Căn hộ mẫu chính thức khai trương - Bảo chứng cho uy tín của dự án

Vượt lên định nghĩa về một món tài sản hay một nơi để ở, nhà là đích đến để chủ nhân xây dựng tổ ấm hạnh phúc gia đình, nuôi dưỡng tâm hồn. Bởi vậy, tính bền vững luôn được xem là một trong những tiêu chí hàng đầu đối với người mua nhà. Người mua rất quan tâm đến việc trải nghiệm căn hộ mẫu để trực tiếp kiểm định hạng mục bàn giao, căn hộ thực tế, tầm view và vị trí…

Vậy nhưng, tạo ra các căn hộ mẫu cần sự nỗ lực của chủ đầu tư về thời gian, tài chính, công sức nhằm giữ vững tiến độ thi công, mang đến khách hàng những sản phẩm chỉn chu theo cam kết đề ra. Và An Phú Invest là một trong những minh chứng điển hình khi đã phối hợp tổ chức cùng đơn vị phân phối độc quyền Đất Xanh Miền Bắc tổ chức thành công sự kiện khai trương căn hộ mẫu The Fibonan vào ngày 8/12 vừa qua. Sự kiện thu hút sự tham dự của các khách hàng, đối tác và các ngân hàng bảo trợ như NCB, MB Bank, BIDV, Vietcombank…

Căn hộ mẫu The Fibonan chính thức được khai trương. Ảnh: Đất Xanh Miền Bắc

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Đỗ Thành Hưng - đại diện An Phú Invest cho biết: “Sự kiện khai trương căn hộ mẫu ngày hôm nay không chỉ là cột mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng dự án, mà còn là lời khẳng định cho những giá trị chúng tôi cam kết. Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để lựa chọn các vật liệu hoàn thiện với các tiêu chí: tinh tế - chất lượng cao và an toàn sức khỏe cho mỗi cư dân, với mong muốn kiến tạo một không gian sống lý tưởng nhất cho mỗi khách hàng của mình.”

Ông Vũ Cương Quyết - Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc nhận định: “Trong bối cảnh thị trường hiện nay, các dự án căn hộ mang đến những giá trị sống thực thụ sẽ luôn được đón nhận. Tòa nhà hỗn hợp The Fibonan là dự án sở hữu nhiều giá trị: vị trí - chất lượng - không gian sống - tiện ích. Chúng tôi tin rằng, với đội ngũ lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển bất động sản, chủ đầu tư An Phú Invest với “đứa con tinh thần” The Fibonan sẽ trở thành lựa chọn an cư chất lượng hàng đầu phía đông Hà Nội”.

Thông qua phần chia sẻ chi tiết của đại diện đến từ đơn vị phân phối Đất Xanh Miền Bắc, các khách hàng được tiếp nhận những thông tin nổi bật của dự án cùng chính sách ưu đãi hấp dẫn chỉ được áp dụng trong dịp cuối năm. Cụ thể, đặt mua trong thời điểm này, khách hàng sẽ được hưởng hàng loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn bao gồm: đóng 10% ký ngay hợp đồng mua bán, chiết khấu thanh toán sớm tới 6%, hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng, miễn phí dịch vụ 2 năm, tặng ngay gói nội thất tới 80 triệu…

Cuối chương trình, sự kiện càng “nóng” hơn với chương trình bốc thăm trúng thưởng với các phần quà giá trị như xe máy điện Vinfast, rô bốt hút bụi ECOVACS, máy giặt thông minh LG, máy lọc không khí LG, nồi chiên không dầu, lò vi sóng và lì xì may mắn…

Chị Minh Thu, khách hàng may mắn trúng giải Kim cương (xe máy điện Vinfast) - cư dân sở hữu căn hộ tại tầng 26 chia sẻ lý do lựa chọn dự án: “Đến The Fibonan mình thích ngay vì không gian ở đây rộng rãi, thoáng với nhiều cây xanh. Chủ đầu tư cũng rất tỉ mỉ trong quá trình thi công, nên gia đình cũng hoàn toàn yên tâm chọn mua. Hy vọng rằng khi hoàn thiện, các tiện ích cũng sẽ được vận hành sớm để cư dân được hưởng thụ”.

Trải nghiệm thực tế - Yếu tố then chốt khi mua căn hộ

Ngay trong buổi mở bán, khách tham gia được trực tiếp kiểm chứng tiến độ và chất lượng của dự án The Fibonan. Ghi nhận ý kiến của khách hàng, nếu như vị trí và không gian sống xanh là yếu tố tạo ấn tượng đầu tiên thì chất lượng xây dựng, thiết kế căn hộ và hệ thống tiện ích chính là những điểm then chốt khiến khách hàng quyết định “chốt” mua căn hộ The Fibonan.

Hàng trăm khách hàng háo hức xếp hàng tham quan trải nghiệm các căn hộ mẫu The Fibonan. Ảnh: Đất Xanh Miền Bắc

Căn hộ mẫu The Fibonan có cơ cấu 3 phòng ngủ, được thiết kế theo phong cách tối ưu diện tích, tối đa mặt tiếp xúc với thiên nhiên. Không gian mở kết nối giữa các phòng và chan hòa với thiên nhiên tạo nên một tổ ấm tràn đầy sinh khí. Tại đây, gia chủ được thư giãn tuyệt đối với tầm view xanh vĩnh cửu ở mọi hướng.

Các căn hộ đều sở hữu tiêu chuẩn bàn giao liền tường cao cấp, thiết kế không gian thông minh tối ưu diện tích, tối đa mặt tiếp xúc với thiên nhiên với 02 logia rộng rãi cùng hệ cửa kính low-e chạm sàn đón trọn ánh sáng tự nhiên. Tại đây, gia chủ được thư giãn tuyệt đối với tầm view xanh vĩnh cửu ở mọi hướng.

Trải nghiệm không gian căn mẫu giúp khách hàng dễ dàng kiểm định chất lượng và tìm ra tổ ấm ưng ý. Ảnh: Đất Xanh Miền Bắc

Công trình tòa căn hộ The Fibonan được ứng dụng công nghệ thi công tiên tiến hàng đầu: hệ thống tường kiên cố cách âm tốt; cột vách, dầm sàn, tường bao căn hộ sử dụng đồng bộ hệ thống ván khuôn nhôm chất lượng cao, bền đẹp theo thời gian… Không chỉ vậy, cư dân sẽ vừa thụ hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích ngoại khu đồ sộ của các đại đô thị liền kề, vừa được tận hưởng bộ sưu tập tiện ích đặc quyền đẳng cấp như bể bơi 4 mùa công nghệ BioDesign, tổ hợp thư giãn - giải trí trên tầng rooftop, 2 tầng thương mại dịch vụ, rạp chiếu phim ngoài trời, sân golf mini...

Với tôn chỉ lấy giá trị cuộc sống của con người làm trọng tâm, tổ ấm The Fibonan khi bàn giao hứa hẹn trở thành đích đến đáng sống tại phía đông Thủ đô, nền móng cho chủ nhân viên mãn trong cuộc sống và sự nghiệp.

