Sáng nay (15/6), lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã thành lập đoàn kiểm tra việc nhiều học viên nộp hồ sơ, đóng tiền học lái xe ô tô tại trường Trung cấp nghề Tổng hợp Asean từ nhiều tháng trước, nhưng đến nay chưa được đảm bảo quyền lợi.

“Khi nghe thông tin vụ việc, đơn vị đã cho kiểm tra, nắm bắt thông tin. Khi có kết quả, Sở sẽ báo cáo lại”, vị lãnh đạo cho biết.

Học viên tập trung tại trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean để xin rút hồ sơ học lái xe và học phí. Ảnh: Hương Lài

Thời gian qua, nhiều học viên các lớp lái xe hạng B, C tập trung tại văn phòng trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean để xin rút học phí.

Các học viên bức xúc cho biết, họ nộp học phí đã lâu nhưng mãi không được thi sát hạch lái xe. Học viên phải đợi từ tháng này qua tháng khác, có người đã nộp học phí gần một năm nhưng vẫn chưa được thi.

Anh Nguyễn Phương Dũng (SN 1995, trú tại thôn An Nha, xã Gio An, huyện Gio Linh, Quảng Trị) cho biết: “Tôi nộp hồ sơ và học phí 15 triệu đồng để thi bằng lái ô tô hạng C vào tháng 10/2022 nhưng đến hiện tại, tôi chỉ mới được học lý thuyết chứ chưa học thực hành và thi sát hạch.

Trong khi đó, tháng 12 năm nay tôi có lịch đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản. Công việc của tôi ở nước ngoài là lái xe. Tôi hứa với phía đối tác khoảng tháng 6 là tôi có bằng lái rồi qua Nhật nhưng đến bây giờ vẫn chưa có bằng nên công việc bị kẹt”.

Anh Nguyễn Phương Dũng đã nộp đủ học phí vào tháng 10 năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa được trường dạy thực hành và chưa có lịch thi sát hạch. Ảnh: Hương Lài

Trong đơn xin rút học phí, chị Nguyễn Thị Lài (SN 1982, trú tại xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh) trình bày, ngày 23/3/2023, tại trung tâm trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean, chị đã nộp hơn 12 triệu đồng để học và thi lấy bằng lái xe hạng B1.

Đến ngày 23/5, chị nhận được thông báo, trường tạm ngưng dạy thực hành cho học viên các khóa chưa thi tốt nghiệp. Chị cùng các học viên khác đến trường để hỏi về lịch học nhưng nhà trường không trả lời không có lịch học cụ thể.

Một số học viên đã học trước đó 8 tháng cũng vẫn chưa được thi. Trong khi đó trong hợp đồng nói rõ, học sau 3 tháng sẽ thi.

Trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean nằm trong khuôn viên phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Ảnh: Hương Lài

Chị Lài và các học viên khác cảm thấy mất niềm tin nên đã cùng nhau viết đơn gửi lên trường mong được xem xét, giải quyết.

Đại diện trường Trung cấp nghề Tổng hợp Asean thông tin, đơn vị đang làm thủ tục để giải quyết. Học viên nào rút học phí, đơn vị sẽ tiếp nhận hồ sơ để hoàn tiền. Học viên nào còn có nhu cầu học thì sẽ tiếp tục dạy học.

Trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean được Sở GTVT tỉnh Quảng Trị cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô vào tháng 4/2021. Ông Võ Thanh Tùng - Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean được giao điều hành hoạt động đào lái xe của nhà trường.