Thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 21/5, xe máy BKS 71C2-557.24 đang lưu thông trên Tỉnh lộ 2 theo hướng từ TP Buôn Ma Thuột đi huyện Krông Ana.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Xe máy do anh Nguyễn Công Vinh (SN 2003, trú tại huyện Krông Ana) điều khiển chở theo em Lê Ngọc Quốc (SN 2008, học sinh Trường CĐ nghề Tây Nguyên).

Khi đến địa bàn buôn Tuôr B, xã Đray Sáp, xe máy tông thẳng vào xe máy BKS 47B2-485.84 lưu thông theo hướng ngược lại.

Trên xe máy BKS 47B2-485.84 có anh Y Un Adơng (SN 1999, trú tại TP Buôn Ma Thuột) và em Y Phan Bkrông (SN 2007, trú tại TP Buôn Ma Thuột).

Cú tông mạnh khiến 4 người đi trên 2 xe máy tử vong tại chỗ.

Sáng 22/5, một lãnh đạo Công an huyện Krông An xác nhận thông tin trên và cho biết, đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.