpg?width=768&s=cofEV4CAID9rSO5mAyDT_w\" alt=\"Hai phong trao giải 4.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/hai-phong-trao-giai-4-1567.jpg?width=260&s=GX_z4B5AN3j16vkBpMVa1w\"></picture>

<figcaption>Quang cảnh lễ trao giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” với chủ đề “Hải Phòng - Thành phố văn minh, hiện đại”.</figcaption>

</figure>

<p>Ban Tổ chức đã nhận được 169 tác phẩm tham gia giải báo chí (báo, tạp chí in: 41 tác phẩm; báo, tạp chí điện tử: 100 tác phẩm; báo nói: 13 tác phẩm; báo hình: 15 tác phẩm) với 28 cơ quan báo chí, trong đó 26 cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, 2 cơ quan báo chí của thành phố. Phần lớn là các cơ quan báo chí uy tín, có lượng bạn đọc lớn trong nước và quốc tế.</p>

<p>Các tác phẩm báo chí dự giải năm nay có sự thể hiện tốt về chất lượng, thể loại, hình thức đa dạng, phong phú, số lượng tác phẩm tham gia nhiều, các tác phẩm gửi dự thi có nội dung bám sát với chủ đề của giải “Hải Phòng - Thành phố văn minh, hiện đại”.</p>

<p>Nhiều tác phẩm với nhiều loạt bài phóng sự trên báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử được đầu tư bài bản, kỹ lưỡng về nội dung và hình thức trình bày, lựa chọn, phân tích, đánh giá sâu sắc kết quả đạt được về lĩnh vực thu hút đầu tư, giao thông, quy hoạch đô thị, nông thôn mới, chuyển đổi số, du lịch, an sinh xã hội đã nêu bật những đổi mới, vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế, tầm vóc của Thành phố Hải Phòng.</p>

<p>Các vấn đề được phản ánh trên báo chí đã tạo nên một bức tranh toàn cảnh sinh động về phát triển kinh tế, xã hội bền vững của Hải Phòng hôm nay.</p>

<p>Nhiều tác phẩm có tính phát hiện, phản biện sâu, thể hiện sự dấn thân của tác giả, khi đăng phát đã có hiệu quả truyền thông lớn, có tầm ảnh hưởng xã hội và mang lại hiệu quả xã hội tích cực.</p>

<p>Một số tác phẩm có hình thức thể hiện chuyên nghiệp, hấp dẫn, sáng tạo, đầu tư công phu, ứng dụng công nghệ làm báo mới như video, longform và các hình ảnh đẹp, sống động để truyền đạt nội dung.</p>

<p>Đặc biệt ở tất cả các hạng mục giải thưởng đều có sự xuất hiện song hành của các cơ quan báo chí thành phố và các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh bạn. Điều đó đã góp phần làm nên thành công và nâng cao vị thế của giải.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/hai-phong-trao-giai-2-1568.jpg?width=768&s=hF7wynubFeE61_9WluD2Mw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/hai-phong-trao-giai-2-1568.jpg?width=1024&s=NS6LmAjVly5C8iJlD-Mjcw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/hai-phong-trao-giai-2-1568.jpg?width=0&s=KEsCZZxHzaYIl3sDIEMi4g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/hai-phong-trao-giai-2-1568.jpg?width=768&s=hF7wynubFeE61_9WluD2Mw\" alt=\"Hai phong trao giải 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/hai-phong-trao-giai-2-1568.jpg?width=260&s=XePUm2DMl8cuBxGmGPjO_Q\"></picture>

<figcaption>Ông Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng đánh giá trong các tác phẩm dự thi có nhiều bài viết kịp thời phát hiện những vấn đề còn nổi cộm, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng đối với các chủ trương lớn của thành phố.</figcaption>

</figure>

<p>Phát biểu tại lễ trao giải, ông Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cho biết: <em>“Qua 5 năm tổ chức, giải báo chí Vì một Hải Phòng phát triển đã nhận được sự tham gia của gần 1.000 tác phẩm báo chí và hàng trăm nhà báo, phóng viên, điều đó đã khẳng định uy tín của giải. Điểm mới năm nay là có nhiều bài viết về công tác xây dựng Đảng, phân tích đánh giá tổng kết về nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Bên cạnh đó, nhiều bài viết kịp thời phát hiện những vấn đề còn nổi cộm, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng đối với các chủ trương lớn của thành phố và phân tích đánh giá chuyên sâu, mang tính phản biện giúp thành phố kịp thời điều chỉnh, bổ sung các chủ trương, chính sách phù hợp”.</em></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/hai-phong-trao-giai-5-1569.jpg?width=768&s=ZQiNoACTo3jKw-tQxHG4Rg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/hai-phong-trao-giai-5-1569.jpg?width=1024&s=WvtdZ1_4IpYqmVabSKwDMA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/hai-phong-trao-giai-5-1569.jpg?width=0&s=mJjILNsIHJF_AlMISq8Akg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/hai-phong-trao-giai-5-1569.jpg?width=768&s=ZQiNoACTo3jKw-tQxHG4Rg\" alt=\"Hai phong trao giải 5.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/hai-phong-trao-giai-5-1569.jpg?width=260&s=biW9ynJ7sZlXxhW_qR5dIw\"></picture>

<figcaption>Nhà báo Nguyễn Thu Hằng Báo VietNamNet nhận giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần V.</figcaption>

</figure>

<p>Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần V đã chọn ra 19 tác phẩm đoạt giải. Trong đó có 2 giải A, 3 Giải B, 4 Giải C và 10 Giải Khuyến khích.</p>

<p>Năm nay, Báo VietNamNet có tác phẩm “Luồng sinh khí giúp Hải Phòng vươn lên top đầu về chuyển đổi số” đoạt giải C của phóng viên Nguyễn Thu Hằng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/hai-phong-trao-giai-3-1570.jpg?width=768&s=5LxMFC10WbqoMsOgSipjaQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/hai-phong-trao-giai-3-1570.jpg?width=1024&s=CtuM30_x3SNWKdpTLda0nA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/hai-phong-trao-giai-3-1570.jpg?width=0&s=e9ZK8wn-HZfRgFlmS8CFgw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/hai-phong-trao-giai-3-1570.jpg?width=768&s=5LxMFC10WbqoMsOgSipjaQ\" alt=\"Hai phong trao giải 3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/hai-phong-trao-giai-3-1570.jpg?width=260&s=qFOcDIuTTB_jyC3QE3ZxeQ\"></picture>

<figcaption>Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả đạt giải.</figcaption>

</figure>

<p><em>“Thành công của giải đã thể hiện vai trò quan trọng và sự đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí đối với sự phát triển chung của thành phố, góp phần đưa Hải Phòng trở thành một trong những trung tâm công nghiệp – logistic, thương mại và du lịch hàng đầu cả nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Đó cũng là sự thể hiện trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của những người làm báo. Thành công của giải thể hiện sự công tâm, khách quan của Hội đồng chấm giải; sự cố gắng, nỗ lực của Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành, đơn vị nhằm tạo sân chơi cho những người làm báo của Trung ương, thành phố và tỉnh bạn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền”,</em> ông Tuấn khẳng định.</p>

<p></p>","displayType":1,"options":524288,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/hai-phong-trao-giai-bao-chi-vi-mot-hai-phong-phat-trien-lan-thu-v-2227069.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/trao-giai-bao-chi-vi-mot-hai-phong-phat-trien-lan-thu-v-1565.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/trao-giai-bao-chi-vi-mot-hai-phong-phat-trien-lan-thu-v-1566.jpg","updatedDate":"2023-12-14T22:15:21","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"14/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2226395","title":"Bình Định đẩy mạnh số hóa, kết nối dữ liệu để phục vụ người dân","description":"Ngoài việc đem lại sự thuận tiện cho công dân, dữ liệu được số hóa còn phục vụ công tác truy vết tội phạm.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-an-binh-dinh-noi-ve-y-nghia-lon-cua-so-hoa-du-lieu-2226395.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/binh-dinh-day-manh-so-hoa-ket-noi-du-lieu-de-phuc-vu-nguoi-dan-919.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T14:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226766","title":"Sở LĐ-TB&XH Bình Định tích cực cập nhật dữ liệu trên không gian số","description":"UBND tỉnh Bình Định đang đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình tới cấp huyện, xã. Trong đó, Sở LĐ-TB&XH tích cực cập nhật dữ liệu trên không gian số.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/so-ld-tb-xh-binh-dinh-tich-cuc-cap-nhat-du-lieu-tren-khong-gian-so-2226766.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-1-du-lieu-537.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T09:14:54","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226902","title":"Lâm Đồng xây dựng hệ thống thông tin theo dõi, cảnh báo lở đất, ngập lụt","description":"Lâm Đồng có nhiều loại hình thiên tai, trong đó phổ biến nhất là tình trạng sói lở đất, lũ quét. Thiên tai để lại hậu quả nặng nề cả về người và tài sản.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lam-dong-no-luc-phong-chong-lo-dat-ngap-lut-2226902.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/lam-dong-xay-dung-he-thong-thong-tin-theo-doi-canh-bao-lo-dat-ngap-lut-1042.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T15:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219448","title":"Bình Định: áp dụng chuyển đổi số, đảng viên nắm bắt thông tin kịp thời","description":"Chi bộ Đảng khu vực Vĩnh Liêm, thị xã An Nhơn (Bình Định) tích cực áp dụng CNTT, thực hiện chuyển đổi số, giúp đảng viên nắm bắt thông tin kịp thời, giảm thời gian đi lại, tránh lãng phí.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ap-dung-chuyen-doi-so-dang-vien-nam-bat-thong-tin-kip-thoi-2219448.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/ap-dung-chuyen-doi-so-dang-vien-nam-bat-thong-tin-kip-thoi-245.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T11:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225468","title":"Dùng mã QR giới thiệu điểm đến, tạo app quảng bá du lịch, Bình Định 'hút' khách","description":"Lượng khách du lịch đến Bình Định tăng tốt so với cùng kỳ năm 2022, tỉnh đang dùng mã QR, xây dựng ứng dụng quảng bá du lịch và cơ sở dữ liệu để giới thiệu về địa phương.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dung-ma-qr-gioi-thieu-diem-den-tao-app-quang-ba-du-lich-binh-dinh-hut-khach-2225468.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/dung-ma-qr-gioi-thieu-diem-den-tao-app-quang-ba-du-lich-binh-dinh-hut-khach-14.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226193","title":"Cần chuyển đổi số từ ‘người đứng đầu’ trong hợp tác xã","description":"Chuyển đổi số giúp ích cho hợp tác xã (HTX) nâng cao hiệu quả kinh tế. Vì thế, việc chuyển đổi số từ 'người đứng đầu' HTX góp phần quan trọng trong tình hình hiện nay.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-chuyen-doi-so-tu-nguoi-dung-dau-trong-hop-tac-xa-2226193.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/can-chuyen-doi-so-tu-nguoi-dung-dau-trong-hop-tac-xa-1364.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T20:37:19","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226916","title":"Cảnh báo sớm về tình trạng ngập mặn trên app Tiengiangs","description":"Là địa phương không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, áp thấp nhiệt đới nhưng Tiền Giang lại có các loại hình thiên tai đặc trưng của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/canh-bao-som-ve-tinh-trang-ngap-man-tren-app-tiengiangs-2226916.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/tien-giang-1026.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T15:14:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225553","title":"Hàng loạt sở, ngành tại Bình Định đã ứng dụng chuyển đổi số xuống tận xã","description":"Thông tin từ “Sổ tay điện tử chuyển đổi số” của tỉnh Bình Định cho thấy, hệ thống các phần mềm của nhiều cơ quan Nhà nước tại Bình Định đã được sử dụng, cập nhật dữ liệu tới cấp xã.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hang-loat-so-nganh-tai-binh-dinh-da-ung-dung-chuyen-doi-so-xuong-tan-xa-2225553.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hang-loat-so-nganh-tai-binh-dinh-da-ung-dung-chuyen-doi-so-xuong-tan-xa-253.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T09:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226930","title":"Bình Định ưu tiên phát triển công nghệ ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn","description":"Bình Định ưu tiên phát triển công nghệ dự báo sớm, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai nhằm hạn chế tổn hại.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/binh-dinh-tich-cuc-ung-pho-voi-thien-tai-tim-kiem-cuu-nan-2226930.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/binh-dinh-uu-tien-phat-trien-cong-nghe-ung-pho-voi-thien-tai-tim-kiem-cuu-nan-1006.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225087","title":"Chuyển đổi số thúc đẩy xúc tiến đầu tư vào du lịch","description":"Bình Định - Lai Châu liên kết phát triển du lịch, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc cũng như thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư vào du lịch, thương mại - dịch vụ, chuyển đổi số...","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-thuc-day-xuc-tien-dau-tu-vao-du-lich-2225087.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chuyen-doi-so-thuc-day-xuc-tien-dau-tu-vao-du-lich-606.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T15:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225054","title":"Chuyển đổi số là một thành tố trong chủ đề năm 2024 của TP.HCM","description":"Việc chọn chuyển đổi số làm một thành tố của chủ đề năm 2024 là thách thức rất lớn, nhưng sẽ là động lực để toàn thể hệ thống chính trị, các cấp, các ngành cùng quyết tâm hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số của thành phố.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-la-mot-thanh-to-trong-chu-de-nam-2024-cua-tp-hcm-2225054.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/chuyen-doi-so-la-mot-thanh-to-trong-chu-de-nam-2024-cua-tphcm-968.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T19:59:49","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225434","title":"Phiên giao dịch giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản huyện Ba Vì","description":"Phiên giao dịch, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp an toàn tháng 12 tại huyện Ba Vì phát huy vai trò cầu nối, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phien-giao-dich-gioi-thieu-san-pham-nong-san-huyen-ba-vi-2225434.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/phien-giao-dich-gioi-thieu-quang-ba-san-pham-nong-san-huyen-ba-vi-304.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T16:21:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226816","title":"Xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ trong phòng chống thiên tai","description":"Các địa phương tại Thanh Hóa từ cấp xã trở lên đều có Ban chỉ huy phòng chống thiên tai (PCTT), tìm kiếm cứu nạn và đầu tư các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xay-dung-co-so-du-lieu-ung-dung-cong-nghe-trong-phong-chong-thien-tai-2226816.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/xay-dung-co-so-du-lieu-ung-dung-cong-nghe-trong-phong-chong-thien-tai-980.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T15:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226891","title":"Ứng dụng công nghệ trong cảnh báo thiên tai, tìm kiếm cứu nạn","description":"Để phòng chống và ứng phó thiên tai, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động đầu tư cơ sở vật chất các vị trí xung yếu, ứng dụng đo mưa tự động và rà soát các khu vực thường xảy ra sạt lở đất để có kịch bản phù hợp.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ung-dung-cong-nghe-trong-canh-bao-thien-tai-tim-kiem-cuu-nan-2226891.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/ung-dung-cong-nghe-trong-canh-bao-thien-tai-tim-kiem-cuu-nan-834.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T13:23:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224705","title":"Nghệ An có gần 8.000 trang tin điện tử, fanpage ở các cấp","description":"Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 7.982 trang thông tin điện tử thành phần 3 cấp gồm xã, phương, thị trấn; hệ thống fanpage trên mạng xã hội facebook của sở, ngành, địa phương.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghe-an-co-gan-8-000-trang-tin-dien-tu-fanpage-o-cac-cap-2224705.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nghe-an-co-gan-8000-trang-tin-dien-tu-fanpage-o-cac-cap-1267.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T21:48:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224664","title":"Nhiều kế hoạch lớn của Hải Dương gắn với chuyển đổi số","description":"Hải Dương sẽ nhấn mạnh vào một số ngành, lĩnh vực để triển khai cung cấp dịch vụ chuyển đổi số, mang lại giá trị hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp và xã hội.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhieu-ke-hoach-lon-cua-hai-duong-gan-voi-chuyen-doi-so-2224664.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nhieu-ke-hoach-lon-cua-hai-duong-gan-voi-chuyen-doi-so-997.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T16:23:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224509","title":"Bứt phá ngoạn mục, Thăng Bình giành giải nhất cuộc thi cải cách hành chính","description":"Huyện Thăng Bình đã giành giải nhất cuộc thi cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023 trên sóng truyền hình Quảng Nam.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/but-pha-ngoan-muc-thang-binh-gianh-giai-nhat-cuoc-thi-cai-cach-hanh-chinh-2224509.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/but-pha-ngoan-muc-thang-binh-gianh-giai-nhat-cuoc-thi-cai-cach-hanh-chinh-600.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T13:20:57","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226853","title":"Kiên Giang đầu tư ứng dụng công nghệ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn","description":"Kiên Giang là tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng của các loại hình thiên tai như bão, mưa dông, hạn hán, xâm nhập mặn... việc đầu tư hệ thống dự báo sớm thiên tai giúp địa phương đưa ra các kế hoạch phòng chống kịp thời.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kien-giang-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-phong-chong-thien-tai-2226853.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/kien-giang-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-phong-chong-thien-tai-tim-kiem-cuu-nan-778.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T12:03:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223973","title":"Ngành chăn nuôi và thú y Bình Định hướng tới quản lý 4.0","description":"Thông tin từ lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Bình Định, đơn vị này đã ban hành kế hoạch “Chuyển đổi số lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nganh-chan-nuoi-vs-thu-y-binh-dinh-huong-toi-quan-ly-4-0-2223973.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nganh-chan-nuoi-va-thu-y-binh-dinh-huong-toi-quan-ly-40-168.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T07:57:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226708","title":"Hoàn thiện và triển khai cài đặt ứng dụng 'PCTT Quảng Nam'","description":"Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam đã hoàn thiện ứng dụng “PCTT Quảng Nam” để kịp thời nắm bắt các thông tin về cảnh báo, dự báo thiên tai trên địa bàn tỉnh.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoan-thien-va-trien-khai-cai-dat-ung-dung-pctt-quang-nam-2226708.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mua-lu-1694.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T23:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224308","title":"Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn thành 33/39 chỉ tiêu chuyển đổi số được giao năm 2023","description":"Qua 11 tháng thực hiện, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thành 33/39 chỉ tiêu về chuyển đổi số Ủy ban Quốc gia giao trong năm 2023, tiếp tục duy trì các kết quả đạt được trên cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ba-ria-vung-tau-hoan-thanh-33-39-chi-tieu-chuyen-doi-so-duoc-giao-nam-2023-2224308.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ba-ria-vung-tau-hoan-thanh-3339-chi-tieu-chuyen-doi-so-duoc-giao-nam-2023-1338.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T20:25:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226677","title":"Hue-S ứng dụng hiệu quả về cảnh báo ngập lụt, thiên tai","description":"Ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai tại Thừa Thiên Huế đã mang lại hiệu quả, thông tin kịp thời tới người dân và cơ quan chức năng để có phương án ứng phó.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hue-s-ung-dung-hieu-qua-ve-canh-bao-ngap-lut-thien-tai-2226677.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/ung-dung-hue-s-611.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T10:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226741","title":"Điện Biên ứng dụng công nghệ trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn","description":"Địa hình núi cao, dốc, khe sâu nên tỉnh Điện Biên thường xuyên xảy ra lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại cả về người và tài sản. Trong khi đó, công tác phòng chống thiên tai tại đây còn nhiều hạn chế.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-bien-ung-dung-cong-nghe-trong-phong-chong-thien-tai-tim-kiem-cuu-nan-2226741.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/dien-bien-ung-dung-cong-nghe-trong-phong-chong-thien-tai-tim-kiem-cuu-nan-1667.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T23:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223349","title":"Thanh niên Đồng Nai quan tâm giải pháp chuyển đổi số trong giáo dục","description":"Chuyển đổi số trong giáo dục là một nhiệm vụ cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đoàn thể và phù hợp với điều kiện thực tế để triển khai đồng bộ.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-nien-dong-nai-quan-tam-giai-phap-chuyen-doi-so-trong-giao-duc-2223349.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/thanh-nien-dong-nai-quan-tam-giai-phap-chuyen-doi-so-trong-giao-duc-1251.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T20:44:27","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225209","title":"Chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc đưa nông sản ra thị trường thế giới","description":"Thời gian qua, tỉnh Hoà Bình chú trọng công tác quảng bá, xúc tiến thương mại góp phần thúc đẩy và tăng tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp đặc biệt nhóm cây ăn quả có múi được tiêu thụ ở các thị trường lớn.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chi-dan-dia-ly-truy-xuat-nguon-goc-dua-nong-san-ra-thi-truong-the-gioi-2225209.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chi-dan-dia-ly-truy-xuat-nguon-goc-dua-nong-san-ra-thi-truong-the-gioi-230.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T15:16:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa