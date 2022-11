'Hành trình công lý' tập 24: Phương tỏ thái độ trước đề nghị muốn hàn gắn của Hoàng

Tập 24 Hành trình công lý lên sóng tối nay, 30/11, thấy vợ về muộn, Hoàng (Việt Anh) nói cô đi làm vất vả nên việc nhà có mẹ và mình lo rồi. Hoàng đề nghị ra ngoài mua đồ ăn cho vợ nhưng Phương (Hồng Diễm) chỉ nói "không" và tiếp tục "cảm ơn anh" khi chồng thông báo con gái được bố dẫn đi chơi nên rất vui.

"Sao bây giờ em khách sáo với anh thế? Con là con mình mà. Giờ anh có thời gian dành cho gia đình nhiều hơn. Từ từ anh sẽ tìm cách gần gũi với Khang, em giúp anh nhé!", Hoàng nói. Phương đáp lại lạnh lùng: "Tôi chưa bao giờ có ý định ngăn cản chuyện anh và các con cả. Anh cứ làm gì anh muốn".

Trong khi đó, qua quá trình điều tra lại vụ ông Vương Quang Hữu kêu oan 10 năm trước, Nguyệt (Thu Quỳnh) đã chỉ ra hàng loạt điểm không hợp lý hồ sơ 10 năm trước với lãnh đạo ở Viện kiểm sát. Cô nhận định về việc thu được hung khí là con dao gọt hoa quả gãy cán, 1 số dấu vân tay trên cửa sau và vết chân trên nền nhà. Tuy nhiên việc so sánh bàn chân của đối tượng với dấu vết trên hiện trường chưa được phản ánh chi tiết. Dấu vân tay thu được ở cửa sau chưa đầy đủ rõ ràng đã kết luận là của đối tượng.

Nguyệt cũng chỉ ra một loạt điểm được cho là chưa khách quan như trong hồ sơ vụ án 10 năm trước của ông Hữu. "Bước đầu tôi đánh giá có những dấu hiệu sai sót trong quá trình điều tra và xử lý vụ án Vương Quang Hữu. Tôi đề xuất tiến hành rà soát, xác minh kiểm tra lại thật kỹ để có được căn cứ chính xác cho những nhận định tôi vừa nêu trên".

Chị Xoan - người quen của Huyền (Phương My) bị Quân (Quốc Huy) doạ sẽ đưa lên cơ quan công an nói chuyện nếu cô không chịu khai báo lý do bị chồng đánh sảy thai. Quân khẳng định chắc chắn Xoan biết gì đó nên mới bị chồng đánh do sợ mọi việc bại lộ. Khi vợ ông Hữu cầu xin nói ra mọi việc, Xoan kể ra một chi tiết quan trọng giúp cho quá trình điều tra.

Chồng Xoan liên quan gì đến án oán của Vương Quang Hữu? Vụ án của Vương Quang Hữu sẽ được điều tra lại? Hoàng làm gì để có lại được niềm tin của Phương? Diễn biến chi tiết tập 24 Hành trình công lý lên sóng lúc 21h30 tối 30/11 trên VTV3.