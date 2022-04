Hàng nghìn du khách đổ về đêm Khai mạc mùa du lịch biển ở Huế

Tối 28/4, tại Trung tâm bãi tắm Thuận An (TP Huế, tỉnh TT-Huế), Lễ khai mạc Festival Thuận An biển gọi năm 2022 với chủ đề “Lung linh biển gọi” đã diễn ra với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, công phu, mang đậm nét văn hóa Huế cũng như dấu ấn vùng biển Thuận An.

Festival Thuận An biển gọi năm 2022 là dịp để tỉnh TT-Huế kích cầu du lịch

Ông Trương Đình Hạnh – Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, đây là sự kiện quan trọng đối với địa phương khi lần đầu tiên tổ chức Festival Thuận An biển gọi kể từ khi địa giới hành chính TP được mở rộng.

Vì thế, công tác chuẩn bị thực hiện bài bản, chỉn chu với sự tham gia chương trình nghệ thuật của nhiều nghệ sỹ trong, ngoài tỉnh.

Lễ khai mạc với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc

“Đặc biệt, nhân dân phường Thuận An và các vùng biển lân cận rất phấn khởi, thích thú đăng ký tham gia các hoạt động của ngày hội, tạo nên sự đoàn kết giữa các người dân, xây dựng hình ảnh đẹp về con người vùng biển nơi đây”, ông Hạnh chia sẻ.

Festival Thuận An biển gọi năm 2022 nhằm tiếp tục phát huy thương hiệu và vị thế của thành phố Festival, tiếp nối và phát huy thành quả của các kỳ Festival Huế và Festival Nghề truyền thống Huế.

Hàng nghìn người dân, du khách đổ về tham dự Lễ khai mạc mùa du lịch biển ở Huế

Diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 28/4 đến ngày 2/5), Festival Thuận An biển gọi năm 2022 góp phần kích cầu du lịch, tăng cường quảng bá hình ảnh TP Huế đến du khách sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Du khách thưởng thức ẩm thực đặc sản tại vùng biển Thuận An

Tại Festival, TP Huế tổ chức giải đua thuyền trên biển, lễ hội diều và hoạt động thả diều cộng đồng, giải bóng đá bãi biển để thu hút du khách đến trải nghiệm du lịch biển, đầm phá, thưởng thức các sản phẩm nổi tiếng của địa phương vào dịp lễ 30/4 và 1/5.

Trong đêm khai mạc, đã có hàng nghìn người dân và du khách đổ về vùng biển Thuận An để tham quan, thưởng ngoạn.

Quang Thành