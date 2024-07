Theo ghi nhận của PV VietNamNet, hiện nay tại khu vực chân cầu Bình Than thuộc xã Vạn Ninh (huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh), hàng loạt trang trại, kho xưởng, trạm trộn bê tông được xây dựng sát cây cầu, làm ảnh hưởng đến kết cấu của cầu, đặc biệt ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ.

Ông Vũ Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh cho biết, trạm trộn bê tông tại khu vực chân cầu Bình Than không được cấp phép, đã hoạt động nhiều năm nay.

“Trạm trộn bê tông Thăng Long hoạt động sản xuất tại đây từ năm 2017. Đơn vị đang đề xuất với sở, ban, ngành, chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh cấp giấy phép”, ông Quang cho biết.

Theo ông Quang, hiện nay UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra chỉ thị nghiêm cấm tập kết vật liệu vi phạm hành lang an toàn đê điều. UBND xã Vạn Ninh đã chủ động kiểm tra xử lý và yêu cầu các đơn vị thu gọn lại quy mô sản xuất, tránh ảnh hưởng đến hành lang an toàn đê điều và thân cầu Bình Than.

“Trang trại lợn hoạt động từ khoảng năm 2017, 2018 với quy mô khoảng 7 - 8 nghìn con/lần nuôi. Tuy nhiên khu vực này xa khu dân cư nên xã không nắm được việc có gây ô nhiễm hay không”, ông Quang cho biết.

Cũng theo Phó Chủ tịch xã Vạn Ninh, toàn bộ khu vực chân cầu Bình Than là đất nông nghiệp, nhưng hiện nay đang được các hộ dân, doanh nghiệp thuê lại để sử dụng với mục đích khác.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Công Trình - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh cho biết, nếu trang trại lớn thì Sở sẽ kiểm tra và cấp giấy chứng nhận về điều kiện chăn nuôi; còn các trang trại vừa và nhỏ thì chỉ cần xin phép cấp xã.

Cầu Bình Than bắc qua sông Đuống nối xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình với xã Đức Long, thị xã Quế Võ. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 1.635 tỷ đồng với thời gian thực hiện từ năm 2012-2016. Công trình có chiều dài chính 1.659,7m; cầu nhánh dài hơn 370m, chiều rộng cầu 16m, đường dẫn cầu rộng từ 8 - 11m.