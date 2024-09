Ngày 12/9, công ty VPF tổ chức lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia bia Sao Vàng và Cúp Quốc gia 2024/25. Hai giải đấu chuyên nghiệp này khởi tranh từ trung tuần tháng 10/2024, sau hơn một tháng so với V-League 2024/25.

Giải hạng Nhất Quốc gia có 11 CLB chuyên nghiệp: Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hòa Bình, Huế, Long An, Khánh Hòa, Phù Đổng Ninh Bình, PVF-CAND, Trẻ TP.HCM và Trường Tươi Bình Phước. Như vậy, CLB Định Hướng Phú Nhuận chính thức bỏ giải hạng Nhất năm nay vì khó khăn tài chính.

Đội vô địch giải hạng Nhất nhận phần thưởng 2 tỷ đồng cùng vé thăng hạng V-League, trong khi đội xếp thứ Nhì nhận 1 tỷ đồng và suất play-off với đội đứng thứ 13 V-League 2024/25. Đội xếp cuối giải hạng Nhất phải xuống hạng Nhì ở mùa giải tới.

BTC tiến hành bốc thăm xếp lịch Cúp Quốc gia 2024/25.

Trong khi đó, Cúp Quốc gia 2024/25 có sự tham gia tranh tài của 14 đội bóng V-League và 11 đội bóng hạng Nhất, phương thức thi đấu loại trực tiếp, tổng cộng 25 trận đấu. Giải dự kiến khởi tranh ngày 19/10/2024. CLB đoạt Cúp Quốc gia nhận giải thưởng có giá trị 2 tỷ đồng. Để nâng cao chất lượng chuyên môn, hình ảnh cho giải đấu, VPF tiếp tục triển khai, áp dụng công nghệ VAR tại một số vòng đấu.

Đáng chú ý ở mùa giải năm nay, mỗi CLB tham dự giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia được đăng ký tối đa 2 cầu thủ người nước ngoài gốc Việt Nam (cầu thủ Việt kiều), tăng thêm 1 cầu thủ so với mùa giải 2023/24. Giải hạng Nhất không có ngoại binh thi đấu.

Thanh Hóa (áo vàng) là đương kim vô địch Cúp Quốc gia

Theo kết quả bốc thăm, vòng khai màn giải hạng Nhất 2024/25 có những cặp đấu hấp dẫn: Long An vs PVF-CAND, Hòa Bình vs Bình Phước, Khánh Hòa vs Phù Đổng Ninh Bình...

Tại Cúp Quốc gia, các cặp đấu chú ý ở vòng 1 có Quảng Nam vs Hải Phòng, Bình Định vs Bình Dương... Các đội Thanh Hóa, Thép Xanh Nam Định, CAHN, Hà Nội FC, HAGL... không phải đá vòng đấu loại.