Hè 2024, hai chương trình truyền hình thực tế Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai lên sóng cùng thời điểm tạo nên cuộc chạm trán chưa từng thấy trong ngành giải trí Việt Nam.

Sau tất cả giá trị tốt đẹp lẫn ồn ào, những cú nổ 2 chương trình tạo ra đã thay đổi vĩnh viễn cục diện thị trường nội địa.

Chương trình ''Anh trai say hi'' ở Hà Nội.

63 nam nghệ sĩ đổi đời

Hai chương trình hot nhất năm 2024 khiến sự nghiệp của 63 nam nghệ sĩ biến động. Trong đó, Anh trai say hi thành công lăng-xê, đưa các tài năng trẻ từ con số 0 lên hàng ngôi sao.

HIEUTHUHAI, Rhyder, Dương Domic, Hurrykng, Captain, Hùng Huỳnh, Wean Lê... có bước nhảy vọt trong sự nghiệp. Sau cuộc thi, mức cát-sê quán quân HIEUTHUHAI chạm ngưỡng top 5 showbiz, á quân Rhyder tăng vút lên tương đương hạng A còn rapper Wean Lê tăng 50%.

Rapper HIEUTHUHAI chạm ngưỡng top 5 cát-sê showbiz.

Đặc biệt, tên tuổi Dương Domic phất lên đáng kinh ngạc. Từ một tân binh không tên tuổi, anh thăng hạng thành sao, mức cát-sê hạng D tăng 30-60 lần. JSOL, Hải Đăng Doo, Phạm Anh Duy, Quang Hùng MasterD... đắt show, tên tuổi thăng hạng. Isaac thậm chí kín lịch đến tháng 1/2025, 2 tháng cuối năm gần như không còn thời gian nghỉ.

Anh trai vượt ngàn chông gai giúp các nghệ sĩ đã thành danh lấy lại hào quang hoặc khẳng định thực lực trước đại chúng.

Soobin và Bùi Công Nam thăng hạng rõ nhất. Cụ thể, Soobin hiện khẳng định vị trí hạng A vững chắc còn Bùi Công Nam ký loạt hợp đồng hấp dẫn với con số cao ngất ngưởng.

Cát-sê của Cường Seven, Kay Trần, Jun Phạm, Tăng Phúc, Thanh Duy, S.T Sơn Thạch, Neko Lê... tăng khá tốt. Tự Long, Đinh Tiến Đạt, Phạm Khánh Hưng... một lần nữa tỏa sáng.

Văn hóa thần tượng lên tầm cao mới

Thị trường vẫn có những fanclub được thành lập, hoạt động bài bản nhưng chỉ sau mùa hè 2024, văn hóa thần tượng tại Việt Nam mới thực sự bùng nổ, phát triển mạnh mẽ.

63 nam nghệ sĩ, không kể những ngôi sao vừa bước lên bục vinh quang từ con số 0 hay các nghệ sĩ đã qua thời hoàng kim đều được sống trong sự săn đón và tình yêu cuồng nhiệt của người hâm mộ.

Fan Soobin chạy loạt dự án tốn kém quảng bá cho thần tượng và các nghệ sĩ "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Loạt sự kiện fanmeeting sau 2 cuộc thi đều cháy vé ấn tượng như: Quang Hùng MasterD "bay" 1.000 vé trong chưa đầy 5 phút; Neko Lê bán sạch vé trong 1 phút với hạng vé cao nhất 3 triệu đồng; Soobin "cháy" 1.000 vé trong 35 giây với hạng vé cao nhất 6,5 triệu đồng; Nhà Trẻ cũng hết vé trong 35 giây; S.T Sơn Thạch khiến trang web bán vé sập vì có gần 20.000 lượt truy cập cùng lúc...

Các fan hiện tại sẵn sàng vung tiền mua album, vé concert, các sản phẩm, dịch vụ liên quan như thời trang, du lịch, quảng cáo...

Fan Soobin mời 1 master chef lo thức ăn cho 33 anh tài, 12 nhân viên âm thanh, ánh sáng và stylist với thực đơn thượng hạng, đắt đỏ; và 1 thực đơn thức ăn nhanh cho 200 nhân viên ê-kíp.

Trước đó, họ còn chạy loạt dự án như mascot hoàng tử, xe bus 2 tầng... khiến hình ảnh thần tượng xuất hiện trên màn hình LED tự Bắc chí Nam, thậm chí tận Quảng trường Thời đại (New York, Mỹ). Một fan nữ siêu giàu của Soobin còn ủng hộ hơn 100 triệu đồng góp phần khắc phục hậu quả bão Yagi vừa qua.

Các concert được fan biến thành ngày hội với hàng nghìn banner quảng cáo, loạt photo booth (khu vực chụp ảnh) và food truck (xe thức ăn) đặt khắp nơi. Concert Anh trai say hi tại TPHCM còn rộn ràng chuyện 1 fan nữ hào phóng mua 80 suất kem và 100 chiếc card bo góc tặng những người bạn cùng fandom.

Nhiều nghệ sĩ thế hệ trước vốn xa lạ với văn hóa thần tượng đương thời như Đinh Tiến Đạt, Hoàng Hiệp, Hà Lê, Phạm Khánh Hưng, MC Thành Trung... lần đầu thành lập fanclub, tạo kênh broadcast và tổ chức fanmeeting.

Ảnh toàn cảnh 2 siêu concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" (trái) và "Anh trai say hi" (phải).

Khi nhà sản xuất Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai tổ chức liveconcert, hàng loạt kỷ lục, hiện tượng nuối đuôi nhau ra đời.

Hệ thống bán vé concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2 tại Hà Nội sập ngay khi mở, cháy vé sau 40 phút. Concert Anh trai say hi 3 tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội cũng hết vé sau 45 phút.

Lần đầu tiên, showbiz Việt có cảnh tượng khán giả xếp hàng từ 4h sáng trong thời tiết rét ẩm để tranh vị trí đẹp tại khán đài concert Anh trai say hi đêm thứ 3, 4. Thậm chí, có người ngủ lại SVĐ Mỹ Đình cho dễ giành chỗ.

Hai đêm concert Anh trai say hi 1, 2 tại TPHCM cũng có cảnh fan xếp hàng từ 6h sáng hoặc dòng người đông đúc, chen chúc dưới cái nắng hầm hập 12h trưa.

Những tiết mục mãn nhãn, choáng ngợp từ 2 concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" (trái) và "Anh trai say hi" (phải).

Không kém cạnh, khán giả cũng xếp hàng dày kín từ sáng sớm tại địa điểm tổ chức concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2 bất chấp cái rét 12°C.

Gọi là lần đầu vì những khung cảnh này thường chỉ được thấy tại show diễn của các ngôi sao đẳng cấp thế giới hay những quốc gia có văn hóa thần tượng phát triển lâu đời như Hàn Quốc, Trung Quốc.

Thông tin mới nhất, nhà sản xuất tiếp tục tổ chức concert Anh trai say hi thứ 5 trong khi "đối thủ" Anh trai vượt ngàn chông gai chỉ mới đêm thứ 2.

Mỗi đêm diễn thu hút hàng chục nghìn khán giả cuồng nhiệt với hình ảnh "chuẩn chỉ" từng được cho là chỉ có thể nhìn thấy ở K-pop: fan khóc, cười, gào thét tên thần tượng đến choáng ngợp; biển lightstick lấp lánh; hàng chục nghìn người fanchant theo từng bài hát...

"I'm thinking about you" - Đức Phúc, Rhyder, Hùng Huỳnh, Wean Lê ft. tlinh

"Trống cơm" - NSND Tự Long, Soobin và Cường Seven

Nhất cử nhất động của các anh trai, anh tài đều có thể làm phát sinh hàng trăm, hàng nghìn bài đăng thảo luận. Các từ khóa liên quan chương trình, concert và 63 nam nghệ sĩ thay nhau thống trị Xu hướng Google, Threads, TikTok, X...

Nâng tầm giải trí, thúc đẩy thị trường

Hai chương trình truyền hình thực tế chất lượng cao cùng sự bùng nổ của văn hóa thần tượng gây sức ép lớn, buộc guồng máy đang vận hành thị trường giải trí phải phát triển, nâng cao chất lượng.

Trước hết, chính 2 đơn vị sản xuất Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ chịu áp lực làm mùa sau, chương trình khác tốt hơn. Đơn cử, tập đầu tiên Chị đẹp đạp gió 2024 lên sóng đã bị phàn nàn chất lượng biên tập so với Anh trai vượt ngàn chông gai.

Tất cả đơn vị sản xuất chương trình giải trí sẽ phải chuẩn bị tâm lý bị so sánh từ quy mô, trình độ sản xuất đến tiêu chuẩn chất lượng. Khi thẩm mỹ của khán giả tăng, các chương trình không được sản xuất chỉn chu có nguy cơ cao bị đào thải.

Thị trường phát triển sẽ gây áp lực lên guồng máy đang vận hành hiện tại. Ở cấp độ nhỏ nhất, các ê-kíp, công ty quản lý phải nâng cấp chuyên môn, cập nhật xu hướng mới từ các thị trường đi trước.

Về concert, ở Việt Nam hiện không nhiều đơn vị đủ trình độ tổ chức concert quy mô 30 - 40 nghìn người. Quy mô hàng trăm, hàng nghìn và hàng chục nghìn người đòi hỏi cơ sở vật chất, năng lực kinh tế, trình độ tổ chức, trang thiết bị điện tử, đội ngũ nhân sự... khác nhau.

Vì vậy, các đêm diễn Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai - đang dẫn đầu về chất lượng - hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu cho các nhạc hội, sự kiện âm nhạc ngoài trời... sau này.

Dù định hướng khác biệt, cả hai concert đều tạo ra những tác động tích cực. Concert Anh trai say hi thời thượng, hiện đại, đẹp mắt, đã tai theo hơi hướng K-pop. Những video từ concert này từng viral mạng xã hội Trung Quốc, được người dùng mạng nhận định không thua kém, thậm chí lấn át vô số concert bản xứ.

Cuộc chiến không khoan nhượng giữa 2 chương trình "Anh trai" và vô vàn tác động kéo theo là hiện tượng khó lặp lại, kể cả với 2 đơn vị sản xuất. Họ cần vượt qua đỉnh cao của chính mình.

Trong khi đó, concert Anh trai vượt ngàn chông gai chú trọng đầu tư tiết mục hoành tráng, khai thác hiệu ứng từ âm thanh, ánh sáng và tôn vinh văn hóa, khiến hàng chục nghìn khán giả yêu thêm nhạc truyền thống, nhạc cách mạng.

Đây là tiền đề tốt để các đơn vị sản xuất đi sau tham khảo, học hỏi và có nhiều phương án để lựa chọn.

Lê Thị Mỹ Niệm

Ảnh: BTC, Tư liệu