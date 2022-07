Tesla bán 75% số Bitcoin nắm giữ, nhà đầu tư tiếp tục gom hàng

Đầu năm ngoái, Tesla đầu tư 1,5 tỷ USD vào Bitcoin với nhận định “tiềm năng dài hạn” của tiền điện tử. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 năm, công ty này đã bán ra 3/4 số tiền mã hoá.

“Tính đến cuối quý 2, công ty đã chuyển đổi khoảng 75% số Bitcoin thành tiền pháp định”, công ty cho biết trong báo cáo thu nhập quý 2 công bố ngày 20/7. Các giao dịch này đã giúp công ty bổ sung 936 triệu USD vào bảng cân đối tài chính.

Động thái cho thấy sự rút lui nhanh chóng của Tesla và CEO Elon Musk, một người ủng hộ tiền mã hoá và thường xuyên đăng bài trên twitter về tiền điện tử. Trong 4 tháng qua, Bitcoin đã mất gần 1/2 giá trị và đưa thị trường bước sang giai đoạn “mùa đông crypto”.

Tesla không cho biết hãng “xả hàng” ở giá bao nhiêu, nhưng đầu tuần này, Brian Johnson, chuyên gia phân tích tại Barclays ước tính công ty xe điện thiệt hại khoảng 460 triệu USD trong bối cảnh thị trường crypto lao dốc.

“Lý do chúng tôi bán ra lượng lớn Bitcoin nắm giữ là do công ty không chắc khi nào tình hình đóng cửa vì Covid tại Trung Quốc sẽ được cải thiện, do đó chúng tôi phải tối đa hoá lượng tiền mặt của mình”, CEO Elon Musk giải thích. “Điều này không thể hiện quan điểm trái ngược với Bitcoin và Tesla hoàn toàn có thể gia tăng số lượng crypto nắm giữ trong tương lai”.

Việc Tesla “tiền hậu bất nhất” không phải chuyện lạ. Vào quý 1/2021, sau khi mạnh tay rót tiền gom Bitcoin, công ty này đã tranh thủ lướt sóng, bán 10% số lượng nắm giữ để thu về khoản lợi nhuận 101 triệu USD.

Sang đến tháng 5, Musk thông báo Tesla dừng chấp nhận thanh toán xe điện bằng Bitcoin do lo ngại vấn đề môi trường, nhưng khẳng định “công ty sẽ không bán thêm Bitcoin ra thị trường”.

Phản ứng trước thông tin trên, cuối phiên giao dịch ngày 20/7, Bitcoin giảm nhẹ 0,5% về 23.268 USD trước khi tăng trở lại 1,04% lên mức 23.494 USD. Tính riêng trong tuần này, đồng tiền mã hoá dẫn dắt thị trường crypto đã tăng 15% cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã bắt đầu ổn định và xuất hiệu dấu hiệu bắt đáy gom hàng.

