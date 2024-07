Sự việc hãng xe điện Mỹ - Fisker chính thức nộp đơn xin bảo hộ phá sản lên tòa án tại thành phố Delaware vào tháng trước là sự chấm hết cho lần khởi nghiệp thứ hai của nhà thiết kế ô tô nổi tiếng Henry Fisker. Câu chuyện đầy đáng tiếc này cũng là một hồi chuông cảnh báo về sự khó khăn của thị trường xe ô tô điện tại Mỹ trong thời gian sắp tới.

Hiện, Fisker vẫn còn tồn nhiều khoản nợ phải chi trả. Điều này khiến cho công ty quyết định phải thanh lý toàn bộ số xe điện tồn kho của mình ở mức giá “không tưởng” nhằm thu về tiền mặt cho các hoạt động tiếp theo.

Theo The Wall Street Journal đưa tin, Fisker và công ty chuyên cho thuê xe điện chạy dịch vụ - American Lease có trụ sở tại New York đã có các thỏa thuận để phía American Lease có thể mua lại 3.231 chiếc SUV điện Fisker Ocean. Thỏa thuận này được cho là bắt nguồn từ quy định mới của chính quyền yêu cầu tất cả các loại hình xe dịch vụ tại thành phố New York đều phải là xe điện kể từ năm 2030.

Từng là mẫu xe điện tiền tỷ đầy tham vọng, Fisker Ocean giờ đây bị bán tháo với giá rẻ chưa từng có. Ảnh: Fisker

Cụ thể, công ty cho thuê xe điện đồng ý mua lại 2.711 chiếc xe điện Ocean cấu hình dành cho thị trường Mỹ và Mexico trong điều kiện hoạt động tốt với mức giá 16.500 USD/chiếc (tương đương khoảng 430 triệu đồng) trong khi những chiếc xe ở điều kiện không đảm bảo thì được mua với giá 2.500 USD (khoảng 65 triệu đồng). Những chiếc xe ở giai đoạn tiền sản xuất, nguyên mẫu hoặc sử dụng để trưng bày, lấy phụ tùng sẽ không được nằm trong danh sách có thể thanh khoản.

Có thể nói đây là một sự việc đáng tiếc nuối lớn khi mẫu xe này từng được kỳ vọng thành công lớn với doanh số bán 300 chiếc/ngày.

Thời điểm bắt đầu mở bán vào mùa hè năm 2023, SUV điện Ocean có giá tới 38.999 USD cho phiên bản tiêu chuẩn (tương đương khoảng 1 tỷ đồng) và 70.000 USD cho phiên bản cao cấp nhất (tương đương khoảng 1,8 tỷ đồng).

Đầu năm 2024, trong những nỗ lực nhằm giải cứu doanh nghiệp khỏi bờ vực phá sản, Fisker đã quyết định giảm giá tới 35% đối với mẫu xe điện trên. Dẫu vậy, nỗ lực này không mang lại nhiều kết quả.

Sau khi hãng xe điện Fisker chính thức không còn tồn tại trên bản đồ ô tô thế giới, nhiều khách hàng đã mua Ocean gặp phải tình trạng “dở khóc, dở cười” khi chiếc xe của họ liên tục gặp nhiều trục trặc từ phần cứng đến phần mềm. Các vụ việc lỗi xe Fisker đã bị Cơ quan An toàn giao thông đường cao tốc Mỹ (NHTSA) điều tra nhưng nhà sản xuất đã ngừng hoạt động, đồng nghĩa mọi dịch vụ bảo hành, hậu mãi hay cập nhật phần mềm đều sẽ không còn.

Không những vậy, việc công ty American Lease mua lại toàn bộ số xe Fisker Ocean tồn kho, dẫn đến khả năng cao doanh nghiệp này cũng sẽ thu mua số lượng phụ tùng dự trữ cho xe điện Fisker ở số lượng cực lớn để vận hành trong nhiều năm tới. Điều này khiến cho nguồn phụ tùng thay thế của Fisker Ocean dành cho các khách hàng đã mua xe sẽ là một dấu hỏi cực lớn.

Bên cạnh đó, Fisker cũng được cho là không còn nghĩa vụ cập nhật phần mềm trên xe điện Ocean kể từ sau phiên bản v.2.1 hiện nay. Nhưng may mắn thay, Fisker đã quyết định trao lại toàn bộ mã nguồn của hệ thống phần mềm trên xe cho công ty American Lease. Như vậy, công ty này hoàn toàn có thể tự cập nhật phần mềm cho đội xe điện của họ trong tương lai, mở ra khả năng có thể cập nhật hỗ trợ cho cả các khách hàng đang gặp rắc rối với Fisker Ocean.

