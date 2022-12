'Hành trình công lý' tập 30: Nguyệt và Hùng có con đầu lòng sau 10 năm cưới

Tập 30 Hành trình công lý lên sóng tối nay, 14/12, Nguyệt (Thu Quỳnh) và Hùng (Hà Việt Dũng) có con gái đầu lòng sau nhiều năm cố gắng. Nguyệt tâm sự với chồng, nhiều khi thức dậy nhìn sang con cô không dám tin đó là sự thật. Hùng nói, cứ sống thật tốt và suy nghĩ tích cực thì ông Trời sẽ thương.

"Em thấy em may mắn vì có một người chồng như anh, cùng nghề, thông cảm và chia sẻ với em được mọi khó khăn. Khổ thân anh phải chịu đựng em suốt mấy năm qua. Em lúc nào cũng ám ảnh vì không thể sinh được cho anh 1 đứa con. Phụ nữ dù có xinh đẹp, giỏi giang đến đâu mà không thể làm tròn thiên chức làm mẹ thì cũng chỉ như cái cây không ra hoa kết trái được", Nguyệt nói.



Khang (Thái Vũ) xin phép Hoàng (Việt Anh) đi sinh nhật bạn. Hoàng hỏi con tiệc sinh nhật tổ chức ở đâu, gồm những ai để biết có phù hợp với Khang hay không. Khi Khang cự cãi, nói đã lớn và tự biết chỗ nào phù hợp, lập tức bị bà nội nắn chỉnh. Đúng lúc đó Phương (Hồng Diễm) về, thấy tình hình căng thẳng, cô đề nghị nói chuyện riêng với Khang.

Trong khi đó, vụ án oan 10 năm trước đã được lật lại, thủ phạm giết người được xác định là Đinh. Do vậy ông Vương Quang Hữu đã được trả tự do sau nhiều năm ngồi tù oan. Ông được công an và kiểm sát viên đưa về tận nhà. Thấy chồng, vợ ông Hữu cuống cuồng ra đón nhưng sau đó bà lại khóc, yêu cầu ông Hữu đứng lại chờ và chạy vào nhà.

Vợ ông Hữu vào nhà làm gì? Phương sẽ nói gì với Khang? Diễn biến chi tiết tập 30 Hành trình công lý lên sóng lúc 21h30 tối 14/12 trên VTV3.