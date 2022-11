Công an TP Hải Phòng hôm nay (20/11) xác nhận, đơn vị đang làm rõ dấu hiệu sử dụng ma túy trái phép tại vũ trường Hoàng Gia (địa chỉ tại đường Lạch Tray).

Hàng trăm cảnh sát đột kích bao vây vũ trường. Ảnh: CTV

23h30 ngày 19/11, hàng trăm cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng, Công an quận Ngô Quyền cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an TP bất ngờ tập kích vũ trường Hoàng Gia.

Huy động nhiều phương tiện chở các đối tượng về trụ sở công an. Ảnh: CTV

Vào thời điểm trên, hàng trăm người vẫn đang quay cuồng trong tiếng nhạc.

Tại một số bàn khách, công an phát hiện nhiều chất ma tuý. Nhiều đối tượng trên tay vẫn còn hàng, vội vã phi tang.

Sáng nay, lực lượng công an đã đưa trên 380 người cùng lực lượng nhân viên tại vũ trường này về Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Đồng Giới thuộc Công an TP Hải Phòng ở huyện An Dương để điều tra, phân loại.

Đến chiều nay, công việc khám xét vũ trường và phân loại các đối tượng vẫn chưa kết thúc.